Horóscopo de hoy, sábado 28 de septiembre: Piscis y Sagitario tendrán un "flechazo" y conocerán a su amor

TAURO

Tendrás que controlar hoy, Tauro, este impulso que te hace saltar a la primera de cambio. Ten un poco más de paciencia a diario porque estas situaciones te hacen perder amistades que valen la pena y además por cuestiones muy tontas. Recuérdalo bien porque podrías encontrarte hoy mismo en este caso y es mejor que antes de hablar, respires hondo y cuentes hasta treinta. No saltes al primer impulso o puedes estropear algo que te conviene a diario y además crearte mala fama. Mantén hoy la calma en todo momento y todo saldrá bien. En el terreno amoroso, Tauro, es una buena idea buscar hoy alguna actividad relajante para practicarla junto tu pareja. Si no la tienes todavía, podrías encontrarla en este entorno. Un paseo por la playa, si tienes ocasión, te sentaría de maravilla. También un baño de bosque es en esta época fantástico.

GÉMINIS

Estás deseando a diario que llegue este día de la semana pero tendrás hoy una jornada agotadora, Géminis, especialmente si para ti los sábados no son festivos. Sin embargo, si trabajas en algún comercio el cansancio se verá compensado con muchas ventas y una buena caja. Pero si disfrutas de tu descanso de fin de semana también te encontrarás con un montón de cosas a las que atender en el hogar. Si alguien te reclama para que le eches una mano, prioriza tus cosas. Evita esa tendencia a decir siempre que sí a todo a diario. Necesitas cambiar de actitud, Géminis, porque a veces te toman un poco el pelo. Es más importante que dediques tu tiempo libre a lo tuyo. En el terreno sentimental, puede que tengas a alguien hoy insistiendo mucho en veros a solas. Si sales con alguien ya no es buena idea aceptar esta propuesta.

CÁNCER

Tendrás tiempo hoy, Cáncer para hacer algo para conseguir el empleo con el que sueñas. Visualiza a diario este puesto de trabajo. La mente es muy poderosa y si diriges tus energías hacia algo que quieres conseguir, acabarás lográndolo. Si hoy tus amigos te proponen un plan quizá un poco loco pero muy divertido, ve con ellos. Estás demasiado instalada en la comodidad y tendrías que salir de vez en cuando de tu zona de confort. Hoy es un día idóneo, descubrirás cosas que te gustarán mucho. Además, cabe la posibilidad de que en esta salida encuentres a una persona con la que tienes muchas afinidades, Cáncer. Tal vez no sea exactamente tu media naranja, pero se le parece mucho. Está bien que busques un amor para toda la vida, pero mientras no llega aprovecha a diario lo que te trae el destino.

LEO

Tendrías que disfrutar más hoy del día festivo, Leo, pero atraviesas una etapa de incertidumbre que afortunadamente acabará pronto. Esto provoca que a diario tengas la sensación de que te falta equilibrio, de que está faltando algo en tu vida que no sabes exactamente cómo definir. No te preocupes demasiado, intenta ocupar la mente en otras cosas mientras pasa este ciclo de dudas. Hoy te sentará bien reunirte con los amigos o con la familia, la gente positiva ejercerá una poderosa acción sobre tu ánimo. En pocos días todo se habrá resuelto. Hoy una persona que siente un gran afecto por ti tendrá un detalle contigo que te sorprenderá y te gustará mucho. Siéntete feliz a diario por tener una amistad como ésta, Leo. En en el terreno sentimental se te presentará hoy una oportunidad de ser feliz con alguien que ha entrado recientemente en tu vida.

VIRGO

Estás rodeada de personas, Virgo, que intentan influir en tu opinión a diario, o hacerte cambiar de parecer y algunas veces lo consiguen. Hoy quizá habías previsto determinados planes y alguien intentará convencerte de que hagas otros. Sigue con lo que tenías pensado o más tarde te arrepentirás. Haz más caso de tu intuición y saldrás ganando. Y no permitas que ciertas personas que no pertenecen a tu entorno más cercano se inmiscuyan en tu vida. No les des pie a ello contándoles ciertos temas que pertenecen a tu intimidad. En el terreno sentimental, Virgo, ahora no es un buen momento para pensar en un compromiso del que quizá te querrás liberar más adelante. No tomes hoy decisiones importantes en el amor, espera un poco. Pero sigue disfrutando al máximo a diario con la persona que ahora está a tu lado.

