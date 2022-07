Cuidado con el perro: cuáles son los signos más malhumorados

Todos conocemos personas que se enojan muy fácil o rápido y es que, para ellos, no es una tarea difícil. Ellos no quieren hacer daño a nadie pero simplemente no pueden evitar malhumorarse por cosas banales, todo les afecta y les nubla la razón. No necesariamente son personas temperamentales pero cuando se enojan explotan. Estas son las personas más malhumoradas del zodíaco. Para que no los hagas enojar, te decimos cuál son los signos más chinchudos y, por ende, los que se enojan con más facilidad. ¿Estás vos?, pasá y fijate.