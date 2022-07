Astrología china: así será tu suerte en el amor y el trabajo

En relación al amor si buscas pareja la energía te dice que hay oportunidades, pero tienes que atreverte, usar esa confianza en ti mismo.

Anímate a avanzar con alguien que te invita a salir, o si hay alguien que te gusta. Es momento de compromiso.

Si ya estás en una relación piensa bien qué es lo que quieres Buey. Pide por claridad mental si todavía estás dudando.

La energía te dice que te está dando toda la confianza para que avances. Si quieres tener pareja, puedes tener pareja y si ya estás en una relación puedes avanzar en un compromiso o en algo más formal.

Atención los que ya están comprometidos o en una relación hace tiempo. Pueden aparecer temas vinculados a otras relaciones o terceros en discordia que hayan ocurrido en el pasado y puede afectar a tu pareja al día de hoy.

Manéjate con recaudos, no traigas a la mesa charlas que te puedan meter en problemas o en discusiones con tu pareja.

En temas de trabajo debes romper con ciertos parámetros, limitaciones. Tienes que hacer cambios signo Buey y es un buen momento para comenzar a ver nuevos rumbos, perspectivas.

Quizás no te animaste a hacer cambios o todavía estás en tu zona de confort. Estamos ya en el mes Caballo y los cambios que hagas pueden ser muy positivos, así que no dudes.

También puedes innovar, ser más creativo. La energía te dice que puedes, crear nuevas cosas, ideas que tengas en tu mente para vender un producto o servicio.

TIGRE

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

En temas de amor debes bajar la tensión, el nerviosismo, porque esto puede afectar a tu pareja. Tal vez la estás sofocando o limitando. Es momento de tomar las cosas con mayor calma.

Si estás en una relación de pareja puedes planificar una salida, algo para relajar y reconectar. Es momento de que prestes atención a tu pareja, pero desde un lado más amoroso y tranquilo.

Buen momento para el amor, el romance, la cita, el reencuentro y los que estén solteros tienen muchas oportunidades para conocer a alguien.

Debes plantearte si estás abierto a una relación y estás bien, porque siempre si estás en un momento con demasiada tensión y nerviosismo y no estás dispuesto a conocer a alguien, estas oportunidades se pierden.

Es una semana muy linda para el amor, el romance y el encuentro. Si hallas pareja debes mantenerte tranquilo, relajado y no saltar como un tigre con peleas o discusiones.

En temas de trabajo, proyecto o negocios también debes tomar las cosas con un poco más de calma y evitar el orgullo.

Si cometiste algún error o tuviste algún desafío, está muy positivo abordarlo desde un lugar donde puedas aceptar si hay algo que no sabes o hay algo que tenés que aprender.

Puede haber contratiempos, pero la clave va a ser como lo tomes y cómo reacciones frente a lo que te pasa.

Si lo tomas con calma y la reacción es sin orgullo, sino desde la humildad de que puedes hacerlo mejor.

Atención con los enojos, porque esto te puede traer problemas en temas de salud acá la energía te dice signo Tigres y estás pasando.

CONEJO

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

En temas de amor la energía está muy buena para conocer una persona nueva, para tener pareja.

Pero atención porque quizás las cosas no son como parecen y puede haber confusión. Crees que una persona es la correcta, que es divina, pero no es tan así.

Si estás en pareja, atención acá con confusiones o enojos. Es para tomarlo con calma pero enfócate y evita esos pensamientos rumiantes que van de aquí para allá.

Tienes que estar enfocado, nada de fantasías. Te puedes decepcionar, así que atención signo Conejo con esto.

En temas de trabajo, proyecto o negocios, tienes posibilidades de éxito, de avance pero atención porque como hay confusión puede que te metas en líos.

Prestar atención de no meterte en líos y saber distinguir lo que está bien de lo que está mal.

Si decides invertir, presta mucha atención ya que si te dan una tasa muy alta, hay probabilidades de que no veas de nuevo tu dinero.

También hay posibilidades de que te estén engañando o que las cosas no estén del todo claras.

Cuando logres un acuerdo o cierres un trato presta mucha atención a todo lo vinculado con dinero.

DRAGÓN

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

En temas de amor la energía te dice: atención con los celos, con las peleas y los enojos.

Es momento de exteriorizar más, de demostrar más qué es lo que sientes. Si realmente amas a tu pareja debes demostrarlo con hechos y actitudes. No basta con decir te amo y después no ser una persona que demuestra su cariño.

El acompañamiento es clave. Debes tenerlo en cuenta. También debes comprender que los celos no te llevan a ningún lado, incluso terminan enfermando.

Si estás soltero hay energía para conocer personas, para tener nuevos vínculos, puedes pasarla bien. Pero atención porque no hay energía de relaciones duraderas, así que puede ser una semana también para touch and go, disfrutar un buen momento. No te hagas demasiadas ilusiones con que sea algo duradero en el tiempo.

