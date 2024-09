Horóscopo de hoy, domingo 1 de septiembre: nuevo mes, nuevo comienzo en el amor, trabajo y salud

No es hoy un buen día para temas relacionados con los intereses económicos, Tauro. No pongas tu dinerito en la mochila porque te podrían robar y tampoco pruebes en juegos de azar porque vas a perder con toda seguridad. Es más, podrías encontrar a algún conocido que te quiera dar el sablazo y no sabrías decir que no, como te pasa a diario. No es que no ayudes a quien lo necesita, pero hoy tu dinero corre el riesgo de cambiar de bolsillo sin que sea necesario para el que lo va a recibir. Protege tus pertenencias, Tauro, sal con lo indispensable y no tendrás que poner excusas si alguna persona te pide un préstamo. No es avaricia, es justicia. En cambio, tienes un día muy bien aspectado en el ámbito sentimental, algo que estás deseando a diario hoy puede hacerse realidad.

Horóscopo de Géminis

Tienes tendencia últimamente a evadirte de la vida real, Géminis. Estás viendo a diario todo lo que concierne a tu propia vida como si fuera una película, con personajes ficticios. Y, claro, tú misma te montas el argumento, a tu medida, pero el film acaba siendo un verdadero drama. Hoy has de abrir los ojos y darte cuenta de que no hay para tanto, que tus problemas tienen salidas, más de una. Sólo falta que te decidas a ponerte en tu sitio y actuar para que las cosas cambien positivamente para ti. Si lo que has hecho hasta ahora a diario no te ha dado resultado, Géminis, es que has de hacer otras cosas o precisamente lo contrario de lo que haces. Dando vueltas a este tema puede que te pase por delante otra cuestión importante y ni tan siquiera la veas. Proponte hoy cambiar el chip.

Horóscopo de Cáncer

Sueles organizarte muy bien los días festivos, salvo excepciones, Cáncer. Haces planes a diario para compartir con tu gente, luego se cumplen o no, pero siempre buscas otra salida para pasarlo bien, para que todos se diviertan. Eso es mucho de agradecer, no todo el mundo sabe organizarse para hacer cosas en grupo y mucho menos cambiar de rumbo y sacarse de la manga otro plan si el primero se tuerce. Tu gente te valora y te admira por esta capacidad, que también demuestras a diario en otros aspectos. Cuentas con su apoyo incondicional y hoy tal vez sean tus amigos quienes te sorprendan con una propuesta que nunca hubieras imaginado pero que te gustará, Cáncer. Agradéceles este afecto que te profesan, las amistades que comparten contigo estas salidas y otros muchos encuentros las tendrás siempre a tu lado.

Horóscopo de Leo

Ha llegado el día en que puedes mejorar a niveles óptimos tu relación de pareja, Leo. Si has pasado por una etapa demasiado rutinaria o se te hacía pesado quedar con esa persona a diario o con mucha frecuencia, hoy esta sensación va a desaparecer. Los astros potencian tu lado más romántico y vas a sorprenderle, porque hacía bastante que no te mostrabas así de cariñosa y apasionada. Sin duda el descanso y las horas libres que hoy tienes por delante tienen mucho que ver, porque a diario te dejas absorber por el trabajo y te olvidas de las cosas que son también importantes. Vive a tope este día junto a tu chico y demuéstrale tus sentimientos, Leo. Además te servirá para recargar pilas, así podrás empezar la semana en plena forma porque con el descanso tu poder de concentración estará a tope.

Horóscopo de Virgo

Incluso hoy, día festivo, Virgo, puedes recibir una llamada respecto a un asunto de trabajo. Atiéndela porque es algo importante que puede repercutir positivamente en tu futuro y también en tu bolsillo. No es cosa de dejarlo pasar despreocupadamente sólo porque es domingo. Tu bienestar diario quizá dependa de ello. Si te citan para mañana perfecto, pero si te quieren ver hoy mismo, sacúdete la pereza y di también que sí. Puedes tener alguna duda porque este asunto te ha salido a través de una persona conocida que ha facilitado tu contacto. Si tu intuición te dice que lo aceptes ¡adelante! Y agradécele a este conocido el favor que te ha hecho, Virgo, porque aunque no le veas a diario te ha demostrado que es un buen amigo. Si tu chico se mosquea por esta “intromisión” dominguera de un tema laboral, haz caso omiso.

