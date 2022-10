Sin pelos en la lengua: los signos más directos del zodíaco

Hay signos que si te dicen que no, es que no y no hay más. Son directos con sus palabras y no tienen miedo a decir la verdad. Muchas personas son más vuelteras a la hora de hablar, o dicen mil cosas para en realidad querer decir una. Este es el ranking de los signos más directos del zodíaco.

1-. Leo

Contigo no hay quien pueda. Y es que cuando dices basta… Pese a que, en algunas situaciones te puede costar acabar con depende de que, lo cierto es que no sueles ser de los que se deja torear. A veces, incluso, por demasiado. Te cabreas soberanamente cuando la gente promete y no cumple o, lo que es peor, cuando te mienten. Y, así, te cuesta poquito, muy poquito, abrir la puerta a lo ancho. Eres poderoso, tienes una fuerza de voluntad que muchos querrían y, precisamente esto, hace que seas de los más tajantes con los que nos podemos encontrar.

2-. Tauro

Eres de lo más terco y cuando dices que “no” es que no. No das opción a segundas oportunidades, a negociaciones. Lo tienes claro y claro lo lleva aquel que pretenda que cambies tu forma de pensar. Cuando decides algo, a la mierda lo que venga después. Punto. Es lo que hay contigo. Como no tienes ninguna necesidad de ceder por estar bien con nadie y eres fiel a tus principios, te cuesta muy, pero que muy poco, decir “no”. Y, lo mejor de todo: en algunas ocasiones, hasta te gusta tener este poder.

3-. Escorpio

¡Ja! ¡De ti se van a reír! Ni de coña. Tienes tu manera de ver las cosas, de hacer y de actuar y, con ello, vives súper feliz. Sabes que, a veces, te pasas un poco, pero mira, a quien no le guste, que no mire. ¿Verdad? A ti te van a venir con cambios de opinión o con segundas oportunidades. Cuando te has cruzado, cruzado te quedas. Y que te digan lo que quieran.

4-. Aries

¿Con qué con un Aries quieres jugar? Lo tienes más claro que el agua. No eres de los que corta de buenas a primeras, pero todo tiene un límite. Eso sí, cuando dices “basta”, se acabó lo que se daba. No regresas, no ruegas, y no sueles perdonar mucho. Cuando estableces límites y normas, son las que son. Y vives muy bien con ello. ¿Para qué ceder en algo que no te aporta nada?

5-. Acuario

Los límites están para algo y tú lo tienes clarito, clarito. Y, no te cuesta mantener tus estándares porque no dependes de nadie. Eres súper feliz a tu bola y no necesitas estar siempre rodeado de gente. Con que… Te importa poco que a alguien no le gusten tus límites. Si a ti te hace feliz, es lo que hay.