Menos onda que bandera de chapa: los 3 signos más amargados

A continuación te presentamos cuáles son los signos más amargados o negativos del zodíaco.

Tauro

Si han tenido alguna crisis o pelea con alguien importante y salen lastimados o heridos, se pueden volver muy negativos. Este signo de tierra puede pelearse el puesto con los demás porque se concentran en todo lo que debió salir como esperaban, pues son un signo bastante apegado a lo material y a la ejecución perfecta de las cosas. Se suelen apegar a los sentimientos negativos, y esa misma naturaleza terrestre los hace ser muy tercos. Si sienten que alguien les falla o los hace enojar con algo que querían tener bajo control, se frustran y tienen un resentimiento que es difícil de eliminar de su sistema. A medida que dejan pasar unos días podrían volver a su estado natural. No gustan del conflicto y lo toleran muy mal, por lo que son bastante negativos si algo sale de su control.

Escorpio

Este signo tiene fama de ser emocional, difícil, y aunque es más una mala fama que la realidad, en este caso hay que reconocer que si debemos poner a alguien en esta lista es a los escorpio. No son naturalmente amargados, ni gustan de esto, puede ser sintomático de dolores profundos, pero su fuerte temperamento los puede llevar a desarrollar esto puede desarrollar un terrible malhumor. Son personas desconfiadas por naturaleza, por lo que sus actitudes pueden ser algo amargas. Son vengativos, como muchos saben, no dicen lo que sienten pero en las aguas profundas de su signo las emociones permanecen, y si se estancan, son cómplices de resentimientos y venganzas. Si los lastiman no lo olvidarán, los marcan para siempre y sus sentimientos más oscuros podrán volverse amarguras.

Capricornio

Las personas del signo Capricornio son terrestres, como Tauro, y muy enfocadas en su trabajo. Muchos olvidan otros aspectos y son, si se quiere, el anciano cuadriculado del zodiaco. Por esto, no se divierten con facilidad ni frecuencia, y tienden a ser fríos, le dan más importancia a la lógica que a la pasión y a la emoción y su carácter es muy serio. Si hablamos de amargura, no es con la carga emocional de escorpio, es más porque su carácter es bastante seco y mantienen pocas amistades.

Fuente: El Espectador