LIBRA

A partir de hoy, Libra, tu economía irá mejorando notablemente, al contrario de lo que tú creías. Quizá te llegue un pellizquito a través de la Lotería o de otro juego de azar. Date algún capricho, porque esto te levantará el humor a diario y si lo compartes con alguien especial todavía será mejor. No obstante, recuerda que en tu hogar también te convienen ciertos cambios. Gastar una pequeña parte del dinero y reservar la otra es una buena decisión. Hoy coincidirás en un lugar público con alguien a quien no veías desde hace tiempo, Libra. Si te dice de ir a tomar algo o te propone veros en otro momento, acepta la propuesta. Puede tener mucho que ver con tu progreso profesional. En el amor, si estás empezando a salir con alguien, dale un voto de confianza y no te plantees tantas dudas a diario.

ESCORPIO

Te espera hoy un gran día, Escorpio Serás el centro de atención allí donde vayas y todos agradecerán tu presencia. Estás en un momento estelar y en gran parte se debe a ti misma, a tu propia actitud de diario. Por fin estás apartando esa coraza que te tenía inmovilizada y empiezas a liberarte, mostrando todo tu carácter. Era precisamente que atravesabas un ciclo de dudas lo que estaba poniendo una barrera entre tú y el amor, un muro que no podías sortear. Ahora, en cambio, te permites explorar nuevos caminos a diario, Escorpio. Hoy la vida pondrá a tu alcance una persona que también es un poco especial, con una personalidad muy rica en matices. Te gustará desde el primer momento y lo mejor es que también se sentirá cautivado por ti de inmediato. El futuro de esta relación es muy prometedor.

SAGITARIO

Si recibes hoy una propuesta de trabajo, Sagitario, no dudes en aceptarla porque es una buena ocasión para prosperar a diario. Ni se te ocurra hacer caso a lo que puedan pensar los demás. Si te dicen que no cambies, haz como si no lo oyeras. Ahora es importante que sigas el camino que te dicte tu voz interior porque podrás alegrarte a diario de ello. Hoy puedes tener un verdadero flechazo con alguien a quien acabas de conocer o a quien has visto pocas veces. Se trata de una persona muy directa, que te dirá sin rodeos lo mucho que le interesas. Déjate llevar por tu instinto, Sagitario, y aprovecha estas horas románticas que te esperan. Nadie sabe si será una relación para toda la vida, pero ahora mismo te hará sentir muy feliz. Vive el momento y no te preocupes tanto por el futuro.

CAPRICORNIO

Estás necesitando pasar hoy tiempo a solas con tu pareja, Capricornio. Desde hace bastante tiempo le has dejado un poco al margen a diario porque tus obligaciones no te han permitido prestarle demasiada atención. Este fin de semana puedes arreglarlo. Un par de días en un entorno romántico con muchas horas por delante para charlar y disfrutar de vuestra intimidad, sería el marco perfecto. Mejor si es en un lugar en contacto con la naturaleza, pero también en la ciudad hay espacios espléndidos para ello, hoteles con spa o con fantásticos jardines. Éste es hoy un tema prioritario, Capricornio. Quizá sea el momento idóneo para hablar sobre vuestro futuro en común. Y si has pasado recientemente por una ruptura, no pienses ni por un momento en volver atrás. La persona de quien te liberaste no te convenía, te hubieras sentido como prisionera a diario.

ACUARIO

El mejor plan para ti, Acuario, será hoy pasear por la ciudad, ir de tiendas, sentarte donde te apetezca para comer, una sesión de cine por la tarde o visitar alguna exposición de Arte o el museo que más te apetezca. Puedes hacerlo completamente sola si lo que necesitas es pensar o inspirarte para ser más creativa a diario. Pero tampoco estará mal ir acompañada por tu pareja o por algunas de tus amigas o amigos. Será más divertido y además podrás intercambiar opiniones con ellos. Si te decides hoy por la primera opción, no cierres la puerta a conocer gente nueva que encontrarás por azar. La vida es muy sabia y quizá te cruces con alguien que será muy importante en tu camino vital, Acuario. Pero si prefieres la segunda, elige bien a diario a quienes propones acompañarte o te pueden arruinar la fiesta.

PISCIS

Hoy es posible que un encuentro ocasional o una cita con alguien a quien conoces de hace ya tiempo, Piscis, sea el inicio de una increíble historia de amor que no se parecerá en nada a lo que has vivido hasta ahora, pero que te llenará de felicidad a diario durante mucho tiempo. Has estado pensando que nadie se iba a fijar en ti, por eso hoy sal de casa con la confianza de que eres capaz de atraer a cualquier persona que te guste y de conquistar a quien te de la gana. Y si eres de las Piscis que ya tiene una relación estable, la única amenaza para vuestra unión es la rutina de diario. Empieza a pensar en la forma de mantener viva la ilusión entre vosotros. Empieza desde hoy mismo a acercarte más a tu pareja y demuéstrale la intensidad de tus sentimientos.