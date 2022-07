Signos: ranking de las novias más empalagosas

Evidentemente Cáncer tenía que estar en el primer puesto de esta lista, y no es para menos. Cuando se enamora, lo da todo, está pendiente, es detallista y le encanta demostrar a su pareja que siempre, siempre, estará ahí. Además, es cariñosa, le encanta el afecto. Seguro que te agarra la mano mientras veis una peli, o apoya su cabeza en tu hombro. Con el tiempo puede que se vuelva un poco más arisca pero siempre habrá un detalle, algo que te haga recordar por qué sigues enamorado de ella.

2- Tauro

Las Tauro son ese tipo de novias que harán todo lo posible por no parecer demasiado pegajosas, sobre todo al principio. Pero en el fondo, lo son, y mucho. Les encantan los arrumacos, tumbarse en el sofá bien apretaditas con su pareja mientras ven una peli o hacer un millón de planes juntos. Es verdad que por momentos puede reprimirse y no escribirte un mensaje porque esté esperando a que seas tú quien de el primer paso, pero eso no significa que no lo esté deseando hacer. Al inicio de la relación le costará todo un poco más pero en cuanto coja confianza, se volverá súper amorosa. Y también pegajosa. Y le encanta.

3- Libra

Cuando tiene pareja y AMA a esa pareja, a Libra le encanta demostrar todo su amor en cualquier momento. Subirá fotos a sus stories, de besos, abrazos, arrumacos, de juegos, de risas, de viajes… Todo en compañía de su pareja. Y no creas que es potureo, Libra es pegajosa y cuando está bien, no puede parar de toquetear y de sentir ese contacto físico con la persona que ocupa su corazón. Es de los que desaparece si deja atrás su soltería. Y solo piensa en esa persona…

4- Piscis

Piscis es un signo muy emocional, ama hacer cosas con su pareja y es verdad que cuando encuentra a esa persona es como si se fusionara con ella, como si la atrapase de alguna forma. Además, como también puede ser un poco celosa, prefiere marcar su territorio, aunque solo sea de forma sutil. Evidentemente nadie pertenece a nadie pero Piscis quiere que el mundo entero sepa quien es su pareja. Por si acaso… Cuando está enamorada de verdad le encanta presumir ante amigos y familiares. Quiere que el mundo se entere, ¡ESTÁ ENAMORADA!

5- Leo

Cuando una Leo se enamora puede llegar a ser súper absorbente. Y mira que es independiente… Pero en el amor, las cosas son distintas. Son súper detallistas, siempre colmando a su pareja de detalles bonitos como por ejemplo una escapada, o una reserva en el mejor restaurante de la ciudad. Al final, Leo es una persona que trata a los demás como le gustaría que le tratasen a ella. Y mucho más si eres su pareja. Aunque tenga su trabajo y su vida fuera de ti, el amor para Leo es su principal combustible y lo que le hace realmente feliz, por eso mismo, estará más encima que otros signos. Al final hay que cuidar lo que queremos ¿no?

6- Géminis

A pesar de que todo el mundo sabe que Géminis va y viene y que no se queda durante mucho tiempo en un sitio concreto, con las personas, la cosa cambia. Y con el amor, más aún. Puede que algunos días se despierte con el pie izquierdo y sea más arisca que ninguna, pero no será lo normal, y menos cuando está enamorada. Es más, hasta ella misma se sorprenderá a veces. Necesitará más abrazos y mimos, más cariño… E incluso en los días en los que ande un poco más despegada, echará en falta algún tipo de conexión, aunque solo sea mental. Con Géminis habrá de todo, días independientes y días pegajosos, y habrá que aprender a entender cómo funciona su mente.

7- Capricornio

Es verdad que Capricornio puede sorprender, y mucho. Si ya conoces a este signo, puede parecerte un poco hostil de primeras, como demasiado testarudo, organizado y con ciertas manías. Pero cuando se enamora, todo cambia mucho, y más aún si la que se enamora es ELLA.

