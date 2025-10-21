Uñas de terror: sugerencias para decorar tus uñas con temática "Halloween"

Cada 31 de octubre es Halloween, o noche de brujas. Si bien se trata de un antiguo festival celta, con el paso de los años ha logrado popularidad instalándose en distintas regiones del planeta con diversas características dentro de la celebración. Lo terrorífico estará a la orden del día y para aquellos fanáticos de esta festividad te acercamos sugerencias para sumar a tu estilo que no podrás dejar de lado: uñas estilo Halloween.

Desde diseños minimalistas con pequeños fantasmas o calabazas hasta opciones más elaboradas con telas de araña, brillos y contrastes intensos, hay propuestas para todos los gustos y niveles de destreza. Algunas podés hacerlas en casa con esmaltes básicos; otras requieren un pincel finito y mucha paciencia, pero el resultado vale totalmente la pena.

Es bueno tener a consideración que si se aproxima alguna fecha que involucre un disfraz, jugar con la decoración de las uñas le sumará sin duda un plus a la propuesta. Ideas de uñas Halloween para imitar o inspirarse image image image image image image image image Créditos Pinterest

