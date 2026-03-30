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Lo dicen los astros

Los dueños de la palabra: los 3 signos que nunca se cansan de hablar

Mientras algunos prefieren el silencio y la observación, hay tres signos en particular que parecen tener una batería inagotable en las cuerdas vocales.

Por Mario Godoy
Hay signos que siempre tienen algo para decir y no escatiman en hacerlo.

Hay signos que siempre tienen algo para decir y no escatiman en hacerlo.

En el complejo mapa de los astros, la comunicación es un don que no todos reciben por igual. Mientras algunos prefieren el silencio y la observación, hay tres signos en particular que parecen tener una batería inagotable en las cuerdas vocales. Ya sea por curiosidad, por necesidad de conexión o por un mundo interior imparable, para ellos el silencio es, literalmente, una oportunidad perdida.

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¿Quiénes son los comunicadores incansables del zodiaco? Acá te lo contamos:

1. Géminis: El eterno curioso

No es ninguna sorpresa que el signo regido por Mercurio (el planeta de la comunicación) encabece la lista. Para un geminiano, hablar es la forma de procesar el mundo. Tienen la capacidad de saltar de la física cuántica al chisme del barrio en una sola oración.

  • Su debilidad: No pueden dejar una idea sin compartir. Si un Géminis está en silencio, es porque está planeando su próximo gran discurso.

2. Piscis: El narrador emocional

A diferencia de otros, Piscis no habla por ego, sino por necesidad de conexión. Cuando un pisciano entra en confianza, puede pasar horas desglosando sus sueños, sus sentimientos o teorías místicas sobre la vida. Su charla es fluida, profunda y, a menudo, sin un final claro porque una historia lo lleva a la otra.

  • Su debilidad: El flujo de conciencia. Una vez que abren su corazón, pierden la noción del tiempo y pueden hablar hasta que el otro se queda sin palabras.

3. Sagitario: El filósofo sin filtro

El aventurero del zodiaco no se guarda nada. Sagitario habla porque busca la verdad, pero también porque le encanta debatir y enseñar. Son directos, frontales y a veces hablan más de la cuenta por pura honestidad. Si hay una reunión social, Sagitario será quien mantenga la charla viva hasta la madrugada.

  • Su debilidad: La falta de filtro. A veces su lengua va más rápido que su diplomacia.

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