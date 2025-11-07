viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

"Tres tristes tigres": conocé los mejores trabalenguas y cómo decirlos sin quedar en ridículo

Los trabalenguas son un clásico de la infancia que hoy volvió con fuerza en redes sociales. Te mostramos los más difíciles, los más divertidos y los trucos para pronunciarlos sin trabarte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tres tristes tigres trabalenguas

¿Alguna vez intentaste decir “Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal” sin equivocarte? Si lograste hacerlo a la primera, felicitaciones: tenés una lengua de acero. Si no, tranquilo, no estás solo. Los trabalenguas son un desafío tan divertido como frustrante, y hoy vuelven a ser tendencia gracias a los retos virales de pronunciación que circulan en TikTok e Instagram.

Lee además
boho chic en la tierra del sol: la elegancia que fluye con el viento sanjuanino
Columna

Boho Chic en la tierra del Sol: la elegancia que fluye con el viento sanjuanino
cual es tu disfraz de halloween ideal, segun tu signo del zodiaco
Astrología

Cuál es tu disfraz de Halloween ideal, según tu signo del zodiaco

El rey de los trabalenguas: “Tres tristes tigres”

Este clásico es, sin dudas, el más famoso. Su ritmo y repetición de sonidos “tr” lo convierten en una verdadera prueba para la lengua.

Versión completa:

Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal.

En un trigal tragan trigo tres tristes tigres.

El secreto, dicen los expertos en oratoria, es empezar despacio, marcando bien cada sílaba, y luego aumentar la velocidad sin perder la dicción.

Otros trabalenguas populares que ponen a prueba tu lengua:

"Pablito clavó un clavito"

Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito.

¿Qué clavito clavó Pablito?

"El cielo está enladrillado"

El cielo está enladrillado,

¿quién lo desenladrillará?

El desenladrillador que lo desenladrille,

buen desenladrillador será.

"Pepe Pecas pica papas"

Pepe Pecas pica papas con un pico.

Con un pico pica papas Pepe Pecas.

"Erre con erre guitarra"

Erre con erre guitarra,

erre con erre barril,

rápido ruedan las ruedas

del ferrocarril.

Por qué decir trabalenguas es más útil de lo que parece

Aunque parezcan solo un juego infantil, los trabalenguas son una herramienta excelente para mejorar la dicción, la memoria y la concentración.

Actores, locutores y políticos los usan para entrenar la pronunciación y dominar el ritmo del habla. Además, ayudan a superar el miedo escénico y a ganar confianza al hablar en público.

Tips para decir trabalenguas sin trabarte

  • Respirá bien antes de empezar: una buena respiración ayuda a controlar la voz.
  • No intentes correr: la velocidad llega con la práctica.
  • Dividí por partes el trabalenguas y repetí las secciones difíciles.
  • Grabate y escuchate: notarás tus errores y podrás corregirlos.
  • Competí con amigos: la risa está garantizada.

Trabalenguas nuevos y modernos

Las redes también dieron lugar a nuevas versiones más actuales, con palabras difíciles o nombres de marcas. Algunos influencers incluso crean sus propios desafíos de pronunciación, mezclando rap y trabalenguas.

Un ejemplo viral es:

“Pancha plancha con cuatro planchas.

¿Con cuántas planchas plancha Pancha?”

Temas
Seguí leyendo

En la previa de Halloween, ¿cuáles son los disfraces más originales y los más "hot"?

El eterno encanto del animal print: pasión, fuerza y elegancia bajo el sol sanjuanino

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Te Puede Interesar

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Por Ana Paula Gremoliche
El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

El dólar 
Mercado cambiario

Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas
Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas