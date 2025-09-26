Hualilán cuenta con un nuevo plan de trabajo tras el visto bueno del Ministerio de Minería

Desde el Ministerio de Minería informaron una noticia que tendrá gran impacto en la actividad en San Juan. Sucede que tras las evaluaciones pertinentes por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero sobre el plan de trabajo modificado que había presentado la empresa minera que explota Hualilán, el mismo fue aprobado y tendrá vigencia durante los primeros tres años de explotación del proyecto ubicado en Ullum.

El nuevo plan fue presentado por la empresa Golden Mining el pasado 19 de junio mediante un Informe Ambiental que contempla ajustes en la etapa de explotación del yacimiento. El proyecto, actualmente en fase operativa, se desarrollará bajo un contrato de procesamiento por encargo, conocido como "Toll Treatment Agreement" (TTA).

La propuesta contempla la explotación a cielo abierto de los tajos Sánchez, Norte y Magnata, con el tajo Sentazón como alternativa estratégica. Se prevé la extracción de 465.000 toneladas de mineral, con leyes promedio de 6,16 g/t de oro y 35,33 g/t de plata.

El mineral será procesado en la Planta Casposo, operada por Austral Gold, ubicada en el departamento de Calingasta. La capacidad de procesamiento será de 150.000 toneladas por año, durante un período de tres años.

Esta aprobación marca un nuevo paso en el desarrollo del proyecto Hualilán, que continúa avanzando con el cumplimiento de los requisitos ambientales y técnicos establecidos por la normativa provincial