Capri no es la más pegajosa del mundo pero quizás porque muchas veces trata de controlarse incluso. Le gustan los detalles pero no siempre se atreve. Anda siempre pensando en que si da demasiado, al final puede salir perdiendo. Y no porque le den menos a ella sino porque termine pareciendo más vulnerable. Así es Capri, seguramente si se comportara como es al 100% sin filtros ni limitaciones, podría dar mucho más. Pero hay que ser precavida. Lo prefiere.

8- Sagitario

Sagi no es pegajosa, para nada, pero eso no significa que sea una persona que pasa del amor y del cariño. Necesita afecto pero es de las que prefiere hacerlo a solas, en su intimidad. No necesita alardear ni contarle a todo el mundo lo bien que está con su pareja. Si Sagi te eligió, aunque no presuma tanto de ti como te gustaría, siéntete afortunado/a, te quiere seguro. Además, también piensa que no porque suba más fotos te va a querer más. Lo que importa es la conexión que tienes con ella. Esa conexión íntima que valora tanto.

9- Escorpio

Es raro que alguien acuse a la novia Escorpio de ser alguien pegajosa. Para nada, es más, muchas veces hasta parece un poco seca en ese sentido. Ella necesita sus tiempos, su confianza, y sobre todo, nada de forzarla. Cuando quiera presumir de ti y de vuestra relación, lo hará. Pero cada cosa a su tiempo. Y además, será en el momento en que menos te lo esperes seguro. Así funciona Escorpio, hace lo que se sale del alma siempre pero no tiene nada que demostrar a nadie. Quizás en algún momento tengas que recordarle que también es bueno sacar sus sentimientos y hablar de lo que siente. Debajo de esa coraza hay mucho, muchísimo.

10- Acuario

Vale, Acuario es súper independiente, despegado incluso emocionalmente hablando pero quizás porque esas personas que puedan opinar eso de ella no la han conocido a fondo o no han tenido esa conexión especial. Acuario es mucho Acuario, y sus vínculos son tremendamente intensos. El problema es que siente eso con muy poquitas personas y por eso se le tacha de desprendido. La novia Acuario es verdad que no demostrará públicamente todo lo que demostrará en privado pero tiene fuego, intensidad y pasión. Eso sí, espéralo cuando menos te lo esperes. Esa es su magia.

11- Aries

Por norma general, Aries es una persona súper independiente, siempre buscándose la vida, llegando a lo más alto por voluntad y esfuerzo propio… No quieren sentirse atados y muchas veces no dan todo de sí mismas por miedo a perder esa libertad, esa independencia. Quieren hacer lo que les da la gana en cada momento y lo cierto es que no siempre les apetece dar explicaciones a nadie. Ni siquiera a su pareja. Ni siquiera para que sepa que llegó bien a casa. Y ese a veces es el problema, a veces se pasa y puede llegar a preocupar a la gente que la quiere. A su favor hay que decir que cuando se enamora ciegamente, es capaz de frenar un poco su estilo de vida alocado y desenfrenado.

12- Virgo

A pesar de que Virgo es una persona muy entregada, quizás pueda ser de las más independientes. Da mucho, tiene detalles, está “ahí” siempre. Pero cuando desaparece o está a otras cosas, créeme que se olvida de todo. Sabe estar en cada momento, es muy responsable y no es la típica persona que está a todas horas mandando mensajes o diciendo todo lo que quiere a su pareja. Que sí, claro que lo dice, pero a su debido momento y en el lugar que corresponda. Y punto. Cambiarán su comportamiento si la otra persona se lo pide porque lo necesite. Pero sólo en ese momento en que lo necesite. No son falsas. Ni podrán serlo jamás. Tendrás que aceptarla como es si quieres estar con ella.

FUENTE: Horóscopo Negro