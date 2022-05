Desamor: ¿depre o ATR?, cómo reacciona cada signo

Los nativos del signo de Aries son de los que viven el amor intensamente, pero también saben pasar página cuando es necesario. No dejan que el desamor afecte a su vida en general y saben bien cómo focalizarse en otras cosas para sufrir mucho menos. Lo mejor de ellos es que saben canalizar muy bien las emociones y, por ello, saben separar los diferentes aspectos de su vida. Uno nunca afectará al otro.

Tauro

Los Tauro son personas que se lo piensan dos veces antes de iniciar relaciones amorosas, por lo que no son los que más sufren de desamor. Escogen muy bien a aquellos con los que compartir su vida, por lo que las decepciones no son las situaciones que más abundan en sus vidas. Sin embargo, nadie está exento de vivir el desamor y, cuando esto les sucede a ellos, lo pueden llegar a pasar muy mal. Son personas que, cuando se entregan, lo hacen con todo su ser y, por ello, pueden llegar a derrumbarse cuando la pareja les deja. De todos modos, merece la pena destacar que nunca los veremos mostrar sus emociones, algo que deberían corregir. Si aprenden a expresar sus emociones y cuentan con alguien de confianza, estos sentimientos de tristeza les durarían mucho menos.

Géminis

Los nativos del signo de Géminis son personas que suelen sufrir mucho el final del amor. Suelen estar siempre dispuestos a darle una oportunidad a las relaciones y, por ello, a veces no escogen adecuadamente. Además, cuando se trata del amor, los Géminis son muy sensibles, por lo que sufren mucho más que otras personas. Por ello, es importante que empiecen a poner límites a las personas que conozcan desde el principio. Deben esperar más tiempo antes de lanzarse y asegurarse un poco más de las intenciones que tienen aquellos que quieren compartir la vida con ellos.

Cáncer

Los nativos del signo de Cáncer, como sucede con los Tauro, son personas muy exigentes en el amor y en las relaciones amorosas y saben esperar en vez de salir corriendo ante cualquier relación. Por ello, no suelen encontrarse en situaciones de desamor. Sin embargo, cuando esto sucede, se lo toman muy mal y es que, cuando quieren, lo hacen de verdad. Cuando pierden a su pareja, los Cáncer pueden sentirse muy perdidos y desorientados, lo que se traduce en un estado depresivo que los puede llevar a encerrarse en ellos mismos. Lo mejor que pueden hacer, en este caso, es abrirse a alguien de la familia o a un amigo de confianza. De este modo, podrán sacar todo lo que llevan dentro y se repondrán un poco más rápido.

Leo

Pese a que los nativos de este signo son personas muy rectas, con una gran autoestima y fuerza de voluntad, padecen de desamor como los demás. Lo cierto es que son personas que estudian muy bien a sus pretendientes antes de dar ningún paso, pero cuando lo hacen, no tienen en cuenta que la cosa puede salir mal. Se lanzan con todas las fuerzas y buenas intenciones, lo que los lleva a sufrir cuando sus relaciones acaban. De todos modos, al ser tan fuertes, se reponen muy rápido. Saben muy bien lo mucho que valen y la importancia que tiene todo cuanto poseen en la vida: la familia, el trabajo y los amigos son sus mejores aliados en estos momentos.

Virgo

Cuando hablamos de los nativos de Virgo y el amor, estamos hablando de personas que se enamoran muy fácilmente y esto los lleva a sufrir mucho, pero que mucho, en la vida o cuando se terminan sus relaciones amorosas. No son personas a las que les guste estar solas y, por ello, inician una relación tras otra: es un ciclo que van repitiendo y que, pese a que les aporta algunos buenos momentos, también les hace acumular muchas malas experiencias. Además, suelen hacerse grandes expectativas de aquellos cuantos conocen y de las relaciones, por lo que no viven en la realidad. Por este motivo, los Virgo deberían trabajar mucho más su propia autoestima, ser conocedores de cuanto valen y, sobre todo, dejar tiempo entre una relación y otra. Las cosas claras y despacio.

