Los signos más fieles (y los más infieles) en el 2023

La fidelidad en el amor es un tema bastante controvertido porque para algunos pasó de moda, para otros no es negociable y hay enfoques particulares sobre el tema que se pueden encontrar o enfrentar. Para establecer una definición común, digamos que la infidelidad es tener una relación emocionalmente y físicamente cercana con alguien que no sea tu pareja estable, ocultándola.

Los más fieles

Entre los signos más fieles en el amor encontramos, en su mayoría, signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) y de Agua ( Cáncer, Piscis), aunque con una excepción ( Escorpio). El ranking es:

1. Tauro

2. Virgo

3.Capricornio

4 Cáncer

5 Piscis

Por un lado, los signos de Tierra prefieren sostenerse en las normas sociales, les gusta sentirse seguros gracias a un código de conducta que los ayuda a estructurar su vida y no son para nada amantes de los cambios. Como se ve, no estamos hablando de amor, porque todos los signos pueden amar muy intensamente, sino de la personalidad.

Tauro suele establecer una conexión venusina muy terrenal con su pareja. La ve como alguien a quien mimar, cuidar, alimentar y hacer gozar. Todo ese esfuerzo no lo desperdicia en nadie más. Si se trata de una mujer taurina, solo el desprecio por parte de su pareja le puede hacer mirar para otro lado, pero lo hará en busca de otra pareja estable.

Virgo, generalmente introvertido y con una mente siempre dispuesta a racionalizar, sopesa tanto los pros y contras de las cosas que pierde el interés, aparte de que cambiar una rutina y ocultar son trabajos muy pesados para él. Se enamora, con gran esfuerzo para dejar entrar a alguien en su mundo. ¿Por qué poner en riesgo eso?

Los capris, aunque pueden ser muy seductores ( sobre todo los hombres), una vez que encuentran una pareja que los hace sentirse en paz, estables y cómodos, no la quieren dejar por nada y no les asusta trabajar todos los días para construir una relación duradera. No les resulta fácil dejar entrar a alguien en su intimidad, se juegan demasiado en un engaño.

Por su parte, los signos de Agua están marcados por su intensa sensibilidad, lo que los hace especialmente vulnerables a enamorarse, sentirse atraídos e imaginar la pareja feliz con casita, hijos y perro con alguien rápidamente.

Pero al mismo tiempo, Cáncer es extremadamente protector y defensor de la familia, por lo que frena sus tentaciones por no dañar a sus seres queridos ni traicionar su confianza.

Piscis, con todo lo que le gusta imaginar, idealiza a su pareja y como la imagina fiel no puede traicionarla. Pero aparte establece vínculos muy simbióticos. " Somos una misma persona", dice a menudo, frase pisciana que nos habla de su " fusión" con el ser amado.

Los más infieles

En esta lista abundan los signos de Fuego ( Aries, Leo, Sagitario) y Aire. ( Géminis, Libra, Acuario). Y se agrega Escorpio. El ranking es:

1. Sagitario

2. Géminis

3. Libra

4. Escorpio

5. Aries

6. Leo

7 .Acuario

Sagitario tiene bastante autoindulgencia: esto quiere decir que se perdona a sí mismo con mucha facilidad, enseguida encuentra motivos para justificar aquello que hizo bueno o malo. Cuando se trata de mantenerse fiel puede lograrlo con ayuda de otros aspectos de su carta natal, educación emocional y autoconocimiento. Su deseo natural de buscar el placer y la aventura prevalecen a menudo las tres o cuatro décadas iniciales de su vida.

Géminis, por su parte, suele tener talento para manipular la verdad y darle giros, le gusta seducir y agradar... Estas dos tendencias muy fuertes pueden ser banderas rojas en una relación: las pequeñas mentiritas nunca quedan ahí. Si en su historia familiar vivió padre o madre que engañaban a sus parejas, es muy probable que repita el esquema, porque se autojustifica, solo quiere divertirse.

Libra seduce y es seducido, ama relacionarse con personas, conversar, compartir buenos momentos. Es capaz de encandilarse con alguien porque es un erudito, intelectual, artista. científico, se enamora de las mentes. Libra está en la lista de infieles pero a menudo, esas infidelidades quedan en pequeños devaneos, coqueteos y no mucho más. Rara vez abandonan a sus parejas; sobre todo si ellas les dan algo que necesitan en su más profundo interior: seguridad.

Escorpio ama con pasión, quiere ser fiel, no toleraría una infidelidad. Pero sus ojos a menudo se van hacia otras personas, se tienta, no se contiene, su sexualidad es intensa y si alguien lo atrae puede sumergirse en una relación que le gusta más por ser clandestina. Puede mentir sin remordimientos si su pareja pasa por un momento malo; o revelar pequeñas señales como para que su pareja "haga algo" que lo/a haga volver. Solo un fuerte trabajo interno no exento de dolor puede ayudar a cambiar esto.

Aries, un signo que acostumbra " salir a cazar" a su pareja, no pierde las mañas si está en una relación estable, debe controlarse siempre y cuidarse mucho del aburrimiento y la falta de chispa en su pareja. Una particularidad es que si finalmente se engancha con alguien más, es muy probable que rompa su vínculo anterior enseguida, porque no puede mantener el secreto. Tiende a vivir el momento en las primeras décadas de su vida y luego comienza a madurar.

Leo es más que nada fiel, pero necesita el cortejo, la seducción y la admiración, "ser visto". Cuando alguien fuera de la pareja quiere atraerlo, le cuesta mucho no coquetear en recíproca. Pueden vivir angustiantes momentos de duda, entre su pareja actual y otra que ofrece más pasión, una vida mejor, emociones a full... La mirada del otro es importante para Leo y si se siente ignorado, va a ir de cabeza a una aventura, por más que ame.

Acuario, por último, es fiel cuando ama, pero puede dejar de amar rápidamente. La mente acuariana puede tener bases muy sólidas tanto para amarte como para explicarte que hoy no se siente atraída, o conectada contigo, que siente que debe buscar algo más. No confía mucho en los vínculos " impuestos", ni regulados por la sociedad, trata de tener relaciones únicas... Algo que no todos entienden.

FUENTE: Dalixastrologia