miércoles 3 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Columna

Pagliacci en San Juan: cuando el vestuario también cuenta la historia

Pagliacci en San Juan no solo fue un acontecimiento cultural. El vestuario, integramente realizado en los talleres del Teatro del Bicentenario, fue un puente entre la historia y el presente, entre la emoción y la estética, entre lo local y lo universal. Leé la columna de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda.

Por Raffa Andrada
Galería original horizontal
Galería original horizontal (2)
Galería original horizontal (1)

Hay puestas que trascienden por su música, otras por sus interpretaciones, y unas pocas por la capacidad de construir un universo visual tan sólido que la emoción trasciende la escena. La reciente producción de Pagliacci en el Teatro del Bicentenario pertenece a ese grupo selecto: una obra donde el vestuario no solo acompañó el relato… lo potenció, lo elevó y lo hizo inolvidable.

Lee además
La ópera Pagliacci está ambientada en la década del 40 del siglo pasado.
Disfrute total

Las 5 señas de exquisitez que hacen de Pagliacci una ópera imperdible
El Teatro del Bicentenario corrió el telón para el estreno de la ópera Pagliacci y gran cantidad de sanjuaninos se acercaron a disfrutar el espectáculo.
En fotos

Mirá quiénes son los sanjuaninos que fueron a disfrutar el estreno de la ópera Pagliacci

Lo primero que impacta es la coherencia estética. Las siluetas de época, cargadas de dramatismo y teatralidad, crea una dualidad emocional perfectamente lograda entre los grises polvorientos del pueblo y los acentos dramáticos de rojo y blanco, propios del mundo del circo y la comedia del arte. Ese contraste crea una dualidad perfectamente lograda: la tristeza del pueblo y el artificio festivo que rodea a los artistas ambulantes.

En las imágenes se aprecia un extraordinario trabajo artesanal: capas, faldas voluminosas, enaguas, bordes contrastantes, detalles en volados y estructuras rígidas que remiten a la estética de comienzos del siglo XX. Los trajes parecen respirar historia, pero también tienen una frescura contemporánea, un guiño escénico que los hace vibrar en el escenario. Incluso las caracterizaciones más excéntricas —como máscaras, tocados y guantes de colores intensos— están tratadas con una fineza que evita lo caricaturesco y las transforma en símbolos.

Galería original horizontal (2)

Uno de los logros más significativos —y quizás más emocionantes— de esta producción es saber que todo el vestuario fue realizado en los talleres del Teatro del Bicentenario. No se trata solo de confección: es conocimiento, oficio, técnica y sensibilidad construida en nuestra provincia.

San Juan tiene artesanos y profesionales capaces de crear piezas complejas, con estructura teatral, volumen, cuerpos rígidos, caídas perfectas y texturas que leen bien en escena. Y Pagliacci lo demostró de manera contundente.

Desde las vestimentas del coro —que muestran un uso magistral del envejecido, del desgaste y la pátina escénica— hasta los trajes principales, que combinan dramatismo con movilidad escénica, se nota la mano experta de un equipo formado, sólido y creativo.

Pagliacci es una obra situada en el verismo italiano de fines del siglo XIX, pero esta puesta logra una adaptación que respeta ese espíritu y lo hace dialogar con una estética más amplia y moderna. No es una copia literal: es una relectura inteligente, donde la moda de época se convierte en lenguaje visual.

Galería original horizontal (1)

Los sombreros, los cuellos altos, las camisas campesinas, las faldas amplias y los detalles de la comedia del arte conviven con un uso expresivo del color que ayuda a la narrativa emocional. Cada prenda cumple un rol. Nada es casual.

Si hubiera que señalar un detalle a revisar en futuras producciones, quizás algunos contrastes de color en escena podrían ajustarse para permitir que ciertos personajes secundarios se destaquen más del fondo. Nada que opacara la puesta: simplemente un punto de mejora en un diseño que, en líneas generales, fue impecable. Simple y humildemente desde mi opinión. Si hubiera que señalar un detalle a revisar en futuras producciones, quizás algunos contrastes de color en escena podrían ajustarse para permitir que ciertos personajes secundarios se destaquen más del fondo. Nada que opacara la puesta: simplemente un punto de mejora en un diseño que, en líneas generales, fue impecable. Simple y humildemente desde mi opinión.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Pagliacci en San Juan: cuando el vestuario también cuenta la historia Pagliacci en San Juan no solo fue un acontecimiento cultural. El vestuario, integramente realizado en los talleres del Teatro del Bicentenario, fue un puente entre la historia y el presente, entre la emoción y la estética, entre lo local y lo universal. Leé la columna de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #moda #pagliacci #sanjuan #vestuario #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Pagliacci en San Juan no solo fue un acontecimiento cultural: fue una demostración del altísimo nivel artístico y técnico de nuestros talleres locales. El vestuario fue un puente entre la historia y el presente, entre la emoción y la estética, entre lo local y lo universal.

Una producción así deja claro que en nuestra provincia no solo se interpreta ópera: se crea arte, se diseña identidad y se viste la emoción.

Temas
Seguí leyendo

Cuando el vestuario también cuenta la historia: una mirada emocional a la Fiesta Nacional del Sol

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por celos
Caos en Avenida Rawson

Video exclusivo: así fue la detención en la casona usurpada de Capital y el trasfondo del enfrentamiento por "celos"

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar
Capital

La casona de Avenida Rawson, otra vez fue escenario de tensión: más de 20 detenidos, armas y una puja familiar

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía
Iglesia

Bella Vista: apareció un hombre muerto en una acequia, investiga la Policía

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija
Gravísimo

Video: jueces, abogados y policías de Tribunales, testigos de una brutal agresión de un padre a su hija

Imagen ilustrativa.
Crimen en Iglesia

Fue un asesinato: el hombre hallado muerto en Bella Vista recibió un cuchillazo y su primo está preso

Te Puede Interesar

Gobierno analiza el pedido de ayuda de los docentes de San Juan que deben volver a pagar Ganancias
Conflicto

Gobierno analiza el pedido de ayuda de los docentes de San Juan que deben volver a pagar Ganancias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual
Anticipo de Tiempo

Policía sanjuanina acusada de maltrato a sus dos hijos adoptivos también será investigada por abuso sexual

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado
Irían todos a la cárcel

La banda que asaltó y dejó cuadripléjico al empresario de Rawson aceptaría condena en un juicio abreviado

Marcelo Orrego habló de una agenda intensa en Buenos Aires.
Gestiones

Glaciares y Estados Unidos, en la agenda de Orrego en Buenos Aires

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre
Vóley

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre