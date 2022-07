Conocé a los 3 signos del zodíaco más intolerantes

No toleran en primer lugar que alguien se meta en sus vidas, que les den órdenes o que opinen de cómo viven. No son personas flexibles a las formas de vivir que tienen los demás y más si se contraponen con las suyas. Es todo un desafío que puedan abrir su mente y escuchar a las personas que tienen alrededor para entender que hay otras opiniones que son válidas.

sdfsdfsdf.jpg Son tres los signos más intolerantes.

Estos signos son:

1- Acuario

Es el más contrero. No soporta las estructuras y se la pasa queriendo tirarlas por tierra. Desconfía de todo lo que debe ser y siempre trama algo para poner todo en jaque. Ellos consideran que lo peor de la sociedad son las ideas conservadoras y tratará de implantar nuevas ideas. No soporta ser atado a nada o lo rígido. Es un ser libre, de tendencias revolucionarias. Si creen que alguien quiere atentar contra su libertad se ponen super insoportables.

2- Virgo

Son puro orden y perfeccionismo. No soportan que alguien quiera atentar contra su sentido de las cosas. Se fastidian si alguien quiere imponerles reglas sobre su vida. Todo se hará de la forma que ellos quieren y tienen tolerancia cero en ese sentido. Todo debe estar hecho a su manera ya que creen que es la única forma en que las cosas saldrán bien.

3- Sagitario

Es un signo compuesto por personas sumamente optimistas y sociables. Aman charlar con toda persona que se cruza en su camino y se enriquecen de las diferentes personalidades pero sus juicios y perspectivas de vida son muy firmes y no son muy tolerantes ante las otras visiones del mundo que no comparten. No toleran a las personas que tienen un sentido de justicia diferente al suyo.