Libra

Los Libra no suelen sufrir mucho de desamor, y es que tampoco dan mucha confianza de buenas a primeras. Cuando conocen a alguien, prefieren ser precavidos y estudiar su comportamiento. Saben que ir despacio y no encariñarse a la primera es esencial para no sufrir más tarde. Por ello, los que quieren relaciones con un Libra deberán esperar tiempo y demostrar su valía. Sin embargo, por mucho que vayan con cuidado, siempre pueden tener relaciones que no les salgan bien. Pero, en estos casos, los Libra saben bien cómo actuar: rodearse con aquellos que los quieren y en quienes confían más.

Escorpio

Las personas que han nacido bajo el signo de Escorpio no suelen sufrir mucho por amor, ya que son de lo más racionales y muy intuitivos. Podemos decir que, cuando conocen a una persona, ya saben más o menos cómo va a ir la relación. Suelen apostar muy poco por aquellas personas que demuestran prisas y, lo cierto, es que analizan hasta el más mínimo detalle de su forma de ser. Son unos de los más precavidos del Zodíaco, lo que los lleva a tener relaciones más o menos sanas. Sin embargo, al ser tan cerrados, también se pierden muy buenos momentos. Es importante que busquen un equilibrio que les permita vivir el amor sin necesidad de vivir consecuencias nefastas.

Sagitario

Cuando un Sagitario pasa por una ruptura, su mundo se cae a pedazos. Es muy igual a Virgo: ambos dan una importancia especial al amor. No conciben una vida sin él y, por ello, suelen lanzarse a relaciones sin mucho futuro. Y, por más que los demás les avisen, suelen hacer oídos sordos pensando que no conocen a la otra persona como lo hacen ellos. Por ello, algunos amigos acaban por no darles consejos y, simplemente, estar a su lado cuando les necesitan. Además, cuando están en una relación, intentan adaptarse a su pareja hasta el punto de dejar de ser ellos mismos, lo que no es sano para nada. Antes de iniciar relaciones, los nativos de Sagitario deberían creer más en ellos, amarse y ver que tener pareja no debe ser el único factor que aporte felicidad a su vida.

Capricornio

Los Capricornio observan bien a aquellas personas por las que sienten interés, pero también es cierto que pueden dejarse llevar por el momento. Cuando esto sucede, ellos suelen ver la relación a largo plazo, mientras que la otra persona puede estar solo pensando en pasar un buen rato. Estas son las situaciones que más se repiten en su vida, pese a que ellos suelen dejar las cosas claras. Lo mejor que pueden hacer es evitar el momento en sí mismo: deben buscar tiempo, dejar espacio y tener conversaciones más o menos serias con aquellos que les gustan. De este modo, podrán ser un poco más críticos. En situaciones de desamor, sin embargo, suelen ser muy objetivos y se reponen rápido. No dejan que el amor, o el desamor, tenga consecuencias sobre otros aspectos de sus vidas.

Acuario

El amor es importante para los Acuario hasta cierto punto. La verdad es que son ellos los que suelen dejar las relaciones cuando ven que estas se están volviendo más serias, y es que le tienen pánico a perder su independencia. Pese a esto, podemos decir que los Acuario pueden llegar a sufrir mucho por amor cuando creen haber encontrado a la persona adecuada y la relación acaba. En este caso, los Acuario pueden sufrir tanto o más que cualquier otra persona. El deporte y estar en contacto con la naturaleza es lo que más les puede ayudar a la hora de superar una ruptura.

Piscis

Los Piscis son personas abiertas al amor hasta extremos poco vistos. Por ello, lo más aconsejable, es que no tengan prisa en iniciar o avanzar en sus relaciones. Deben tener en cuenta que, cambiar su forma de ser para adaptarse a la otra persona, no hará que la relación funcione mejor. Cuando sus relaciones terminan, los Piscis sienten un gran dolor que no suelen saber manejar bien. Por ello, recurrir a terapia, hablar con los amigos o, incluso, practicar deporte pueden ser de gran ayuda para ellos en momentos de desamor.