En temas de trabajo la energía habla de socializar, de exteriorizar, también para trabajar en equipo, estar como más activo en nuestros vínculos.

Si trabajas con compañeros de trabajo o si te dedicas a la venta necesitas tener mayor contacto con la gente. Si sientes que no lo estás pudiendo hacer, esto va en detrimento de tu avance.

La energía te dice que necesitas vincularte más y exteriorizar lo que te pasa. Presta atención a tu orgullo.

Debes poner sobre la mesa los asuntos que pueden estar afectándote o las cosas incluso que no y las cosas que no te salen bien y trabajar sobre eso Dragón.

SERPIENTE

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

En temas de amor la energía te dice: atención con las personas que son más introvertidas o los silencios. Atención con lo que callas, ya que muchas veces esto puede evitar una discusión mayor, pero también puede malinterpretarse y tu pareja puede sentir que la ignoras.

Si estás en pareja es mejor hablar, dialogar y aunar ideas. Busca los puntos en común y no calles porque esto no hará que mejore tu relación.

Lo que la otra persona te está diciendo es importante y también para lo es que tu exteriorices lo que sientes con tu pareja. Signo Serpiente debes trabajar en todo lo que tenga que ver con la comunicación y la ayuda.

En temas de trabajo hay errores que se puedan cometer y tienes que aceptar las críticas que sean constructivas. No lo tomes como algo personal.

La energía te dice que podemos cometer errores y eso no significa que todo esté mal o que hagas mal tu trabajo o que tu proyecto esté mal.

Es importante aprender a distinguir y aprender de las críticas. Eso te va a ayudar muchísimo para que avances y crezcas. Tienes grandes oportunidades de crecimiento en torno a lo laboral.

CABALLO

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

La energía te dice que si estás en una relación de pareja, y no estás pasando por un buen momento, puede ser que te dé también un mensaje. Las cosas pueden mejorar e incluso avanzar de mejor manera, con mejores perspectivas.

No debes desanimarte o caerte, sino tomar las cosas con una mejor perspectiva. Estamos bajo la influencia del mes Caballo entonces no tomes de manera impulsiva ninguna decisión.

Debes tomarte las cosas con calma, evitar discusiones, enojos y si tienes que tomar decisiones que no sean bajo los efectos del enojo o la rabia, ya que vas a tomar malas decisiones.

Si ya decidiste que no va más esa relación es importante que sepas que hay mejores opciones.

Si estás soltero y estás esperando a que vuelva alguien del pasado la energía te dice atención hay mejores opciones y hay mejores oportunidades para el amor signo Caballo.

Debes poner toda la energía en una nueva perspectiva con oportunidades y mejoras con respecto al amor.

En temas de trabajo, proyecto o negocios, vas a estar muy ocupado, hasta con sobrecarga laboral. Pero será muy productivo.

Si tienes ideas y creatividad podrás encontrar nuevas oportunidades e incluso pueden ver tu trabajo y ofrecerte nuevos proyectos o plantearte mejoras.

Tienes que saber que tu trabajo está dando frutos y lo que estás haciendo se nota. No importa si trabajas en relación de dependencia o de manera independiente, vas a tener recompensas.

En lo que respecta a la energía debes tener la capacidad de escuchar un poco más, de oír diferentes campanas, ya que esto te puede traer oportunidades o incluso ideas nuevas.

CABRA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

En cuestiones de amor y pareja la energía te dice atención porque puede que hayas vivido fracasos o situaciones en el pasado que te dejaron con un chip de negatividad.

La energía te dice puede que hayas pasado malas experiencias, pero hay oportunidades para tener una nueva relación, aunque tal vez no sea tan duradera en el tiempo.

Si ya estás conociendo a alguien es momento de avanzar, de ver qué es lo que quiere la otra persona. Es bueno que dialogues porque esto te puede perfilar mejor para concretar lo que quieres a futuro y lo que quiere la persona con la que estás iniciando esa relación.

Si estás soltero queriendo tener una relación hay energía de romance, pero no para un vínculo duradero en el tiempo.

En temas de trabajo o negocios lo primero que debes hacer es cambiar el chip. De todos los fracasos que vienes, de cosas que no se dieron como pretendías es momento de dar vuelta a la página.

Puedes cambiar el rumbo de tu vida de cómo venías a todo lo que puede llegar a ser. En esto es importante cómo está tu cabeza, qué estás pensando.

Deja de desconfiar de todo el mundo, no te favorece ser una persona desconfiada. Hay personas a tu alrededor que pueden darte una gran mano, en cuestiones de trabajo, proyectos o dinero.

