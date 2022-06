¡Ups!: en Junio a 4 signos le dejarán el corazón con agujeritos

Junio empezó y en esta nueva nota de astrología ye vamos a contar algo que no es nada bueno para cuatro signos del zodíaco. Es que a estas personas les partirán el corazón así que debes estar alerta... y preparada.

Sin dudas las mujeres más sentimentales son unas enamoradas del amor, les encanta estar en pareja, sentirse queridas, sentir que alguien las cuida. Pero este sexto mes del año no será bueno con ellas. Si tienen un "compañero" todo terminará y si simplemente están enamoradas de esa persona que quieren cerca algo pasará que te hará ver que eso no llegará a ningún lado.

corazon2.jpg Junio trae malas noticias en el amor para cuatro signos.

Así que toma nota, a éstos signos del zodíaco les dejarán el corazón con agujeritos.

ARIES

Es una persona muy rencorosa, así que si lo hiciste sentir mal por algo es casi 100% seguro que te haga pagar el mal trago. Quizás puede fingir que nada pasa aunque en realidad te esté apuñalando por la espalda. Un Aries herido en este mes, es muy peligroso.

GÉMINIS

Puede romper tu corazón y enterate de que no sentirá el más mínimo remordimiento. Pese a que los nacidos en este signo no saben que le están provocando un dolor terrible a su pareja, ellos no pueden parar. Te lastimarán con palabras, así que ojo lo que escuches.

ESCORPIO

A la hora de herir sentimientos, él es un maestro. Quienes integran este signo suelen ser muy buenos y comprensivos, pero a la hora de lastimar a su pareja no los detendrá nada hasta lograr su objetivo.

ACUARIO

Si se sintió traicionado por su pareja... ¡arde Troya!. No dudará en romperte el corazón y para estas personas no es nada difícil ya que aman estar solo y disfrutan mucho de su compañía. Con ellos siempre recuerda este consejo, una acción tiene una reacción.