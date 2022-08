Dime cuál es tu signo y te diré cuál es tu lado oculto

Cuando dos personas se conocen cada uno trata de mostrar su mejor versión, pero hay partes de la personalidad que no se muestran a cualquiera. Por mucho que nos esforcemos en mostrar solo lo bueno de nosotros mismos, siempre hay algo que queremos ocultar, que preferimos que no salga a la luz y que pocas personas, o ningunas, sepan y eso depende de cada signo del zodíaco .

Sin duda alguna, los nacidos bajo el signo Aries, lo que siempre quieren ocultar es tu parte más vulnerable, aquella parte que te hace humano y que te hace llorar como todo el mundo. No lo soportas. No soportas que nadie sepa lo débil que puedes llegar a sentirte en algunas ocasiones, sino todo lo contrario. Te gusta que te vean fuerte, valiente y decidido. Pero, tarde o temprano, siempre hay alguien que acaba por descubrir esta parte de ti, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Seguramente, esta persona que tan bien te conocerá acabará por ser alguien muy importante en tu vida.

Tauro

Si tu signo del zodíaco es tauro, eres terco como el que más, pero tienes un miedo horrible a lanzarte, a ser tú mismo y a mostrarte tal y como eres. Sin embargo, esto no debería ser así, Tauro. Eres una de las personas con una personalidad de lo más potente, por lo que deberías ser más seguro y mostrar esta seguridad a los demás. No tengas tanto miedo a que no te acepten; tú vales mucho. Y, lo sabes.

Géminis

Si tu signo del zodíaco es géminis, te encanta ser dual y nunca, nunca, vas a negar esta faceta de ti. Es más, crees que te es de gran ayuda a la hora de poder entender mejor a los demás y empatizar con ellos. Sin embargo, dentro de esta dualidad, hay una faceta un tanto perversa. Una faceta maquiavélica que intentas ocultar a todo el mundo. Sin embargo, sabes bien que esto no siempre te es posible y esta suele salir, automáticamente, cuando te sientes herido de verdad.

Cáncer

Si tu signo del zodíaco es cáncer, eres una persona que te encanta desvivirte por los demás. Estás siempre pendiente de las necesidades de aquellos a los que amas, pero también puedes llegar a ser de lo más oscuro, malvado, casi. De hecho, este rasgo y los pensamientos que, a veces, te vienen a la mente incluso te asustan a ti mismo. Por ello, siempre intentas tomarte las cosas lo más racionalmente posible.

Leo

Si tu signo del zodíaco es Leo, eres como un libro abierto. De los que menos ocultan del Zodíaco. Te encanta tu forma de ser, te encanta ser el centro de atención y que te hagan cumplidos. Y eres así, sin más. Pero, sigue habiendo algo oculto, algo que quieres que los demás no sepan de ti o que tarden mucho en saber. Y este “algo” es tu parte de la historia cuando te peleas con alguien. Pese a ser muy sincero y abierto, hay momentos en los que prefieres callarte parte de la historia que cuentas y es que sabes que, cuando te ofenden, puedes llegar a cambiar muchísimo.

Virgo

Si tu signo del zodíaco es virgo eres la persona de lo más organizada y perfeccionista, Virgo, pero también insegura. Es cierto, sabes que puedes llegar a ser de lo más inseguro y esto no es algo que te guste que los demás sepan de ti. Te gusta que te vean fuerte y directo, con las ideas claras. Pero, a veces… No las tienes tan claras, ¿verdad? Bueno, tu lado positivo y cariñoso compensa que “algunos” conozcan esta parte de ti.

Libra

Eres el signo del equilibrio y de la diplomacia. Te encanta estar bien con todo el mundo y puedes ser de lo más paciente. Sin embargo, también tienes una parte de ti que no aguanta nada de nadie. Pese a que no es lo habitual en ti, sí hay momentos y personas con los que no puedes. No hay paciencia que valga; te sacan de tus casillas y punto. Y cuando esto sucede, sacas este odio tan propio de ti. Un odio, una agresividad, que no te gustan para nada y que son, al fin y al cabo, lo que quieres que los demás no sepan que están en ti.

Escorpio

Si tu signo del zodíaco es escorpio, te muestras como una persona dura y con las ideas muy claras, pero hay una parte de ti que no te gusta nada y es tu tristeza. Pese a que los demás no lo vean, te sientes triste. Triste por los momentos que vives o por los que has vivido en el pasado, que siguen allí. Esta tristeza que hay en tu interior es lo que crees que te hace débil a los ojos de los demás y, por ello, tratas de esconderla todo lo que puedes.

Sagitario

Si tu signo del zodíaco es sagitario, te encanta estar con los amigos, la familia y disfrutar de la vida y todo lo que esta te ofrezca. No te gustan las discusiones y te encanta estar en sintonía con la vida. Sin embargo, y pese a que sueles mostrarte como eres, hay una parte de ti que consideras importante ocultar: tu lado más dulce. Tienes la sensación de que, de conocerse, la gente pensaría que eres una persona blanda y esto tampoco te gusta mucho. Por ello, este lado súper cariñoso que tienes es lo que ocultas al resto del mundo.

Capricornio

Si tu signo del zodíaco es capricornio, por mucho que lo intentes, sabes que no puedes. Ocultas tus emociones, Capricornio. Todas y cada una de ellas. Pese a que los que te quieren te conocen y pueden intuir cómo te sientes, la verdad es que tú no se lo pones fácil para nada. Te cuesta mostrar tus emociones y, por mucho que te gustaría ser de otro modo, eres como eres. No te preocupes. Los que te aman y te conocen de verdad, sabrán cómo interpretarte en la mayoría de las ocasiones.

Acuario

Si tu signo del zodíaco es Acuario, eres de los más íntegros y sinceros que hay en el Zodíaco. Eres libre, el más independiente de todos y, además, súper inteligente y honesto con todos y contigo mismo. Pero, hay algo que no te gusta nada de ti y que ocultas: tu lado superficial, tu lado materialista. Ten en cuenta que todos somos un poco de este modo, por lo que no deberías tomártelo tan a pecho. Intenta ser menos duro contigo mismo en este sentido.

Piscis

Si tu signo del zodíaco es piscis, en vez de hablar de lo que te preocupa, sueles irte guardando las cosas. Los que te conocen o están a tu lado, a veces, ni se dan cuenta de ello. Y tú, vas interiorizando. Vas tapando. Vas siguiendo. Hasta que llega el día que no puedes más y lo sueltas todo a bocajarro. Intenta hablar más las cosas que te preocupan con aquellos con los que tienes confianza. Así, evitarás explotar cuando menos lo esperan y sin saber a cuento de qué viene todo.