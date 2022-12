Luna llena en Géminis: así afectará a cada signo 

Leo

Durante los próximos días será usual que te surja interés en querer convivir con tus amigos, salir a divertirte e incluso estarías en la posibilidad y disposición de buscar el amor. Conoce a las personas y después toma la decisión de si las quieres o no en tu vida.

Escorpio

Es un mes de mucha abundancia para ti, lo único que te recomendamos es que seas consciente de los gastos que puedes tener en estos días, analiza bien si realmente significa una inversión o será solo una pérdida con el paso del tiempo.

Piscis

La luna llena traerá consigo un impulso fuerte para que continúes todos los proyectos que has dejado en pausa. Es momento de que sigas adelante con tu vida profesional y salgas del hueco en el que estás.

Géminis

Al situarse la luna llena en tu signo, es normal que haya una fuerte energía en el ambiente que podría provocar algunos distanciamientos, peleas y malos entendidos. No tomes decisiones cruciales en estos días. Toma las cosas con calma.

Sagitario

Este fenómeno astronómico viene con mucha fuerza y recaerá justo a mitad de tu season, lo que podría ocasionar que finalmente tengas esas conversaciones a las que tanto les has huido. Todo tiene un plazo y necesitas sincerarte y atender temas pendientes.

Virgo

Estos días podrías tener un episodio de reflexión sobre lo que estás haciendo en tu vida y el impacto que decisiones del pasado han tenido. También podrías tener revelaciones familiares y eso mismo te ayudará a convivir más con tus seres queridos.

Capricornio

Habías planeado mejorar tus hábitos personales, pero no te animabas a accionar tus planes, por lo que la luna llena te dará ese empujón. Atender tu salud es importante y no debes aplazarlo por temas laborales.

Acuario

Necesitas enfocarte en tus deberes personales y en las cosas que estás dejando de hacer por cumplir otras que no están en tu obligación. Atiende tu rol social y no te atribuyas proyectos con los que no te sientes cómoda.

Libra

Son épocas de cambio en donde todo comienza a fluir, así que podrías estar con muchas ganas de viajar, de salir, de conocer. Si tienes la oportunidad de hacerlo, aventúrate.

Aries

Tienes ganas de aprender nuevas cosas, de conocer culturas, de encontrar tu vocación y todo eso es gracias a la luna llena. La sed de conocimiento llegará a tu vida y tienes que aprovecharla, es el momento perfecto para ti.

Tauro

Hay muchos temas de los que has estado alejándote por miedo a no tener una respuesta correcta cuando la realidad es que ya la tienes. Sabes qué es lo que tienes que hacer y debes ser firme en ello. No tengas miedo al cambio.

Cáncer

La luna llena podría traer a la mesa temas del pasado que se quedaron sin resolver, desde asuntos familiares hasta temas laborales, así que prepárate para enfrentar heridas viejas.