Astrología china: cómo le irá a tu signo en el mes del mono

En el mes del mono las cosas en tu vida van a mejorar. Pero debes tener cuidado, ya que el hecho de que venga un buen tiempo para ti no significa que todo salga como lo planeabas. Alerta con las cosas que vienen. Es importante que entiendas que debes evitar mirar los problemas desde lejos. Tienes que hacerte cargo y poner atención a dar soluciones, ello es lo que podría sacarte de un lío o de un problema muy grande.

Aprovecha la energía Mono para trabajar en construir tu red de contactos. Socializar constantemente y trabajar duro te llevará a donde pretendes ir en la vida. Olvídate del miedo frente a lo que no conoces, es momento de atreverte a explorar lo desconocido.

En tu profesión siempre habrá cosas nuevas que aprender. Por eso no dejes de agradecer los desafíos a los que te enfrentas día a día en tu trabajo.

Cuidado en temas de amor y pareja, ya que podrías tener muchas discusiones. La mejor manera de evitarlo es pasar más tiempo en familia y activar el “modo amorosito”.

Buey

El mes del mono es un buen momento para la carrera y los ingresos, evita centrarte en los fracasos del pasado. Tienes que poner toda tu atención y hacer foco en lo importante, en lo profesional, para avanzar y lograr tus metas.

No te olvides de tus talentos y tus deseos personales. Podrás tener beneficios, pero también podrías enfrentarte a algunos conflictos en el trabajo, especialmente entre colegas. Si eres el jefe de una empresa, ten cuidado con la insatisfacción de tus empleados.

El amor será un gran motor para tu vida con la energía Mono. Puede que estés pasando por muchas cosas importantes. También tendrás oportunidades para amar, para enamorarte o para conocer a alguien nuevo. Aprovecha esto para poder concretar tus deseos más íntimos.

El sexo será maravilloso junto a la persona que amas, pero solo si ambos se deshacen de sus inhibiciones. No dudes de la palabra de quien te está entregando todo su tiempo y su amor, si las dudas aún persisten, es tiempo de tener una larga y sincera conversación entre ambos.

Pero atención no te olvides de todo lo aprendido y no cometas los mismos errores que en el pasado cuando estés conociendo a alguien nuevo. Busca apoyo si lo necesitas.

Tigre

En el mes del mono sentirás mucha competencia a nivel laboral. Debes ser más inteligente a la hora de planear tus estrategias. Si quieres lograr más dentro de tu trabajo, debes aplicarte y avocarte a ello. Nada bueno pasará si lo dejas de lado y comienzas a centrar tu atención en lo que aún no necesitas o no es prioridad.

Atención porque podrías perder algo de dinero. Debes poner especial cuidado a tus pertenencias personales, así como a tu seguridad en la calle. Cualquier tipo de accidente podría llevarte a gastar dinero.

Es para destacar que la energía Mono te traerá buena recepción a tus ideas. Aprovecha para hacer proyecciones importantes en tu vida profesional y también en lo sentimental.

Tienes que estar más receptivo en cuestiones de amor. No tengas miedo al amor, y no olvides lo bueno que te ha hecho sentir por otro en el pasado. Los solteros podrán poner muchas excusas para no conocer personas nuevas, incluso recurrir a viejas estrategias. Pero mereces amor y abundancia en tu vida, no deseches oportunidades de este mes y activate.

Conejo

Para afrontar el mes del mono necesitas actitud positiva. Evita los temores, no importa qué tan mal puedan verse las cosas, tienes el potencial para arreglarlas. No decaigas si no puedes solucionar algo, descansa tu mente por un rato y enfócate en encontrar la solución y piensa de manera positiva.

Con la energía Mono no debes correr ningún tipo de riesgo innecesario. Si tienes planes de realizar un viaje lejos este mes, es aconsejable que lo pospongas. No es el momento ideal para hacerlo.

Debes tener cuidado con tus relaciones con el sexo opuesto. No te apasiones demasiado con las personas, ya que podrías encontrarte enredado en un triángulo amoroso.

Trabaja en tu propósito y realiza pedidos para cambiar tu energía, que sea más positiva.

Dragón

El mes del mono será positivo para el descubrimiento, la aventura, la diversión y reuniones afectivas. Las nuevas experiencias podrán hacer que todo lo vivido hasta el momento parezca solo el comienzo de una aventura.

La energía Mono te trae nuevas expectativas, nuevos objetivos y proyecciones mucho más concretas.

Respecto al trabajo, podrás experimentar bastante pesadez, tensión y estrés. Esto puede deberse a que sucedan algunos cambios, una renuncia, o modificaciones repentinas en el equipo o entorno laboral. Tu carga de trabajo puede duplicarse y la presión podría alterar tu estado de ánimo. También puede encontrarse molesto con los demás. Esto podría iniciar discusiones no deseadas.

Tienes que pensar en los vínculos este mes, presta atención a la familia y a quien esté necesitando tu ayuda.

