La soltería, el mejor estado de la vida para estos signos

Este top de los signos que prosperan más cuando están solteros. Decidieron esconder las lágrimas y dejar que el destino los coloque en el sitio que les corresponde.

1. Capricornio

Si hay algo a lo que ya te acostumbraste es que la gente siempre va a hablar y la verdad es que tú no tienes tiempo para estar lidiando con su negatividad. Los amores te duelen, pero no eres de los que se tira al suelo por mucho tiempo. Capri, tu lista de actividades es muy grande como para detenerte por alguien que no te enamora lo suficiente. Mejor esa terquedad la inviertes en cumplir tus sueños.

2. Virgo

Un punto a tu favor es que siempre escuchas a tu parte lógica, no importa lo enamorado que te sientas. Virgo, eres un signo que busca estabilidad por encima de todo y tienes muy claro que hay quienes son vampiros emocionales. Si alguien no cumple con tus estándares, es mejor que desaparezca, no te vas a estancar por la persona que te llena más de lágrimas que de sonrisas. Es mil veces mejor quedarte contigo que con alguien así.

3. Acuario

A menudo, tienes que lidiar con tu soltería, porque no eres de los que pierde el tiempo con amores que no te hacen ni cosquillas. Tu mente es demasiado poderosa como para conformarte con alguien que no te inspira intelectualmente. Acuario, te preocupas por cumplir tus metas, no por darle gusto a alguien que ni siquiera se quiere a sí mismo. Tú no estás para criar a nadie, ya pasaste por eso.

4. Aries

Es horrible vivir con esa sensación de que la persona que es tu pareja no te hace sentir pleno, al contrario, te causa angustia e incomodidad. Aries, es innegable que eres intenso, no quieres tener que fingir que no sientes, porque cuando te enamoras tus emociones se deslizan con locura como si estuvieran en la montaña rusa. Sin embargo, cuando no recibes lo mismo, mejor pones un punto final.

5. Géminis

Eres el tipo de signo que no se enamora con lo que el resto se conforma, quieres mucho más que lo que se ve por fuera. A ti te envuelven las buenas compañías, las que conversan con la mente y el corazón, pero al mismo tiempo imponen. Le apuestas a las cualidades que te hacen preguntarte sobre todo y nada. Sin embargo, no te vas a quedar en donde le hagan honor a la tensión, quieres paz y explorar el mundo, porque huyes del estrés.

