Imposibles de atrapar: los signos que le huyen al amor

Hay muchas personas que no se dan la oportunidad de conocer a alguien y sentir amor. Viven saboteando los bonitos sentimientos que surgen de su corazón. Enterate si sos uno de ellos. No resulta fácil creer, porque las grietas del pasado pesan y volver a confiar hace que sientas un miedo terrible. Sin embargo, la vida es muy corta, y se te está yendo el amor .

1.- Acuario

Eso de expresar lo que te dictan tus emociones nunca ha sido lo tuyo. Y es que tu espíritu está acostumbrado a respirar libertad. Además, tu cabeza es única, Acuario, te da pereza tener que explicarle a alguien para que encaje en tu mundo. Tu alma es profunda, de eso no hay duda, pero necesitas una conexión muy fuerte para de verdad entregarte al amor.

2.- Géminis

Aunque, Géminis, estés en el segundo sitio de esta lista, no quiere decir que tu capacidad de amar sea nula, al contrario, eres capaz de entregarte de una manera tan pasional que pocos logran entender. Sin embargo, no vas a dejar tu lado cambiante y aventurero por rendirte a los pies de nadie. Crees en el amor que no necesita cadenas para estar en las buenas y en las malas.

3.- Virgo

Virgo, hay una parte de ti que siempre está huyendo, pero te pasa en todo, no solamente en el amor. Sinceramente, te aterra tanto cometer un error y a la vez sentirte vulnerable frente a alguien, que muchas veces prefieres no amar. Entonces, escondes tu sensibilidad sin darte cuenta de que cada día te vuelves más frío y más duro contigo mismo. Te pregunto, ¿Hasta cuándo Virgo?

4.- Capricornio

Es inevitable que tú veas el amor sólo desde el punto romántico, necesitas algo más que cuentos. A ti te gusta que todo esté orientado a cumplir objetivos. Tienes un millón de cosas en tu agenda y no quieres enredarte con alguien que no comprenda tu ritmo. Es bonito el enamoramiento, pero tu inteligencia necesita poner las cosas en una balanza para ver si vale la pena.

5.- Aries

Hay una parte de ti con la que todavía luchas, es que no te gustan las cosas fáciles. De alguna manera, todo te parece mucho más atractivo cuando los desafíos se ponen por delante. Es por ello que te cuesta arriesgarte por amor, no tienes prisa, pero te agrada la intensidad. Alguien tímido difícilmente va a encajar con tu manera de ver la vida.