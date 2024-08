Horóscopo de hoy, domingo, 18 de agosto: Cáncer, Virgo y Sagitario recibirán una grata sorpresa

Sueles entablar conversación a diario con todo el mundo, Aries. Normalmente también eres muy cuidadosa con lo que dices y en la forma en que lo dices, sin embargo hoy puedes tener un “resbalón” y hablar de más, desvelando un secreto personal muy delicado que alguien te ha contado con toda la confianza. Si esto te ocurre con tu pareja, no habrá problema porque es como si fueras tú misma, pero el peligro está en que lo comentes con alguien que no sea de total confianza. Vigila hoy mucho lo que dices y a quien lo dices. Si en estos momentos estás entre dos amores, Aries, intenta no prolongar esta situación ni un día más y sin tomar una decisión firme. Una de estas personas podría sufrir mucho si le alientas las ilusiones a diario en vano durante más tiempo.

Tauro

Aunque tienes el día de hoy y mucho más tiempo para descansar y distraerte, Tauro, tu ya andas con la mente puesta en el trabajo, sufriendo por lo que pueda pasar a la vuelta del fin de semana o quizá de tus vacaciones. Si te sientes agobiada a diario por este tema, quizá se deba a que no te sientes cómoda, por eso se te hace cuesta arriba pensar que mañana habrá más de lo mismo que tanto te agobia. En vez de darle vueltas a lo mal que te sientes, Tauro, y amargarte la fiesta, hoy haz algo para motivarte. Estas energías que desperdicias a diario con tu mal humor y negatividad, juegan en tu contra. En el amor, no exijas nada a la persona con la que estabas viéndote. No es un buen sistema y lo único que conseguirás es que se canse y se largue.

Géminis

Alguien del grupo con quienes te relacionas a diario, Géminis, está esperando hoy que cubras de nuevo su parte de cometido en esos encuentros que sueles hacer con tu gente los fines de semana. Tú una vez tras otra acabas haciendo lo que esa persona debería o exponiendo sus opiniones y sus ideas. Hoy has de plantarte y dejarle claro que no vas a cubrirle más. Por otra parte hoy no va a ser un día tranquilo, Géminis, quizá tendrás que afrontar también algún malentendido con tu pareja. Tampoco la relación con tu familia es una balsa de aceite. Te echan de menos y tú tomas como una exigencia que te lo digan. Sé más tolerante con ellos porque están ahí a diario cuando los necesitas y te piden esto por amor. Es el momento de disculpar a los demás y comprenderles.

Cáncer

Necesitas hacer un cambio en tu forma de enfocar la vida a diario, Cáncer, y éste es un buen momento para empezar. Es muy probable que hoy alguien, con quien puede que coincidas en un chat, te hable de un posible negocio. Si te parece un buen asunto pero se te hace cuesta arriba, piensa en los planes que podrías realizar con los beneficios que consiguieras. Será un estímulo muy positivo y esta ilusión te ayudará a superar este bache por el que atraviesas. Hoy puedes encontrarte por sorpresa con el mensaje de alguien que está muy lejos y a quien querías olvidar. Aunque estés tentada de pasar de él, debes leerlo, es importante para ti, Cáncer. Si te sientes baja de energía por la mañana, acostúmbrate a beber a diario dos vasos de agua nada más levantarte. Hidratarte te despejará como no te imaginas.

Leo

Hoy te sentirás invadida por una extraña melancolía, Leo, porque una persona con la que te relacionabas a diario y por la que tenías sentimientos bastante profundos se ha cansado de esta situación de espera y ha decidido poner punto final a la amistad especial que teníais. En realidad le quieres, pero no has sido capaz de admitirlo. No está todo perdido, todavía estás a tiempo de arreglarlo. Quizá en una conversación larga y tranquila, en la que puedas expresar lo que sientes y hacer que entienda lo que te impide entregarte por completo. Si no consigues solucionar el asunto en el plano sentimental, Leo, por lo menos tal vez puedas conservar su cariño y su amistad. Esto te hará sentir mucho mejor y más relajada a diario. Hoy también otra persona puede sorprenderte. Se trata de alguien sincero y trae buenas intenciones.

Virgo

Le estás dando vueltas a diario, Virgo, a tirar hacia adelante una relación con una persona que ha llegado recientemente a tu vida. Sigue los dictados de tu intuición, haz caso hoy de lo que sientes, de lo que te dice tu voz interior. Si has interpretado bien las señales es probable que sea alguien que tiene mucho interés en ti y con quien podrías sentirte muy bien. Decídete hoy ,tendrás buena respuesta por su parte. No aplaces más esta decisión escudándote en que ahora estás demasiado liada, que no tienes la cabeza para estas cosas y todo esto. Esta decisión es prioritaria. Tu vida y el amor son perfectamente compatibles, Virgo. Es más, el amor te puede ayudar muchísimo a tener una actitud más positiva a diario en todos los demás terrenos. Amar es lo mejor que le puede suceder a cualquiera.

