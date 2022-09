Los Milli Vanilli: los 3 signos más falsos del zodiaco

Para nadie es un misterio que la mentira y la falsedad muchas veces nos ocasiona decepciones, aunque sea con la intención de protegernos, o no tenga el objetivo de herirnos. Y en el mundo de los signos hay mucho para rascar al respecto.

Pero la realidad es que la sinceridad y la honestidad puras no siempre son bien recibidas por quienes decimos que queremos la verdad, y por el contrario, muchas veces decir una mentira piadosa o no ser tan claros con nuestras palabras termina siendo un paliativo en algunas ocasiones extremas.

Lo cierto es que la mentira depende de quién la dice, de su carácter, de su valentía y de sus intenciones. En cuanto a temperamentos y formas de ser, la astrología nos da muchas pistas, y hay signos del zodiaco más falsos que otros, y emiten algunas señales de alerta.

Algunas de sus actitudes desagradables pueden ser criticar a escondidas a la persona que acaban de halagar o regalan sonrisas forzadas a quienes secretamente detestan.

Esta falta de sinceridad, este esconder emociones, pensamientos y emociones para lograr un objetivo puede ser para evitar dañar los sentimientos de otras personas, pero también por motivos egoístas, como conseguir de ellas algo que anhelan.

Aunque la mentira no sea la mejor forma de lidiar con algunas situaciones, estos signos son los que más caen en ella por diferentes motivos, estos son los más falsos del zodiaco:

1. Libra

Odian enfrentar a las personas y los conflictos, entonces evitan a toda costa la confrontación, y eso los lleva a ser muy falsos. Siempre le dicen a todos que sí, sin importar si les quedan mal, no son capaces de cambiar de opinión frente a alguien y lo mantendrán engañado hasta que sea obvio para la persona que se le ha mentido. Jamás van a reconocerlo y dirán que se trató de un despiste normal y cualquiera. Están obsesionados con el equilibrio y harían cualquier cosa por mantener la paz, aunque eso signifique sacrificar algunos de sus valores. Libra trata de ser demasiado imparcial pero es por cobardía, y por eso la gente a menudo lo etiqueta como falso.

2. Géminis

Sí, te muestran una sonrisa y cuando menos pienses, les has hecho todo el daño del mundo y son las víctimas de la relación. Nunca lo supiste y nunca te dijeron nada, y su cara te engañó, haciéndote creer que eras afortunado por tener a alguien tan feliz a tu lado. La realidad es que los Géminis tienden a tener dos caras, y a ser maestros de la manipulación rastrera, no son capaces de decir lo que realmente sienten y con el tiempo, en su peor versión, puede terminar por hacértelo creer. No es capaz de asumir sus posturas abiertamente, por lo que siempre será una víctima, y puede decir y agrandar historias más de la cuenta para llamar la atención.

3. Leo

A los Leo les encanta ser en el centro de atención y gustar y encajar con todos. No toleran no ser amados o admirados, por lo que su manejo es de tratar de ganarse a todos independientemente de lo que ellos mismo crean de las personas. Pueden tender a ser hipócritas pues la popularidad es una prioridad y para mantenerla saben que en ocasiones deben sacrificar algunos de sus ideales. Tienen tanto carisma que a la gente no le molesta reconocer esta realidad.

Fuente: El Espectador