Estas sandalias son la nueva tendencia que enamora

Las pasarelas y las redes sociales marcaron el destino de las sandalias que hoy son furor: todas con las puntas cuadradas.

Nacieron de la mano de Daniel Lee y en tan solo minutos ya eran el “must have” de todas las celebridades en Instagram para crear sus looks más chic.

Su diseño es simple, son un calzado tipo mules que se llevan con taco y en algunos casos son más, con capelladas acolchadas o trenzadas, pero siempre con punta cuadrada.

También conocidas como mules, son el calzado ideal para llevar en el verano, son clásicas, cómodas, versátiles y súper elegantes. Por eso podés llevarlas en cualquier momento y ocasión, ya sea para ir a trabajar o para una fiesta.

Combinables con shorts, vestidos, bermudas e incluso vestidos, este tipo de calzado estiliza y logra sofisticación con cualquier out fit.

Su estética es completamente atractiva, algunas incluso suelen tener su adaptación tipo “ojota” que también la rompe en su versión más comfy.

Estas sandalias son el ítem que no puede faltar en tus looks de verano, por eso si tenés aun la duda de si van o no con tu gusto, es momento de animarse.