Libra

Para pasar hoy un domingo por todo lo alto, Libra, lo mejor será compartir con los amigos. No es necesario trazar demasiados planes, un plan improvisado puede motivar a mucha de la gente que se relaciona contigo a diario. Habla con ellos y deja que la conversación fluya, porque tal vez alguien tiene una idea genial para pasar estas horas que han de ser de ocio y diversión. Si alguno de ellos te propone un negocio, acepta, porque está bien aspectado y te ayudará a sanear tu economía. Comparte a diario con tu gente tus alegrías y también tus problemas. Además, Libra, pueden ayudarte en diversos temas. Si tu pareja necesita ayuda para un problema que le cuesta resolver, después de hablar hoy con tus amigos es probable que puedas echarle una mano y hacer que lo solucione rápidamente.

Escorpio

En ocasiones, Escorpio, por falta de organización en tus ingresos y gastos de diario, atraviesas baches económicos que te hacen pasar malos ratos y puede que hoy parte de tu nerviosismo se debe a este tema. Relájate porque es muy probable que pronto recibas noticias acerca de un dinero extra de una deuda atrasada o te enteres de que vas a tener algún ingreso que no esperabas. No lo gastes en cosas tontas. Si puedes, ahórralo y trázate un plan para esos momentos en que las cosas no están tan boyantes. Intenta liberarte de las deudas, Escorpio, te sentirás mucho mejor. En el terreno personal, has de estar más presente en la vida de las personas que quieres. No es que tengas que llamarles a diario pero sí compartir con ellos algún tiempo a la semana.

Sagitario

Alguien te hará saber hoy, Sagitario, que hay alguien molesto contigo. Es muy probable que no te hayas dado cuenta de que en estos días te has olvidado de cierta persona o has hecho alguna acción que ha herido a otra, pero durante esta jornada lo vas a descubrir. Todo se resume en que a diario procures no hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En el momento que seas consciente, pide disculpas a esta persona y deja de hacer lo que provoca este problema. En el amor, Sagitario, si estás en una relación seria y piensas a diario en dar un paso más hacia un compromiso, no creas que es demasiado pronto. Si sientes que él te corresponde y que estáis bien encaminados, significa que si planteas esta cuestión la respuesta será positiva. Tantea hoy mismo el terreno.

Capricornio

No tienes las cosas claras, Capricornio, y por esto no haces a diario las cosas tal como debieras. Quizá estás hoy en medio de un problema de otras personas. No te corresponde a ti mezclarte en este asunto, deja que se arreglen entre ellas. A veces sí que es interesante intervenir para suavizar las cosas o evitar peleas, pero éste no es el caso. Esta vez no te inmiscuyas porque no te saldrá bien. Concéntrate en lo tuyo. Es importante que te des cuenta de las cosas que haces bien y de los errores. Mejorar los aspectos negativos de tu personalidad te ayudará a progresar, Capricornio. Descubrir nuestros defectos no ha de hacernos sentir inferiores, todo el mundo tiene cosas que corregir y hoy es un buen momento para hacer una introspección y descubrir qué es lo que anda fallando a diario.

Acuario

No te escudes en tu cansancio, Acuario, para decir que no te sientes con ánimos para moverte del sofá y llevar a diario una vida totalmente sedentaria. No sólo se perjudicará tu físico, también tu mente acusará la influencia negativa de tanta inactividad. Proponte empezar hoy mismo otro ritmo de vida. Si no se te ocurre algo que te apetezca probar, busca en internet y encontrarás mucha opciones. Si hace ya un par de días o más que no te comunicas con la familia, no dejes que pase el día de hoy sin hacerlo, Acuario. Te pondrán al corriente de bastantes novedades y algunas te interesan mucho. En el amor, si has tenido recientemente una decepción, no temas iniciar otra relación por temor a fracasar de nuevo. Es probable que la persona que llegue a tu vida ahora lo haga para quedarse. Ocurrirá muy pronto.

Piscis

Estás algo desanimada a diario, Piscis, porque no has podido cumplir tu deseo de realizar cierto viaje. Aunque lo deseas mucho, no ha llegado el momento. Sin embargo, tardarás menos de lo que piensas en poder alcanzar este objetivo. Hoy piensa en los detalles. Recuerda que más vale ir algo sobrada de dinero por el mundo, ahorra porque te irá bien, y también tienes que prepararte física y mentalmente. Ten en cuenta todos estos aspectos y esfuérzate para que todo esté listo cuando llegue el momento. Hoy quizá empieces a sentir que ciertas cosas cambian en tu vida. Si cometes algún error, Piscis, tómalo como una lección de vida. Es bueno revisar el pasado para aprender de los errores. En el amor, hay alguien que te está tirando los trastos a diario desde hace algún tiempo. Al menos préstale un poco de atención.