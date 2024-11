Las sorprendentes definiciones sobre Josemaría que reveló un alto directivo en Bloomberg

El CEO le puso fecha a la entrada en producción de Josemaría: “Ahora planeamos estar entrando en producción en 2029”, dijo Vitaller.

Las exportaciones de cobre que planea realizar la mina ponen de relevancia la importancia que tendrá el despegue del proyecto de cobre más avanzado de San Juan. En una sorprendente comparación, expresó que mientras San Juan exporta actualmente más o menos entre 1.100 o 1.200 millones de dólares por año, Josemaría va a exportar 1.100 millones cada 12 meses.

“Pero cuando estemos en ocho, diez años, junto con Filo del Sol, lo tenés que multiplicar por 4 o 5, US$5.000 millones o US$6.000 millones”, aseguró el directivo al proyectar cómo será la enorme mina que surgirá tras el acuerdo de Lundin (Josemaría) y BHP (Filo del Sol) para explotar ambos proyectos juntos. Eso implica que el nuevo proyecto va a ubicar a la planta entre las 8 o 10 minas de cobre del mundo.

El RIGI

El acuerdo empresario se anunció en julio pasado y espera aun obtener permisos financieros y accionarios mundiales. En la entrevista Vitaller volvió a reiterar que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y aprobado por el Congreso en el marco de la Ley Bases, fue clave para lograr el histórico acuerdo que sacudió el tablero minero del país, el Joint Venture entre Lundin y BHP para explotar juntas Josemaría y Filo del Sol. “El RIGI fue el “game changer” que permitió la llegada de BHP. Lo mejor que le pudo haber pasado al proyecto, a la región, a la provincia y a Argentina, en términos mineros”, dijo.

Desde que salió el RIGI se aceleró todo y se concretó este Joint Venture, agregó, y precisó que el closing de la operación entre Lundin y BHP se concretará en el primer trimestre del 2025. Actualmente las mineras trabajan para crear una empresa con un nuevo nombre que incluya los proyectos Josemaría y Filo del Sol con una sola planta que procese el cobre extraído en ambas minas.

La llegada del gigante BHP

El directivo destacó que la minera más grande del mundo esté poniendo un pie en la Argentina hace que todo el mundo minero mire diferente a Argentina. "Las compañías Junior de exploración son arriesgadas. Pero una compañía del calibre de BHP, antes de desembarcar acá, tienen que darse condiciones, tienen que darse toda una serie de cosas para que ellos lleguen. Y el hecho de que ellos hayan llegado ya cambia la visión de inversores, de un montón de jugadores de la industria. Por eso yo creo que la llegada de BHP abre muchas puertas a lo que viene en la industria. Yo creo que va a ser la puerta para nuevas inversiones", opinó.

Vitaller dijo que el potencial de los proyectos sanjuaninos hizo que el gran jugador mundial BHP se fijará en San Juan. “Venimos hablando bastante con ellos y la parte técnica nunca estuvo en la mesa de discusión. Creo que el game changer sin duda fue el RIGI. Desde que salió el RIGI se aceleró todo y se concretó este Joint Venture. Llevamos 20 años explorando, ahora tenemos 4 años más de construcción y después tenemos 50, 60, 70 años de mina. Imaginá la cantidad de administraciones y gobiernos que pasan. Las condiciones que trajo el RIGI hizo que tomaran confianza ellos y otras empresas para venir a Argentina”, declaró el directivo.

Los proveedores

Vitaller también tocó el tema de los proveedores para abastecer la obra. Aseguró que para determinadas áreas hay proveedores que pueden cumplir con las necesidades, pero que hay un montón de cuestiones “que son tan sofisticadas que aquí en Argentina no están”. En ese punto destacó que lo que no se encuentre en San Juan, saldrán a buscarlo en Argentina y si no lo logran, lo buscarán afuera.

Argentina no ha explotado el potencial que tiene en el cobre, pese a que comparte la cordillera con Chile y Perú, que en 2023 exportaron por 41 mil millones y 24.000 millones de dólares respectivamente.