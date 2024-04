Horóscopo del domingo 14 de abril: jornada con buenas y malas para los signos

No es buen momento para un “revival”, Aries, presta más atención a alguien que está entrando en tu vida. Reflexiona, Tauro, pero a veces es mejor atender a la intuición. No dejes, Géminis, que la añoranza empañe la realidad.

No dudes más de tu talento ni te cuestiones cada paso que das, Cáncer, cree más en ti misma. Tu pareja te tiene en muy buen concepto, Leo, no le importa que lleves la voz cantante. Fíjate más en tu propios errores, Virgo, sé más tolerante.

Deja de temer que la gente no vaya con buenas intenciones, Libra, esta desconfianza les aleja de ti. Déjate querer, Escorpio, permite que la persona que tienes al lado se muestre tal como es. Relájate, Sagitario, estás al principio de un nuevo ciclo y aparecerán nuevas formas de resolver tus problemas.

Hoy, Capricornio, conocerás a alguien que te introducirá en un círculo social lleno de oportunidades. Hay gente interesada en crear malestar, Acuario, no les sigas el juego. Hoy puede reaparecer alguien en tu vida, Piscis, acéptale pero toma precauciones para no sufrir.

Aries

La vida te está mostrando su cara más amable, Aries, y te ofrece a diario muchas oportunidades, algo fundamental para lograr avanzar. Tienes que moverte más y cumplir en todos los ámbitos. Procura ir a más y ser mejor persona además de una buena profesional. Aprovecha estas oportunidades que te van llegando. Hoy es posible que una persona del pasado irrumpa de nuevo en tu vida. Por regla general no suele ser positivo mantener contacto con quien has mantenido una relación, en especial si no fue una buena experiencia. Por eso debes mantener a esta persona en la puerta. No es un buen momento para un “revival”, Aries. En cambio, hay una persona importante en tu vida que a diario se siente desplazada. Dale hoy un espacio, esa oportunidad que te está pidiendo, se la ha ganado de sobras.

Tauro

Sueles tener a diario demasiadas dudas a la hora de decidir, Tauro. Entiende hoy que no es positivo que estés pensando todo el tiempo en si hacer o no una cosa por temor a equivocarte. Está bien que reflexiones pero a veces es mejor seguir los dictados de la intuición. A veces esto te hace perder oportunidades y buenos momentos tanto para ti como para las personas que te rodean. En tus relaciones sentimentales tiendes a mostrarte también un poco distante y algo calculadora, sobre todo al principio, cuando estás conociendo a una persona. Esto ha hecho que fracasaran muchos intentos. Hoy permanece atenta a alguien que está entrando en tu vida, Tauro, muéstrate un poco más cercana, al menos dale tiempo a que se exprese. Si a diario estás atenta a las señales, sabrás lo que espera de ti.

Géminis

Te espera hoy un día excelente, Géminis, aunque no porque te vayan a ocurrir grandes cosas, simplemente porque te sentirás bastante en paz contigo misma y con tu entorno. Esta tranquilidad hará que logres ponerte al día en algo que a diario te costaba entender. Si tenías algún problema, hoy verás diáfana la solución al mismo. Es un buen día para disfrutar de la amistad. Sal con tu grupo de amigos y aprovecha para integrar en este círculo a la persona con la que ahora estás saliendo a diario. En algún momento del día puedes sentirte melancólica por la ausencia de ciertas personas en tu vida. Cambia el chip, Géminis, porque esta forma de sentir no te lleva a ninguna parte. No dejes que esta añoranza empañe hoy la realidad de la que ahora disfrutas. Valora más todo lo que tienes.

Cáncer

No puedes pasar ni un día más infravalorándote, Cáncer, hoy mismo has de ponerle solución. Has de creer más en ti misma y en tus capacidades a diario. Siempre estás pensando que, a nivel profesional los demás son mejores que tú y actúas en consecuencia. No dudes más de tu talento ni te cuestiones cada paso que das. Sé un poquitín más valiente. Esto te lleva a diario a tener la tendencia de dejar que las cosas fluyan, cuando en realidad lo que necesitas es esforzarte mucho más. Tal vez por esta inseguridad y también por algún error que cometiste en el pasado, en tu círculo familiar se preocupan en exceso por tu bienestar. Hoy hazles comprender, Cáncer, que ha pasado tiempo, que has madurado y que has podido superar lo que pasó. No necesitas ahora que te sobreprotejan.

Leo

Tienes que aprender hoy a liberar tus emociones, Leo, porque si las guardas dentro a diario acabarán perjudicando a tu organismo. Habla siempre que sea necesario y no sólo para mostrarte en desacuerdo con algo o enfadada con alguien. También has de expresarte cuando te sientas inundada de felicidad. Puedes estar deseando contactar con una persona importante pero te frenas por temor a molestarle. Vence esos absurdos temores y hazlo hoy mismo, porque este contacto te reportará a diario cosas muy positivas. En tu relación sentimental eres tú quien toma siempre las decisiones y quizá lo atribuyes a que tu chico es indeciso. En cambio, parece que tu pareja te tiene a ti en muy buen concepto y no le importa que lleves la voz cantante. Apoya a tu amor porque demuestra que te quiere y que tiene toda su confianza depositada en ti.

Virgo

Si hoy, Virgo, estás viviendo una situación complicada que puede ser muy negativa para tu futuro, recuerda que en el pasado algunas personas te orientaron muy bien y te dieron buenos consejos a diario. Reconoce que esto fue lo que te hizo avanzar hasta donde te encuentras ahora. No lo dudes y aplica estos consejos de nuevo. Muy pronto verás cómo te cambia positivamente la perspectiva. De paso, recuerda hoy que no has de buscar la perfección en los demás, exigente Virgo. Fíjate más a diario en tus errores y sé más tolerante con los de otros. En el terreno sentimental, puede que estés un poco alicaída porque el amor no parece querer entrar en tu vida. Anímate, porque a veces tarda un poco en llegar, sobre todo si no tienes resuelta tu estabilidad emocional. Ten paciencia y confía en el destino.

Libra

Es momento hoy de empezar a tomarte en serio el tema de la actividad física, Libra. Recuerda que con sólo apuntarte al gimnasio no resuelves el asunto. También tienes que ir con frecuencia o incluso a diario. Estás ahora en un momento delicado porque parece que alguna o algunas personas te han dejado un poco de lado. El problema está en tu forma de pensar y en tus temores a que no vayan con buenas intenciones. Te ocurre en el amor pero también te pasa a diario en tus relaciones sociales y laborales. Piensa en positivo o te vas a quedar sola. Hoy quizá tengas que dar una respuesta a la persona con la que llevas saliendo algún tiempo. Es posible que él esté pensando en formalizar la relación. Si no te ves capaz de asumir el compromiso, Libra, sé sincera con él y no le entretengas.

Escorpio

Estás hoy en un momento muy bueno para estimular tu mente, Escorpio. Ahora tienes facilidad para adquirir nuevos conocimientos y tu concentración aumenta a diario. Para potenciarlo, lee más, infórmate, ponte al día. Mañana vivirás una situación profesional muy positiva y esto para ti es de gran importancia. Además, puedes aprovechar para mejorar las condiciones laborales y pedir un aumento. Prepárate. En el amor, si estás un poco dudosa sobre si encajarás con la forma de hacer las cosas de la persona que estás conociendo, aleja estas dudas. Déjate querer y permite a diario que se muestre tal como es. Se trata de una persona muy cariñosa y detallista. No tendrás que exigirle nada, Escorpio. Convéncete hoy de que el amor te está sonriendo porque si esta relación prospera puedes cantar bingo. Sólo intenta corresponderle en la misma medida, es de justicia.

Sagitario

Estás pasando por unos momentos de tensión y no dejas de pensar a diario en algo que te atormenta, Sagitario. No aportas nada positivo a tu vida con tanto nerviosismo. Podrías pillar un estrés monumental y no te ayudaría en nada. Hoy relájate y piensa que estás al principio de un nuevo ciclo y que aparecerán otras formas de resolver tus problemas. Dentro de nada te darás cuenta de lo positivo que es esto y lo mucho que te va a beneficiar. No temas a la transformación ni a reinventarte. En el amor, Sagitario, te estás recreando a diario en los recuerdos del pasado reciente y esto podría provocarte problemas hoy en tu relación actual si en estos momentos estás conociendo a otra persona. No eches por la borda esta nueva oportunidad que te da la vida.

Capricornio

Procura no ser tan despistada, Capricornio, y pon más atención a diario a lo que tienes entre manos, en especial en el trabajo. Hoy, aunque es festivo, alguien te puede sacar de un apuro que tenias por esta causa. Ten un detalle de agradecimiento con esta persona. Es un excelente momento para los negocios y para establecer lazos con personas que están llegando a tu vida. Hoy conocerás a alguien que te puede introducir en un círculo social lleno de oportunidades. No desaproveches la ocasión. En el terreno sentimental, es posible que un buen amigo te proponga hoy que salgáis juntos en plan pareja. Ya tendrías que haber interpretado las señales que te estaba dando a diario, Capricornio, pero te va a pillar por sorpresa y es posible que no sepas qué hacer ni qué decir. Pídele un poco de tiempo.

Acuario

Estás pensando hoy, Acuario, que a diario la vida te pone a ti las cosas más difíciles que a los demás. Quizá porque en estos días corren ciertos rumores en tu trabajo sobre una posible reducción de personal. No te creas ni una palabra. No lo pongas como excusa para relajarte. Tienes que seguir esforzándote a diario en hacer las cosas lo mejor posible. Hay gente interesada en crear malestar, no les sigas el juego. En el terreno sentimental, mantente atenta a ciertos cambios que se pueden producir en la relación y que se pondrán de manifiesto hoy. Pueden ser muy positivos si sabes enfocarlos bien y sacarles partido. Si lo piensas bien, Escorpio, verás que en realidad la vida te está poniendo pruebas pero no obstáculos. Saldrás reforzada con estas experiencias. No lo dudes y sigue avanzando, estás en el buen camino.

Piscis

Aprovecha el domingo saliendo con amigos y disfrutando a tope de este día de ocio, Piscis. Pero hoy ten mucho cuidado, porque en tu grupo de amistades hay alguien que disfruta a diario cuando a los demás las cosas no le salen bien. Es una persona propensa a los chismorreos y te puede involucrar en estos asuntos turbios sin que tú te des cuenta. No caigas en esta manipulación. Si eres de las Piscis que está sentimentalmente libre ahora mismo, puede que hoy reaparezca en tu vida alguien que te ilusionó mucho en el pasado y que sigue haciéndote “tilín” en el presente. Sin embargo, te frena el temor de que vuelva a desaparecer. No seas tan desconfiada, pero harás bien tomando precauciones a diario para no sufrir. Puedes vivir algo muy intenso pero sin proyección de futuro.

Fuente: Lecturas