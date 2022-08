¡Marche un papelón!: estos son los signos más tímidos

Quienes nacieron bajo este signo son personas sumamente retraídas. Quizás no lo aparentan pero son sobre todo en situaciones que ellos desconocen como por ejemplo en reuniones sociales o si deben codearse con personas con las que aún no tienen confianza o no se conocen.

Su timidez se debe a que les cuesta socializar e incluso creen que tendrán discusiones sin sentido, así que evitan la situación. Por eso optan en guardarse las opiniones hasta que sientan que tienen un aliado o confidente con quien consideren que sí vale la pena transitar el momento en el que están. Este es un signo súper selectivo y en consecuencia tienen una gran timidez.

2- Cáncer

Este es otro signo que se caracteriza por ser tímido. Los cancerianos disfrutan a pleno como ningún otro de la soledad. Quizás por ello es que se los suele tildar de tímidos, aunque esto no es del todo cierto, si no que lo que buscan en la vida es paz y tranquilidad, no la soledad pira. La timidez no implica que no se sepan defender o tener que hablar y expresarse cuando crean que es adecuado si no que este rasgo los impide expresarse en ese momento. Ellos son de los que prefieren escuchar y luego reaccionar. Ten mucho cuidado en este caso porque lograrán que se alteren bastante si es que tienen alguna respuesta.

3- Virgo

Es otro signo a pura timidez. Es por excelencia uno de los signos más inteligente, pero eso no les quita lo tímido que son cuando llega el momento de entablar una relación o conversación. Es que sus inseguridades y falta de confianza en sí mismos los lleva a retrotraerse bastante e incluso llegan a alejarse de los demás. Esa forma de ser termina generando un malestar y muchas veces no caen bien. Tienen fama de antisociales, o que subestiman lo que pasa a su alrededor, pero no es así. Ellos tienen mucha confianza en sí mismos y su actitud termina siendo un tanto extraña por ser tan tímidos.