martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Moda y tendencia

Uñas de terror: sugerencias para decorar tus uñas con temática "Halloween"

Tonos oscuros, calabazas, fantasmas y arañas son sin duda infaltables durante las celebraciones relacionadas a Halloween. Te acercamos algunas sugerencias su te gustaría que tus uñas vayan a tono con la fecha.

Por Mariela Pérez
image

Cada 31 de octubre es Halloween, o noche de brujas. Si bien se trata de un antiguo festival celta, con el paso de los años ha logrado popularidad instalándose en distintas regiones del planeta con diversas características dentro de la celebración. Lo terrorífico estará a la orden del día y para aquellos fanáticos de esta festividad te acercamos sugerencias para sumar a tu estilo que no podrás dejar de lado: uñas estilo Halloween.

Lee además
Imagen ilustrativa
Belleza y bienestar

Tips de un profesional para reforzar los cuidados del rostro ante la llegada del calor sanjuanino
mocha mousse: el nuevo neutro del verano sanjuanino
Columna

Mocha Mousse: el nuevo neutro del verano sanjuanino

Desde diseños minimalistas con pequeños fantasmas o calabazas hasta opciones más elaboradas con telas de araña, brillos y contrastes intensos, hay propuestas para todos los gustos y niveles de destreza. Algunas podés hacerlas en casa con esmaltes básicos; otras requieren un pincel finito y mucha paciencia, pero el resultado vale totalmente la pena.

Es bueno tener a consideración que si se aproxima alguna fecha que involucre un disfraz, jugar con la decoración de las uñas le sumará sin duda un plus a la propuesta.

Ideas de uñas Halloween para imitar o inspirarse

image
image
image
image
image
image
image
image

Créditos Pinterest

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto
Golpe al narcomenudeo en Pocito

Cayeron una mujer y su red de venta de cocaína en un fuerte operativo conjunto

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual
Grave

Un profesor de actuación y actor sanjuanino fue denunciado por abuso sexual

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Te Puede Interesar

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Orrego-Martín, juntos en Paren: de administrar el 60% de los recursos respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y jugamos de memoria video
Entrevista exclusiva

Orrego-Martín, juntos en Paren: de "administrar el 60% de los recursos" respecto al gobierno anterior a cómo viven la recta final electoral y "jugamos de memoria"

La caída de Amazon y de las billeteras virtuales generó caos en San Juan.
Impacto económico

Tras el "lunes negro" para las billeteras virtuales: cómo afectó a comercios y clientes en San Juan

Qué pasa con Donald Trump y las carnicerías de San Juan (foto ilustrativa). 
Intenciones

Cómo impacta en San Juan el anuncio de Trump de comprar más carne argentina