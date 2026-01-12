lunes 12 de enero 2026

Lo dicen los astros

Espíritu explorador: conocé los 3 signos que no pueden vivir sin una excursión

Para estos signos, la felicidad no está completa si no hay un par de botas de trekking, una mochila cargada y un sendero por descubrir

Por Mario Godoy
Hay signos que necesitan vivir entre excursiones para dar rienda suelta a su espíritu aventurero.

Para algunos signos, el fin de semana perfecto incluye una manta y una serie de televisión. Para otros, la felicidad no está completa si no hay un par de botas de trekking, una mochila cargada y un sendero por descubrir. Según la astrología, la disposición a la aventura y el amor por las actividades al aire libre están marcados a fuego en nuestra carta natal.

Si estás planeando una escapada y necesitas compañeros que no se quejen por caminar kilómetros o dormir bajo las estrellas, estos son los tres signos que lideran el ranking de los más excursionistas.

1. Sagitario: El trotamundos incansable

No es ninguna sorpresa que el centauro encabece esta lista. Regido por Júpiter, Sagitario vive en una búsqueda constante de significado y expansión. Para este signo, una excursión no es solo un paseo; es una misión de descubrimiento.

  • Su ruta ideal: Cualquier lugar que prometa una vista épica o una cultura diferente.

  • En la mochila: Una cámara de fotos, un mapa (que probablemente ignore para seguir su instinto) y una actitud inquebrantable ante los imprevistos.

2. Aries: El conquistador de cumbres

Como primer signo del zodiaco y elemento fuego, Aries tiene una energía física que necesita canalizar. No suelen disfrutar de los paseos pausados; ellos quieren llegar primero y llegar más alto. Las excursiones que implican un reto físico o un toque de adrenalina son su combustible natural.

  • Su ruta ideal: Ascensos a montañas, senderos con obstáculos o rutas de senderismo rápido (speed hiking).

  • En la mochila: Snacks proteicos, un kit de primeros auxilios y mucha determinación.

3. Acuario: El explorador de lo inexplorado

A diferencia de los signos de fuego, Acuario busca la excursión por la libertad y la conexión con lo inusual. Es el signo que te llevará por el camino menos transitado solo para ver a dónde conduce. Aman la naturaleza en su estado más puro y solitario, lejos de las multitudes turísticas.

  • Su ruta ideal: Reservas naturales poco conocidas, avistamiento de estrellas en desiertos o rutas de ecoturismo sustentable.

  • En la mochila: Un gadget tecnológico (como un cargador solar), un libro de filosofía y binoculares.

