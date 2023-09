Los tres pedidos de los empresarios mineros al próximo presidente

En un hueco de su nutrida agenda, que incluirá hoy reuniones con el gobernador sanjuanino Sergio Uña c, y con el electo, Marcelo Orrego , planteó los temas fundamentales con los que insistirá el sector ante el próximo presidente. “Los tres principales son respeto irrestricto a la Ley de Inversiones Mineras, no legislar por la coyuntura, y tener un marco fiscal lógico y que permita el desarrollo de inversiones”, indicó a Tiempo de San Juan .

Acerca del pedido de no legislar sobre la coyuntura, el empresario dijo que “es un gravísimo problema”, porque las autoridades pretenden solucionar determinadas situaciones antes de tener los proyectos. “Se ataca esa situación circunstancial ante determinadas condiciones específicas y se pone en riesgo que ese proyecto minero, o esa cantidad de proyectos se desarrollen”, dijo.

En cuanto a la Ley de Inversiones, reclamó que hay empresas con proyectos que fueron habilitados con cero retenciones, y que no se les respetó la estabilidad fiscal y les cobran retenciones. “El respeto de la ley de inversiones es fundamental, hay temas que no han sido resueltos después de 12 o 13 años y que atentan contra la actividad”, aseguró.

El escenario actual

Respecto a la situación actual del sector agregó que la minería “está lista para despegar y crecer rápidamente”, y que desde CAEM van a trabajar para generar las condiciones para que eso ocurra, para lo cual aseguró que necesitan el apoyo de todos los actores directos involucrados: mencionó que éstos son las operadoras, las cámaras provinciales que actúan en coordinación con la Cámara Nacional, “y un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer con los gobernadores”.

En ese sentido, Cacciola dijo que van a tener listo un mensaje único del sector para el 31 de octubre, y lo repetirán en la previa en el caso de haya una segunda vuelta. “Lo reforzaremos en el momento que tengamos que hablar con el nuevo presidente electo”, aseguró.

Política cambiaria y “dólar minero”

El referente de las empresas mineras cuestionó la actual política cambiaria que les impide recibir el valor real del producto que exportan, y ha ido en detrimento del incentivo a la exploración y a la posibilidad de generar fondos para ampliar el proceso exploratorio. “Y la minería, si no tiene exploración, con el tiempo desaparece”, dijo.

Ante la posibilidad de que Massa anuncie un dólar específico para la minería, el sector reclamó que necesitan medidas a largo plazo, no coyunturales. Por lo tanto, un dólar con vigencia por un lapso corto de tiempo no les sirve.

“El sector no funciona como otros sectores de la economía. El sector minero hoy está produciendo y está exportando, no está estoqueando. Por lo tanto, no se puede analizar si debe aplicar o no en determinadas situaciones”, dijo Cacciola.

Agregó que hay creencias erróneas respecto al sector, tales como creer que hay casas matrices del exterior que sostienen las operaciones mineras en el país, cuando en realidad,éstas deben desenvolverse con las condiciones que tienen, y tratar de mantener su actividad dentro de los parámetros de comercialización que cada una tiene.