Puede aparecer una oportunidad, una mejora, un buen negocio, así que no desestimes a las personas cerca tuyo, que te pueden querer ayudar o incluso formar parte de algún negocio.

MONO

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

En temas de amor tienes oportunidades de avanzar, de conocer gente nueva. Estamos en el mes Caballo del año tigre y esto te trae cambios y oportunidades. Sabes que los cambios están a la orden del día, pero ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con tu corazón?

Si te hirieron demasiado, te engañaron y muchas veces saliste herido te estás retrayendo porque tienes miedo a que te lastimen nuevamente.

La energía te dice cambia ese chip y deja de pensar que todo lo que pasó tiene que volver a pasar. La energía cambia constantemente y hay cosas diferentes, nuevas oportunidades que pueden llegar a tu vida.

Si estás en una relación de pareja es importante que hagas los cambios que tenés que hacer. Esto mejorará la relación. Tal vez hay mucho desgaste o quizás también hay distanciamiento y esto afecta el futuro de la pareja.

Así que tanto si estás soltero como en pareja debes trabajar en tu energía.

En temas de trabajo, proyecto o negocios debes hacer algunos recortes, presta atención a tu economía y a tu área de finanzas. Quizás hay algunos ajustes que tengas que realizar para guardar dinero.

Debes prestar atención y resguardar un poco de dinero, porque lo vas a necesitar más adelante. Debes encontrar la forma de ahorrar en lo que puedas.

GALLO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Si estás soltero la energía es excelente para el amor. Si tienes alguien que te gusta, es tiempo de avanzar. Lo mismo si te invitan a salir. Buen momento para avanzar en temas de amor.

Si estás ya en una relación, hay energía de amor, de familia, también de unión y de avance.

Si quieres ir un paso más o formalizar está excelente la energía. Es un momento muy propicio para resolver temas vinculados a pareja y a todo lo que tenga que ver con relaciones.

Si estuviste pasando por algún mal momento es el tiempo ideal para resolver cualquier chispazo que haya pasado. Hay energía muy linda, para todo lo que es amor, vínculo, pareja y sexo.

En temas laborales debes enfocarte en resolver las cuestiones pendientes. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Enfócate, es momento de resolver temas pendientes.

No dejes de lado alguna cuestión que sea complicada para más adelante. Ahora debes darle atención, ya que la energía te acompaña.

Quizás no sepas cuál es el problema o cómo poder resolverlo, pero puedes pedir y trabajar energéticamente para encontrar la solución o para dar pronta solución sin inconvenientes de manera rápida y fácil.

La energía te abre caminos, puertas Gallo. Atención a cómo está tu mente y cómo estás vibrando energéticamente.

PERRO

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Si estás soltero la energía te dice que necesitas más acciones, divertirte, soltarte un poco más y no estar tan duro.

Si estás con ganas de tener pareja es un momento propicio para todo lo que tenga que ver con una relación más informal. Hay energía de amor, de disfrute, pero necesita que estés más suelto, que te diviertas y relajes.

Para el Perro que ya está en una relación debes prestar 100% atención a tu pareja. ¿Qué está pasando? ¿Se perdió el amor, el romanticismo? La relación está muy fría.

Si realmente te interesa tu pareja, la energía te dice vas a tener que prestar atención ya que puede que haya desánimo y un poco de aburrimiento.

Y se está enfriando cada vez más, así que hay que cambiar un poco esa energía que estás vibrando signo Perro.

En temas de trabajo llegan desafíos, puede haber algunas trabas, contratiempos. Presta atención a tu economía, tus finanzas, puede que tengas una baja en ventas.

Necesitas apoyarte en otras personas y prestar atención con inversiones porque pueden ser riesgosas. Atención si te dedicas al mundo financiero o a la Bolsa de Valores acá hay que ver qué día se hacen las cosas porque la energía puede que no te acompañe tan positivamente. Utiliza la agenda de energías para cualquier actividad que necesitas desarrollar.

CERDO

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

En temas de amor la energía es excelente para estar bien, y también para tener una nueva relación.

Pero atención no te enfoques en que solamente te puede dar alegría o motivación o ánimo una relación. Hay otras cosas en la vida que también pueden ser positivas para ti signo Cerdo.

Si estás en una relación es buen momento para disfrutar de compañía y conectar más con tu pareja.

En temas de trabajo, proyecto o negocios es importante bajar un poco el nivel de estrés, la presión que puedes sentir por diferentes problemas o desafíos que se te presentan.

Tómalos como una oportunidad para saber cómo trabajar y resolver estos asuntos. Enfrenta estos desafíos como una gran oportunidad, no los sientas como una carga pesada.

Tienes la capacidad de poder resolver y desarrollar, incluso bajo estas situaciones que se te presenten, nuevas oportunidades. Trata de disminuir el estrés para trabajar con mayor inspiración y creatividad.