A lo Oriana Sabatini, una influencer sanjuanina se mostró al natural y fue contundente

Las redes sociales suelen ser el espacio ideal para que algunos internautas descarguen su odio, críticas y molestias sin sentido, sin saber que del otro lado existe una persona que siente, se preocupa y le duelen cosas que quizás muchos desconozcan.

La joven modelo e Influencer sanjuanina Celeste Martín, tiene en sus redes más de 70 mil seguidores, lo que representa un gran número de persona que comparten, ven y siguen sus historias o publicaciones todos los días. Esto la ha convertido en una de las figuras más representativas de Instagram en nuestra provincia.

En sus Stories, Celeste comienza por una serie de videos con mucho carácter, respondiendo a ciertas críticas que habría recibido por sus últimas publicaciones en las que se la puede apreciar publicitando una marca de trajes de baño. Si bien comienza en confidencia con sus fans, luego se anima a contar algunos detalles sobre su presente en lo familiar y personal que pone en contexto toda su sensibilidad.

Luego la modelo apunta directo contra aquellos que le envían mensajes criticando su cuerpo, lo cual está completamente fuera de lugar, y se muestra muy fuerte y segura de sí misma. Confiesa que se ríe y que muchas veces no toma enserio dichos comentarios ya que no permite que le afecten. Pero si aclara a sus seguidores que es muy importante sentirse bien con su cuerpo y que no todo es “color de rosas”.

La fortaleza de Celeste queda expuesta en la “vidriera” de las redes, pero es el reflejo de muchas mujeres y hombres que sufren la reacción violenta de distintos usuarios y cuentas falsas que se aprovechan de la exposición por el trabajo de los influencers para ponerlos incómodos, sin ser conscientes del dolor que pueden ocasionar.

En sus publicaciones también, muchos seguidores demostraron frases de cariño y aliento para la joven celebrando su fuerza y determinación por mostrarse tal cual es con y sin edición.

El antecedente que marcó la diferencia:

Hace algunos meses atrás una de las figuras más queridas del ambiente de la música y el espectáculo, Oriana Sabatini, se animó a mostrar su cuerpo de forma natural, con sus estrías, celulitis y manchas, producto de algunos trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia.

Como consecuencia de esta exposición, miles de mujeres alrededor del país compartieron su imagen haciendola viral y generando un gran revuelo. Lo cierto es que esto también ayudó a visibilizar y a poner en boca de toda la población una problemática por demás triste y lamentablemente más común de lo que muchos piensan.



La moda es belleza, fuerza y frescura. Este tipo de acciones siempre alientan a derrumbar los dolorosos estándares de belleza que impone la propia sociedad de consumo.