Horóscopo de Libra

Tu día de descanso hoy, Libra, será ligeramente distinto a lo habitual. Circunstancias personales te llevarán a tener que echar una mano a alguna persona de tu casa, de tu familia, del círculo de tus amistades o de alguien a quien ves a diario. Has pasado una semana un poco agobiante y ahora la situación no parece mejorar mucho. Ayudarás a quien lo necesite de buen grado, pero arrastras un cansancio que pide a gritos que te olvides de todo y te relajes. Llega hasta donde puedas, Libra, pero no hagas hoy un esfuerzo excesivo o tu salud se resentirá. Busca algunas horas para dedicártelas a ti misma y lo que quede por hacer ya se hará. No puedes permitirte entrar en un agotamiento del que te costaría salir y que a diario iría incrementándose. Saca tiempo de donde sea para mimarte un poco.

Horóscopo de Escorpio

Pocas veces hay ocasión de empezar de nuevo prácticamente de cero en algunos temas que te han causado problemas y preocupaciones a diario, Escorpio, pero hoy tu conjunción astral te brinda esta oportunidad como el mejor regalo. Se producirá una situación que te permitirá reconducir tu vida. Podrás dejar atrás alguna vieja rencilla que te venía amargando, olvidarte de las diferencias que tienes a diario con tu pareja, cerrar capítulos que te incordiaban… Pero para ello has de poner de tu parte. Olvidarte de todo rencor, volver a tener confianza en las personas que algún día piensas que te fallaron. Tal vez no fue así y sólo lo interpretaste de ese modo. La mente a veces nos juega estas malas pasadas, Escorpio, nos hacer ver las cosas como creemos que son. Reflexiona hoy y verás que no es tan fiero el león como lo pintan.

Horóscopo de Sagitario

Hoy, Sagitario, tendrás la mente muy despejada y tu “parabólica” funcionará de maravilla. Sigue los dictados de tu intuición, que te pueden llevar directa hacia el éxito por caminos de lo más insospechado. Si percibes que estás más intuitiva que a diario, aprovéchalo y revisa aquellos temas en los que tenías dudas. Si hoy te viene alguna idea nueva a la cabeza, ten por seguro que es acertada. Es tu don natural, sabes cosas que el resto ni tan solo imagina. Esto es como poseer un tesoro porque te acompaña a diario, te previene del peligro y te ayuda a ver antes que nadie las oportunidades, Sagitario. Utiliza a diario este poder de percepción intuitiva también en el ámbito sentimental. Te alejará de los pelmas que sólo complicarían tu vida y te ayudará contactar con las personas más interesantes.

Horóscopo de Capricornio

Estás deseando progresar, Capricornio, que haya cambios positivos en tu vida y de hecho los hay, sobre todo en los últimos días. Algunos los has sabido apreciar pero otros no tanto. Hay algo que deseas mucho a diario y que hasta ahora no se ha materializado, pero hoy puede surgirte esta oportunidad. Hoy verás con claridad cómo has de iniciar ese camino que te llevará al ideal con el que llevas soñando a diario desde hace tiempo. Sn embargo, has de prestar mucha atención a lo que ves y oyes a tu alrededor, porque no va a ser tan explícito el tema. Te llegará bajo una apariencia de normalidad y podrías dejarlo pasar si no prestas toda la atención que debes, Capricornio. Si te hacen una propuesta, no des una respuesta de inmediato, pide tiempo para meditarla y reflexiona. Te saldrá a cuenta.

Horóscopo de Acuario

Estás en buena forma, Acuario, ya superados algunos problemas de bajón energético que te han afectado casi a diario durante la semana, ahora vuelves a tener salud y energía a raudales. Hoy se te nota en tu cara y en tu forma de hablar y de moverte. Precisamente por esto, porque eres la viva imagen de la fortaleza, hoy podrías recibir una llamada o una visita de alguien a quien aprecias que te contará un problema que no sabe resolver. Es posible que no tengas la solución a lo que te plantea, Acuario, pero sí que estás en disposición de darle buenos argumentos para que esta persona no se sienta agobiada. Puedes tranquilizarla y debes hacerlo. Es tu buena obra de la semana. El Universo te lo compensará en el momento que más lo necesites, recuerda que el karma existe.

Horóscopo de Piscis

Siendo domingo, Piscis, hoy tendrás algún ratito para dedicarlo a cosas que a diario te interesan mucho y para las que no siempre tienes tiempo. Tal vez te decidas a leer un libro, a estudiar o a poner sobre el papel algún proyecto de los que te rondan por la cabeza desde hace tiempo. Te irá muy bien hacerlo pero no le dediques todo el día. Resérvate hoy un espacio para pasear al aire libre, hacer un poco de deporte o, lo que es más importante, relacionarte con tu círculo de amigos o con tu familia, con gente a la que no puedes ver a diario. Hay algunas personas que están deseando compartir tiempo contigo, Piscis, que tienen cosas que contarte y son temas que te interesan y que pueden estar relacionados con ese proyecto con el que sueñas a diario desde hace tiempo.