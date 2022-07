Cómo actúa cada signo ante un "flechazo" de amor

Sea como sea, todos actuamos de un modo diferente cuando encontramos este amor platónico que tan felices nos haría. Te contamos cómo actúan los signos cuando tienen un match.

Aries: el que no se rinde hasta que se rinde

Un nativo de Aries pone mucha fuerza de voluntad y empeño en conquistar a esta persona que considera especial. Sin embargo, cuando ve que, por mucho que pruebe, esta persona permanece inalcanzable, cerrará el grifo de los detalles y se orientará a otras metas.

Tauro: el sentimental que no lo supera fácilmente

Cuando un Tauro tiene un crush, lo va a pasar mal un tiempo. Pero que muy mal. Una persona que despierte su interés y no lo comparta es uno de los mayores peligros para este signo. Por un lado, su orgullo se verá resentido, pues Tauro es de lo más terco a la hora de conseguir lo que se propone; y, por otro lado, su corazón se partirá en pedazos, pues ellos aman con todas sus fuerzas. Un crush es una de las mayores debilidades de un Tauro.

Géminis: siempre sacando lo mejor de todo

Cuando Géminis tiene un crush, tiene un modelo. Siempre sabe sacar lo mejor de las situaciones y tener un crush, le permite saber qué tipo de amor y persona quiere en su vida. No va a obsesionarse con esta persona, sino que la convertirá en un referente para encontrar el auténtico amor de su vida.

Cáncer: del amor a la indiferencia en segundos

Cáncer es de los que se cansa rápido. Va a perder la cabeza durante un tiempo, pero de hoy para mañana, olvidará a esta persona. Los nativos de este signo van a tener muchas experiencias similares a lo largo de la vida y es que son unos fanáticos del amor. Sin embargo, son los que menos margen de tiempo da a esta persona para reaccionar…o sí o no, pero a medias nada.

Leo: ¿perder el tiempo? Seguro que no

Leo lo tiene claro: un crush no es algo que entre en sus planes. ¡Perder el tiempo no van con ellos! Una relación en la que solo uno sienta admiración y pasión por el otro es una relación que no va a funcionar, y Leo lo tiene súper claro. O le haces caso o se olvida de ti: no vas a tenerlo detrás de ti por mucho tiempo.

Virgo: controlador, fanático…pero, abierto a todo

¡Obsesión! Un Virgo es todo pasión y cuando aparece su crush….¡no hay manera de que deje de pensar en él! Además, puede llegar a obsesionarse tanto que sacará su lado más controlador con el tiempo… ¿Cuántas horas se pasa en Internet? ¿Está conectado? ¿Con quién estará hablando? Virgo lo dejará todo de lado con el fin de sacar información sobre esta persona sin darse cuenta de lo mucho que le daña esta actitud. Eso sí, cuando encuentre un nuevo crush…. Este pasará a la historia rápidamente.

Libra: ¿un crush en su vida? Acabará rápido con él

¡Para nada! ¡Ni de broma! ¿Cómo va a perder tiempo Libra detrás de un crush si tiene las cosas tan claras? Libra hará saber a esta persona tan especial lo que siente por ella. Pero, si esta no responde, pasará a ser historia. Libra sabe lo que quiere y si alguien se convierte en un crush, amor platónico que no se puede conseguir, Libra mirará hacia el otro lado. No va a tardar en superar esta “adicción”.

Escorpio: claro, contundente y sin marcha atrás

Las cosas claras y el chocolate espeso…. Un Escorpio no va a dar si no consigue… Pese a que puede tener sentimientos de lo más profundos por esta persona, un Escorpio sabe bien cuando poner fin a las situaciones que no les compensan. Va a ser directo y sincero… ¿Su crush no responde a sus intereses? Pues se acabó crush…. Así de fácil.

Sagitario: energía derrochada, olvido rápido

Sagitario se volverá loco cuando encuentre a su crush y luchará, luchará para hacer posible esta relación. Esta lucha en la que se va a enzarzar va a robarle una gran cantidad de energía y, es en este punto, cuando se dará por vencido. Sagitario sabe fluir con la vida y si esta no le aporta esta relación por algo será… Pasa de todo a nada en cuestión de horas o días, como mucho….

Capricornio: ¿cambiar? Para nada

Ni se va a ofuscar ni va a cambiar su vida. Un Capricornio nunca alterará sus rutinas para estar pendiente de otra persona y, menos, si esta no le hace ningún tipo de caso… ¿Ha tenido un crush? Pues vale. Pero, esto no significa que él vaya a cambiar nada de nada… Allí estará su crush, como una persona más a la que ha conocido… Ni más ni menos.

Acuario: ¿ceder un poco? Vale, pero hasta unos límites

Pese a que pueda parecer imposible, los Acuario pueden entrar en un espiral de cambios brutales con el fin de que su crush se fije en ellos. Pero, ¿los Acuario no eran personas independientes y solitarias? Pues cuando tienen un crush parece que no es así. Serán capaces de ceder parte de su espacio con la finalidad de pasar a mayores con esta persona. Eso sí, pasado un tiempo, no consiguen la atención que buscan, pasarán al otro extremo…Ignorancia total.

Piscis: ¿Sigue el mundo girando?

Uf…Cuando Piscis tiene un crush…. El mundo se para, nadie se mueve y Piscis se pasa el día en las nubes soñando con lo que puede llegar a ser… Algo que nunca llegará y que le acabará dejando por los suelos. Pero bueno, de todo se aprende y un amor platónico enseñará a Piscis a reducir sus expectativas… ¡No puedes enamorarte del primero que se cruce en tu camino, Piscis!