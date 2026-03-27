¿Dónde dejé la cabeza?: los 3 signos más distraídos del zodiaco

Hay signos que viven dentro de un mundo de despistes.

Si alguna vez has entrado a una habitación y olvidado por completo a qué ibas, o si tu celular vive escondido entre los cojones del sillón, es probable que los astros tengan algo que ver.

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En el cosmos, no todos fueron dotados con el don de la atención al detalle. Mientras algunos cuentan cada grano de arena, estos tres prefieren navegar en su propio caos, ya sea por exceso de imaginación, curiosidad o intensidad. Aquí te presentamos a los "campeones" del despiste.

1. Piscis: El soñador eterno

Piscis no es que sea distraído, es que su mente vive en otra dimensión. Como signo de agua regido por Neptuno, los piscianos suelen estar procesando emociones, sueños o la trama de una película que vieron hace tres días.

El síntoma: Te mira fijamente mientras hablas, pero en realidad está pensando en qué pasaría si los gatos tuvieran pulgares.

Nivel de riesgo: Alto. Es el signo con más probabilidades de salir de casa con un zapato de cada color.

2. Géminis: La mariposa mental

Géminis tiene tantas "pestañas abiertas" en su navegador mental que el sistema colapsa constantemente. Su curiosidad es su peor enemiga; se distrae con un brillo, una notificación o una conversación ajena en la mesa de al lado.

El síntoma: Empieza a lavar los platos, se detiene para responder un mensaje, termina buscando una receta en YouTube y, dos horas después, los platos siguen sucios pero ya aprendió a hacer pan de masa madre.

Nivel de riesgo: Moderado. Pierden las llaves, pero siempre tienen una historia divertida para justificarlo.

3. Escorpio: El investigador ensimismado

A diferencia de los demás, la distracción de Escorpio es selectiva e interna. Cuando este signo se sumerge en un misterio, un problema o un sentimiento profundo, el resto del universo desaparece. Su intensidad es tan fuerte que "desconecta" los sentidos externos.