Venus en Géminis: Descubre qué significa y cómo te afectará según tu signo zodiacal

¿Qué significa Venus en Géminis 2023?

La sensibilidad y profundidad de este tránsito está marcada por Venus, pues es el planeta de las relaciones y de la belleza. Serán días en que querrás arreglar todos tus vínculos y acomodarlos sanamente en tu vida. Vienen muchas conversaciones incómodas que se habían estado aplazando y ya no pueden esperar más.

La belleza interior también es importante y por ello tendremos que usarla para dejar atrás problemas que ya no nos corresponde seguir cargando. Nútrete emocionalmente y notarás que la forma en que te relacionas con los demás irá cambiando poco a poco.

Este tránsito estará presente desde el 11 abril hasta el 7 de mayo, así que serán semanas llenas de pláticas y liberación de tensiones.

¿Qué signos zodiacales se verán afectados por Venus en Géminis 2023?

Géminis

Este tránsito te dará la fortaleza para sacar a flote tu honestidad. Ya basta de ocultar lo que sientes y piensas, necesitas que los demás escuchen lo que tienes que decirles.

Virgo

La responsabilidad afectiva podría ser algo con lo que no estés muy relacionado y ya llegó el momento en que debes tomar cartas en el asunto. Si quieres algo, dilo. Si ya no estás cómodo con algo, dilo. No solo ignores la situación.

Escorpio

Tanta honestidad causada por este tránsito podría causarte molestias y celos, pero deberás aprender a lidiar con ellos. Eres un signo de agua muy sensible, así que tendrás que estar lista para cerrar ciclos y marcharte.

Cáncer

Despedirse de las cosas y personas que nos significaron algo puede ser difícil, pero no imposible. El tránsito de Venus en Géminis te ayudará a desprenderte de todo aquello que ya no debe acompañarte.