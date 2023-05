¿Tienes espejos en tu casa? Haz esto para que no guarden malas vibras

¿Te gusta decorar tu casa con espejos ? La verdad es que lucen geniales y son ideales para dar la sensación de un espacio mucho más grande; sin embargo, es muy importante que tomes en cuenta que, para algunas corrientes esotéricas, los espejos son portales hacia otras dimensiones e incluso pueden ser usados para contactarse con seres del más allá. Asimismo, para el Feng Shui, estos objetos tienen, incluso, el poder de potencializar las energías positivas y neutralizar las negativas si se colocan en lugares estratégicos. Sin embargo, también requieren de una programación para que no se llenen de malas vibras . Sigue leyendo y te contamos cómo puedes hacerlo tú misma.

De acuerdo con esta filosofía milenaria, todo lo que refleja el espejo se reproduce, por lo que se vuelve indispensable que reprogrames los espejos de tu casa, pues pueden haber guardado malas vibras que estarán afectando a tu familia.

Pasos para reprogramar un espejo y alejar las malas vibras

Una vez dicho esto, te pedimos que no te preocupes ni corras a quitar los espejos de tu casa, pues en verdad pueden ser muy buenas herramientas para atraer buenas vibras a tu hogar, siempre y cuando los reprogrames, pues sí es posible que ya hayan guardado malas vibras de juicios, de críticas, etcétera. Para limpiar tus espejos de malas vibras deberás de hacer el siguiente ritual.

Paso #1

Toma un sahumerio, en este caso puede ser con palo santo, y pásalo por todo el espejo.

Paso #2

Repite lo siguiente: Que todo portal quede sellado, que toda la energía de baja vibración, de baja frecuencia, que toda energía no contributiva, aquí y ahora, demando que NO entre por este espejo.

Paso #3

Haz lo mismo, pero ahora con incienso.

De esta manera, las energías negativas que haya atrapado tu espejo, se quedarán en ese lado del portal y ya no podrán regresar a tu hogar. Recuerda que existen lugares de tu casa en los que no debes de poner espejos, por ejemplo, en tu dormitorio, ya que tu energía vital podría pasar la noche viajando entre un portal y otro y no tendrás un sueño reparador.