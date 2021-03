Diseño, verdadera inclusión y militancia en San Juan

Dos diseñadores contestatarios crearon Cuir&Lin. Se trata de Lucas Murciano y Marlin Lencinas quienes se conocieron en 2018 y la pandemia los incitó a trabajar juntos, en un principio como algo experimental y luego al encontrar su identidad surgieron ideas, oportunidades y ahora presentaron su colección otoño-invierno2021 “ This is Punk Rock, baby”: Una explosión de prendas que, según ellos mismos, "es una real inclusión, pensanda en cuerpos diversos, en géneros diversos, personalidades diversas. Una buena opción para esas personas que no se sienten tan representadas por otro tipo de moda".

Lucas Murciano y Marlin Lencinas

En una divertida pero profunda entrevista para Tiempo de San Juan, Lucas y Marilin abrieron las puertas de su taller para hablar de diseño de vanguardia en San Juan:

Tiempo: ¿Cuál es su mirada con respecto a la moda sin género en San Juan?:

Lucas: "El tema de la ropa sin género, yo venía pensándolo y carneándolo hace tiempo ya, venía trabajando de manera no tan industrializada sino más bien una cosa más personal, desde la necesidad de mi vida propia. Yo no encontraba la ropa que me quería poner y cuando la encontraba resultaba que a veces no me la querían vender por ser de mujer o de hombre, esos típicos prejuicios con los que te encontrás en la vida. Después de la pandemia surgió sumarnos con Marilin y ahí tomó la forma que tiene ahora".

Marilin:"Soy diseñadora de hace algunos años y hacia moda femenina, también algo de indumentaria infantil, pero siempre me quedó la duda de los talles grandes, de los cuerpos distintos y de la poca evolución y propuesta que había en el mercado. De pronto una chica que tiene 15 años y que es talle 42 se quiere vestir como una chica de su edad y tiene que salir como una señora, me parecía un poco injusto, y tenía esa expectativa de algún momento entregar una propuesta o algo que alcance. Cuando nos juntamos con Lucas pensamos en unir estas dos propuestas, estas dos expectativas de los dos, dónde la diversidad no solo vaya por el cuerpo grande o la diversidad de género, sino que sea completa, una propuesta para ambos, para todos, para todes"

Con el fin de traer aire fresco, algo nuevo al mundo de la moda (del cual prefieren no ser parte por propia convicción), estos talentosos diseñadores disfrutan de estar “al margen”, de no ser “mas de lo mismo”:

“Nosotros decidimos trabajar este tipo de prendas teniendo en cuenta que cubra las necesidades de varios talles, que la misma prenda se pueda convertir en un fondo de armario de cualquier persona y al mismo tiempo elevarlo un poco más. Simplemente nos ayuda a trasmitir lo que queremos que es la universalidad en el mundo del diseño"

En cuanto al proceso creativo de Lucas y Marilin, su primera colección IGUALES fue de manera virtual, a través de video llamadas, un tanto atIpica. Pero en la actualidad su taller en conjunto se vio repleto de la música que los inspira, algunas imágenes, largas horas de trabajo que se transformaron en bocetados, ideas sobre textiles, géneros, dibujos, etc, donde surgió esta última propuesta que luego se transformó en prendas de autor controversiales.

Tiempo: Derribando paredes y estereotipos, ¿Sienten que hay apoyo y lugar en la comunidad sanjuanina? ¿Qué lugares faltan por ganar?:

L: “Actualmente creo que muchas marcas y diseñadores de la provincia se jactan de trabajar la moda sin género, porque “está de moda”, siendo que lo que realmente la venimos trabajando ya hace tiempo sabíamos que este es el futuro de la moda, porque así lo vemos, porque avanza la sociedad".

Ambos diseñadores protestan con su trabajo en contra los preceptos de los falsos mensajes de deconstrucción, de moda género, los falsos mensajes de hablemos de ley de talles, etc, que hacen tanto ruido a la hora de crear sus prendas.

L: “ Lo genderless no es solo un saco masculino se lo pongo con una falda y vamos, no. Es pensar la prenda desde la funcionalidad de ambos géneros o de ningún género. Esa es la idea, pensar en el género neutro, no en el cliente, sino en lo que políticamente representa no ser hombre ni mujer y eso, actualmente, la única marca que lo trabaja de esa manera en San Juan, es la nuestra".



Tal es así su compromiso, que el estilo de diseño de Cuir&Lin apunta a la real inclusión, a la militancia desde el conocimiento, a ponerse en la piel del otro como estandarte. Sus prensas son inspiradas en sus propios clientes tomando sus propias vivencias para convertirlas en prendas. Con una clientela mayormente conformada por el colectivo LGBT, ambos reconoces que su trabajo es “por y para ellos”.

Sobre la colección “This is Punk Rock, baby” Otoño-Invierno 2021: ¿En qué está inspirada?



M: “La colección se conecta con todo el lado contestatario del punk, enfocado en la moda, quien se siente marginado por ella, quien no se representa con la parte elitista de este mundo. Nuestra colección quiso mostrar esta realidad porque no solo es vestirte, sino encontrarte y transmitir quien sos en ella".

L: “Es un poco el enojo que nos provocaba los comentarios, las historias que escuchábamos de gente que no encontraba ropa, gente que tal vez encontraba pero que costaba carísima por una cuestión de que era más grande o " no tradicional" y esa bronca nos llevó un poco a decir vamos a ir con la anti moda, el concepto de la colección, y así nació”.

Con una experiencia distinta, ya que no fue la típica pasarela recta que va y que viene. en dónde van las modelos se ven inalcanzables, los modelos (un grupo diverso de personas personas trans, no binarias, sis, seleccionados por su real actitud) intervenían las mesas en un bar, caminaban entrecruzados, con la verdadera actitud punk rock que representa la colección.

“Que la imagen del chico punk rock rudo fuera representado por todes nos encantaba”

Proyectos y futuro:

Los creadores de esta propuesta fueron seleccionados para presentarse en la feria “San Juan Diseña 2021” próxima en nuestra provincia del 2 al 5 de abril en los jardines de CCCG en el rubro “ropa sin género” lo cual reconocen como un gran avance en la provincia.

Ambos, sueñan con la idea de poder tener su propio local, atendido por ellos mismos en donde puedan brindarles a sus clientes una verdadera experiencia a la hora de comprar una prenda. Mientras tanto piensan adaptar su taller como showroom para que puedan visitarlos y conocer sus trabajos.

Tiempo: Si pudieran decirles a otros cómo arrancar e invitarlos a animarse al diseño independiente, ¿qué les dirían?: