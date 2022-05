¿Fiel o infiel?, mirá qué dice tu signo sobre vos

Los nativos del signo de Aries son personas muy fieles en el amor, pero les gustan las cosas claras. Si ellos van a comprometerse y dar lo mejor de ellos para la relación, quieren que sus parejas cojan el mismo grado de compromiso. Pese a que cuando están solteros, pueden tener más o menos relaciones, cuando se comprometen, lo hacen a muy largo plazo. Las parejas de los Aries no serán de las que tendrán problemas en este aspecto.

Tauro

Los Tauro, sin duda alguna, son los más fieles del Zodíaco. Son personas extremadamente hogareñas, amantes de la familia y de los amigos. Son fieles a sus ideales y cuando prometen algo, siempre lo van a cumplir. Si hay alguien de quien nos podemos fiar, al 100% en este aspecto, es Tauro. No contemplan infidelidades en la relación y, mucho menos, que sean ellos quienes las cometan.

Géminis

Los nativos del signo de Géminis no acaban de ser de los más fieles que nos podemos encontrar. Les gusta jugar con fuego y, a veces, se acaban quemando. No decimos que sean de los que buscan oportunidades, sino que, si les salen, querrán entrar en un juego que, evidentemente, va a acabar con una infidelidad. No es que no nos podamos fiar de ellos, pero sí será necesario que captemos su atención constantemente si queremos mantenerlos fieles a nuestro lado.

Cáncer

Cáncer no es un signo infiel de por sí mismo, pero a veces permite que alguien se acerque más de la cuenta. Y, aquí es donde puede haber el problema. Lo que para él es un simple juego, para la otra persona puede no serlo. Y, cuando Cáncer se dará cuenta de ello, acabará por cometer la infidelidad, pues le costará alejarse de esta persona conociendo sus intereses. Debemos recordar que el “roce hace el cariño” y nadie es inmune a ello.

Leo

Los Leo son muy fieles a sus parejas y esto no es cuestionable. Se dedican a ella en cuerpo y alma y, cuando la relación se establece, ellos sabrán estar en su sitio en todo momento. No son personas a las que les guste jugar y, cuando alguien intenta empezar un juego con ellos, lo paran desde el minuto cero. Y, además, se alejarán de esta persona que puede representar un problema para su relación.

Virgo

Los nativos de Virgo son infieles cuando hablamos de relaciones muy estancadas. Los Virgo son personas que establecen una rutina con su pareja y no les cuesta asumir compromisos. Por ello, siguen bastante el ritmo al que va la otra persona. Mientras las cosas vayan bien y se sientan amados, los Virgo serán fieles. Pero, cuando la relación se estanca demasiado y los mimos o detalles empiezan a decaer, Virgo buscará la atención en otros brazos. Y, con su personalidad, debemos decir que no les cuesta nada encontrar a esta otra persona. No les gustan las relaciones de dos días, pero suelen cansarse de las relaciones estables y rutinarias.

Libra

Libra es, sin duda alguna, el signo más parecido a Tauro. Cuando están en pareja no hay nada más para ellos. No tienen reparos a la hora de dedicar todo su tiempo a la pareja, a la familia y al hogar. Suelen ser muy intuitivos, por lo que cuando ven intenciones ocultas en las demás personas se alejan fácilmente. No dan pie a juegos y tienen las cosas muy claras, tanto para aquellos que ya conocen como para los que entran en su vida. Los límites, para ellos, son los límites.

Escorpio

Escorpio es fiel en todo. No es una persona que veamos cambiar de trabajo o de pareja. Siempre están allí cuando se les necesita y no lo dudan a la hora de comprometerse. Buscan lo mejor para aquellos a los que aman y se esfuerzan para dar lo mejor de sí en todo momento. Es más, cuando los Escorpio ven que hay alguien que tiene más intenciones con ellos de las que ellos quieren o ven apropiadas, acaban con la relación. Y, a diferencia de signos como Leo o Libra, los Escorpio se alejarán de tal manera que la otra persona se dará cuenta enseguida de que no hay nada que hacer. Para los Escorpio, en su vida no hay cabida para aquellos que puedan representar un problema para ellos y su familia.

Sagitario

Sagitario, como sucede con Virgo, son personas que pueden ser muy fieles mientras dure el enamoramiento en la relación y las cosas vayan bien. Cuando se ven atados y la rutina aparece, empiezan a centrar su atención en otras personas, en otras relaciones. Sagitario es persona de vivir la vida y disfrutarla en todo momento. Por ello, pese a que pueden estar en relaciones estables, tampoco quieren cerrar la puerta a nada.

Capricornio

Los Capricornio son fieles hasta la médula. No hay nada que temer para aquellos que comparten su vida con un Capricornio. Son personas muy estables en general, a las que les gusta solo su pareja. De hecho, es complicado ver a un Capricornio mirando a otras personas cuando está en una relación: sus ojos siempre están fijados en su pareja.

Acuario

Para Acuario, las relaciones ya son, de por sí, algo complicadas. Tiene una forma de ser que le encanta, pero que va un poco en contra de lo que se espera de una persona que esté en una relación. La falta de independencia o la pérdida de su espacio es algo que le da pavor; por ello, no son personas que corran a la hora de iniciar una relación. Sin embargo, cuando encuentran quien les entiende y deciden tener una relación, son muy fieles.

Piscis

Como no podía ser de otro modo, los Piscis son muy fieles. Son personas muy románticas, soñadoras y que siempre andan haciendo planes para estar con su pareja y darle la mejor vida posible. No son personas a las que les guste jugar a dos bandas y, por ello, sus parejas pueden estar de lo más tranquilas. Es más, son tan sinceros que lo cuentan todo a su pareja. Y, si alguien intenta estropear su relación, también lo compartirán con ella. Son personas muy amorosas, fieles y comprometidas.