Crueldad pura: ¿cuál es el signo que se aprovecha de todos?

Sabemos que depende del signo al que pertenezcan no todas las personas son iguales, los astros determinan mucho de la personalidad de cada uno, con lo bueno y lo malo. Así que en este arranque de semana te vamos a contar cuál es el signo del zodíaco que es pura crueldad , sí señora, el que se aprovecha de todos a su alrededor.

Astrología Cero cordialidad: de estos signos del zodíaco no esperes una demostración de amor

A este tipo de personas no les importa ser manipuladores, son conscientes de eso e incluso pisotean a cualquiera y siempre se aprovechan del más débil para lograr su objetivo. Mediante sus palabras y "chamullos" (o mentiras) convencerán a todos. Así que tomá nota.

maltratador2.jpg Hay un signo que es pura crueldad.

1- Escorpio

Quienes nacieron entre el día 23 de octubre y el 21 de noviembre son bastante conocidos por ser grandes manipuladores. Manejan con hilos invisibles las situaciones más difíciles y las personas más débiles. Es que su intuición, sumado al poder mental, es una combinación letal para obtener todo aquello que deseen en la vida.

Sin dudas puede ser muy provechoso y los ayuda en general, pero no les interesa herir a quienes tengan a su alrededor con tal de alcanzar el éxito. Se caracterizan también por ser distorsionadores de la verdad, y siempre (obvio) para su propio beneficio. Harán creer algo a todos a su alrededor con tal de obtener la respuesta favorable que ellos quieren.

2- Libra, también

No podíamos despedirnos de este horóscopo sin nombrar a los librianos. Es que ellos no se quedan atrás a la hora de la manipulación. Lo bueno es que siempre buscarán cumplir su objetivo, pero usarán todo lo que esté a su favor con tal de que se mantenga el equilibrio y se eviten conflictos. Quizás no te digan lo que piensan pero por dentro pueden estar ideando un plan maestro que sin dudas los llevará al éxito.