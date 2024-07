Guía de cuidados para proteger el cabello antes de una decoloración

Las cartas de colores para el cabello son amplias, variadas y cada vez hay más propuestas para cambiar el look y encontrar ese color ideal que vaya con la personalidad y estilo propio. Para lograr un teñido uniforme y prolijo, la decoloración es el primer paso. Natalia Chatard, peluquera y estilista sanjuanina , comparte una simple guía de cuidados a tener en cuenta.

Es importante saber que una decoloración mal hecha o sin asesoramiento de un profesional en la materia podría implicar daños prácticamente irreversibles. Incluso hay casos que se viralizaron de personas que no tuvieron los recaudos necesarios y terminaron prácticamente calvas. Para que eso no pase, realizarse la decoloración con un profesional es fundamental, y llegar con el cabello fuerte y sano ayudará a minimizar los daños.

Cuidados si el cabello es virgen

Para los profesionales es más fácil trabajar con un cabello que llega desde cero, pero en esos casos es mayor el temor de la clientela. Para llegar scon seguridad y confianza, se puede aplicar un protector antes de la deco.

“Muchos profesionales usamos Metal Detox, Olaplex, en lo posible peróxido 20 volúmenes, y paciencia”, detalla Natalia.

Cuidados si el cabello ya ha tenido decoloraciones o teñidas previas

Es importante saber que la ultima decisión la tomará quien realice el trabajo, ya que evaluará la calidad del cabello y su resistencia. “Se evalúa lo que se puede hacer y se ofrecen otras opciones”, comenta la especialista.

Y continúa: “En el caso del cabello teñido, se puede trabajar tranquilamente siempre y cuando no este dañado. Es probable que pueda estar deshidratado, por lo que siempre se finaliza con un tratamiento reparador, y tratamientos para cabellos con color. Es fundamental que ambas partes lo sepan para no olvidar ningún paso”.

image.png

Productos a evitar antes de la decoloración

Cada tipo de cabello requiere de productos distintos, por lo que no todos provocan el mismo efecto. El cabello fino necesita productos especiales, el grueso otro y los rulos otros muy diferente, por lo que hay que chequear los ingredientes, si tienen sulfatos o parabenos.

Si el cuero cabelludo es graso es recomendable no usar nada nutritivo. Si el cuero cabelludo es seco es preferible inclinarse por productos nutritivos e hidratantes.

No hay que descuidar las puntas, ya que no siempre necesita lo mismo que el cuero cabelludo.

Cómo preparar el cabello previo a la decoloración

Hay productos que ayudan a fortalecer el cabello. Líneas como L'Oréal, Moroccanoil, Hairssime, Alfaparf entre otros.

En el caso del pelo lacio, usar shampoo que no sean pesados para no generar grasa en la raíz. Para el acondicionador usar uno hidratante que deje el cabello liviano. Para el secado, no olvidar usar protector térmico.

image.png

En el caso del pelo ondulado, buscar shampoo nutritivo y no lavarlo demasiado seguido, para evitar que se deshidrate. Para el acondicionador, dejarlo actuar unos minutos, para nutrir el cabello. A la hora del secado, usar un difusor para armar los rulos u ondas. Si se quiere sumar algún producto, buscar cremas para peinar que definan el pelo y controlen el frizz.

Por último, pero no por eso menos importante, para lograr un trabajo satisfactorio que genere confianza, tranquilidad y conformidad, es fundamental conocer a la persona que hará la decoloración. Charlar previamente, explicar qué es lo que se quiere. Mirar trabajos previos y sacarse todas las dudas generará la conexión necesaria para evitar cualquier dolor de cabeza.

“No hay nada mas lindo que salir de la peluquería con satisfacción, no solo por cómo quedó el trabajo, sino también por cómo fue el proceso”; finaliza Natalia Chatard.