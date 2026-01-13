martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los amantes del volante: ¿cuáles son los tres signos que más disfrutan de manejar en la ruta?

Para algunos signos el acto de tomar el volante, poner una lista de reproducción favorita y salir a la carretera es una forma de libertad.

Por Mario Godoy
Hay signos que disfrutan manejar independientemente del destino.

Hay signos que disfrutan manejar independientemente del destino.

Para algunos signos, conducir es simplemente una necesidad para trasladarse de un punto A a un punto B. Sin embargo, para otros, el acto de tomar el volante, poner una lista de reproducción favorita y salir a la carretera es una forma de libertad. Según la astrología, la configuración de nuestra carta natal influye notablemente en cómo nos vinculamos con el movimiento y la exploración.

Lee además
Hay signos que necesitan vivir entre excursiones para dar rienda suelta a su espíritu aventurero.
Lo dicen los astros

Espíritu explorador: conocé los 3 signos que no pueden vivir sin una excursión
Hay signos que disfrutan el home office más que otros.
Lo dicen los astros

Productividad desde el sofá: los 3 signos que nacieron para el Home Office

Mientras que algunos signos prefieren la comodidad del asiento del acompañante, existen tres perfiles del zodiaco que encuentran en la ruta su "lugar en el mundo". A continuación, desglosamos quiénes son los verdaderos dueños del asfalto.

1. Sagitario: El buscador de horizontes

No es ninguna sorpresa que el signo del viajero eterno encabece esta lista. Para un sagitariano, manejar en la ruta no es un trámite, es una aventura en sí misma.

  • Por qué disfruta: Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión. Ver cómo el horizonte se aleja y descubrir paisajes nuevos le genera una inyección de dopamina inmediata.

  • Su estilo: Es el conductor que no tiene miedo de desviarse del camino principal para ver "a dónde conduce ese sendero". Disfruta de la sensación de autonomía y suele ser quien propone los viajes largos por tierra, sin importar cuántos kilómetros haya que recorrer.

2. Aries: El control y la velocidad

Como primer signo del zodiaco y regido por Marte, Aries tiene una relación intrínseca con la acción y el liderazgo. Al volante, este signo de fuego se siente en su elemento natural.

  • Por qué disfruta: Manejar le permite a Aries canalizar su energía. Disfruta de la toma de decisiones rápida que requiere la ruta: cuándo sobrepasar, cómo tomar una curva o cómo reaccionar ante un imprevisto. Para ellos, el auto es una extensión de su propia voluntad.

  • Su estilo: Aries suele ser un conductor decidido y dinámico. Le encanta la sensación de potencia y la satisfacción de llegar a destino antes de lo previsto. Para un Aries, la ruta es el espacio donde él tiene el control total del rumbo.

3. Géminis: La ruta como estímulo mental

A diferencia de los signos de fuego, Géminis (regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el transporte) disfruta de la ruta por el estímulo constante que representa.

  • Por qué disfruta: Para Géminis, el movimiento es vital. Detesta la estática. La ruta ofrece un cambio constante de estímulos visuales, carteles que leer y pueblos que atravesar. Además, es el signo que mejor utiliza el tiempo de viaje para escuchar podcasts, audiolibros o mantener charlas profundas con su acompañante.

  • Su estilo: Es el conductor curioso. Puede que se detenga en cada parador extraño o que cambie de música cada cinco minutos. Para Géminis, el viaje se trata de la curiosidad y de la conexión entre dos puntos; la ruta es el hilo que une sus múltiples intereses.

Temas
Seguí leyendo

Amantes del chapoteo: los tres signos que más disfrutan de los días lluviosos

Los obedientes a la hora de cortar la semana: estos 3 signos no esperan al finde para distenderse

Los favoritos del laburo: estos 3 signos tienen un carisma especial para conquistar a sus jefes

Los amos del reloj: estos son los 3 signos más puntuales del zodiaco

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso Internacional de Agua Negra.
Más servicios

Instalaron cuatro tótems de emergencia en el Paso de Agua Negra: dónde están y para qué sirven

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete
Tragedia vial

Quién era Enzo, el joven motociclista que murió luego en un violento choque en Caucete

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada
Buenas noticias

Encontraron a Angelina Castro, la adolescente sanjuanina que era intensamente buscada