Aunque estés con mucho trabajo, hazte tiempo para tus seres queridos, apoya y ayuda a quien lo necesite.

Serpiente

El Mono te trae tiempos de oportunidades y avances.

Con respecto a tus relaciones, es muy importante que pongas toda tu atención en las cosas que son importantes. Aprovecha para resolver cuestiones familiares durante este mes, si hay algún problema entre parientes.

En cuestiones laborales tienes que actuar con más seguridad que de costumbre. Tienes todo para ello y para lograr salir adelante con éxito. Podrás completar con éxito todas las tareas laborales que se te encomienden, de manera progresiva y efectiva.

Con respecto a tu salud, debes prestar atención y realizar chequeos médicos.

Si estás comprometido en una relación atento porque secretos del pasado saldrán a la luz. Es importante que ambas partes de la relación pongan atención a los pasos que realmente quieren dar, y planteen lo que cada uno quiere conseguir de la relación.

Caballo

En el mes del mono se abren caminos pero debes prestar atención. No todos serán correctos. Evita la impulsividad y no tomes decisiones sin pensar. Trabaja en la claridad mental para entender lo que realmente quieres y estarás en el camino seguro.

En lo que respecta a tu eficiencia en el trabajo está en su punto más alto. Tus esfuerzos serán reconocidos y recompensados. Podrías obtener ganancias con inversiones. Haz tu mejor esfuerzo para mantener esa estabilidad que tienes, tanto en tu carrera como en tu riqueza.

Llegan tiempos de de paz y armonía en lo que respecta al amor. Los solteros no dejen pasar la buena oportunidad.

Tienes que trabajar en la seguridad y confianza de que todo lo que quieres resultará bien. Todo podría ser mucho más tranquilo en tu vida, intenta tranquilizarte y enfrentar la adversidad que se te presente con sabiduría. Trabaja en manifestar tus intenciones con pedidos.Cabra

Excelente mes para las actividades académicas, así que aprovecha para aprender algo nuevo. Si aplicas los nuevos conocimientos a tu trabajo, esto te traerá mayores ganancias de dinero. Además podrás aprobar los exámenes con gran éxito.

Puedes vivir momentos estresantes a nivel laboral pero con grandes logros laborales, así que no te pierdas en las dificultades, te enseñarán a superarte a ti mismo.

Tu economía no tendrá bajas importantes durante este mes, pero podrías verte un poco más apretado en tu presupuesto que en otros meses. Ahorra lo más que puedas y solo invierte en conocimiento.

En el amor recuerda que debes estar con alguien que te permita ser quien quieres ser, que te permita expresarte y te apoye en tus proyectos. Recuerda que los vínculos se construyen y los espacios se ocupan.

Mono

Se presentarán desafíos y algunas dificultades, pero no te preocupes, porque hay personas y colegas dispuestos a ayudarte en caso de que lo necesites.

En temas de trabajo tendrás fuerza suficiente para lograr tus metas y seguir generando dinero. Las finanzas mejorarán pero tendrás que cuidar tu economía. Intenta solucionar lo que no ha funcionado, o no está dando resultados. No decaigas.

Presta atención al cansancio y al estado anímico y emocional. Trata de hacer cosas que te den alegría y te pongan de buen humor. Necesitas algo de tiempo para relajarte.

En temas de amor y pareja, atención con las mentiras y engaños. Si alguien que has conocido no es sincero y lo descubres, ya sabes que no te conviene. Las mentiras crecen y en el tiempo vuelven a repetirse, no te dejes engañar por nadie.

Los solteros tendrán buenas razones para sonreír dentro de la tercera semana del mes, una grata sorpresa llegará a sus vidas.

Gallo

Este es un mes de crecimiento espiritual. Desafortunadamente, este tiempo no es un período ideal para ti. La suerte no está realmente de tu lado. Esto puede hacer que tal vez debas enfrentar algunas pérdidas monetarias.

Pero no todo está perdido. Solo tienes que asegurarte de prestar más atención a las personas que te rodean.

También es importante que tengas cuidado con cualquier actividad o escenario que pueda provocar fraudes o estafas.

Perro

A medida que el año avanza hacia su tercer trimestre, parece que las cosas no se ven tan bien desde todos los ángulos.

Es probable que tus subordinados te traicionen, así que debes tener cuidado y optar por manejar las cosas por ti mismo en privado, sin involucrar a otras personas.

Otro punto en el que debes estar alerta es en lo que respecta a las relaciones y la vida en el momento presente. Puedes enfrentar muchos conflictos y desacuerdos con familiares o con amigos.

Cerdo

Desafortunadamente, podrías tener cierta propensión a algún daño físico este mes. Es por eso que debes evitar participar en cualquier forma de deportes de alto riesgo. El puenting o el paracaidismo pueden ser divertidos y la mayoría de las veces se prueba que son seguros, pero dada tu suerte este mes, evítalos.

En su lugar, trata de encontrar emoción en lo mundano. Podría ser difícil, pero no imposible.