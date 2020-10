Sanjuaninos eco-friendly : conocé la creciente tendencia de belleza sustentable

View this post on Instagram

u2665ufe0f Cremas hidratantes ud83dudca6 Con ingrediente estrella: u00c1cido hialuronico que tiene una gran capacidad para retener agua por lo que tiene propiedades muy hidratantes y reconstituyentes para la piel. Por su efecto relleno, ayuda a disminuir leves arrugas y lu00edneas de expresiu00f3n. Te amamos u00e1cido hialuronico. ud83dude0dud83dude4c Tenemos para dos tipos de piel: u2665ufe0f Piel mixta/grasa: gracias a los extractos de tu00e9 verde ayuda con el acnu00e9 y desinflama, y tiene calendula que le da peopiedades cicatrizantes y regeneradoras. u2665ufe0f Piel seca/sensible: contiene manteca de karite, de gran poder hidratante y nutritivo, mejora la elasticidad de la piel. Con aceite de Chu00eda, que combate los radicales libres, suaviza lu00edneas de expresiu00f3n y ayuda a mejorar la barrera cutu00e1nea. Tambiu00e9n contiene urea, de gran poder humectante, impide la perdida de agua a travu00e9s de la piel! u00a1Ya podes pedir la tuya! u2728ud83dudcab Ah! Me olvidaba, 100% natural como todo en Diente de leu00f3n ud83cudf43ud83dude0f