Horóscopo: Venus en Cáncer 2023, qué significa y a qué signos zodiacales afectará?

Esta temporada estará llena de sentimientos que necesitamos entender y apapachar para sobrellevarlos mientras el tránsito esté vigente. Venus en Cáncer nos dejará la intuición al máximo para saber si lo que hacemos o decimos es en el momento adecuado o debemos esperar.

Nos llama además a la ternura, a expresar lo que sentimos y no temer ante una respuesta. La reciprocidad es importante, pero es más valioso externar tu sentir y no quedarte con nada guardado. Permítete sentir y permite que lo que te vincule a los demás sea el cariño y respeto.

¿A estos signos zodiacales afectará Venus en Cáncer?

Algunos signos zodiacales entendieron la lección a la primera y están abiertos a sentir y relacionarse con amor de por medio, pero hay otros que necesitan entender mejor qué están por vivir. ¿Estás en la lista?

Tauro

Lo más importante que Tauro debe hacer y tener en cuenta en este tránsito es que no es adecuado guardar sus sentimientos. Cuando eso ocurre solamente se hace daño por mantener secretos que la hacen querer explotar. Expresa lo que sientes y piensas. El mundo merece escucharlo.

Libra

Eres una persona que disfruta de jugar y volar entre las relaciones, pero no te has dado cuenta que eso es lo que ocasiona la mayoría de tus problemas. Decídete por un sitio y cultívalo. Ya es momento de que dejes atrás la inestabilidad y tomes con seriedad los vínculos que formas.

Capricornio

Si algo te importa debes darle atención y no solo esperar que por arte de magia las cosas funcionen. Entre más dedicación muestres, mejor serán los resultados. Recuerda que no siempre debes decidir hacia dónde van las cosas, en ocasiones deberás permitirte equivocarte y confiar en la intuición de los demás.

Sagitario

Tienes sentimientos guardados que necesitas expresar pero no sabes cómo hacerlo. Venus en Cáncer te ayudará a sacar tu lado más sensible y finalmente decir todo aquello que has callado por miedo a no ser correspondido. Respeta y valora tu proceso.