Alerta de temperamento: los 3 signos con el peor humor

No es que busquen el conflicto, pero su configuración astral los hace más propensos a estallar o a sumergirse en silencios gélidos. Mientras algunos fluyen con la paz, estos tres signos tienen un "fusible" muy corto o una intensidad emocional que, cuando se desborda, puede hacer temblar a cualquiera.
1. Aries: el volcán en erupción
Gobernado por Marte, el planeta de la guerra, Aries no tiene filtro. Su humor no es una acumulación lenta, es una explosión instantánea.
El detonante: La lentitud, la ineficiencia o que les digan qué hacer.
Cómo se manifiesta: Gritos, respuestas mordaces y una impulsividad que los lleva a decir cosas de las que se arrepienten cinco minutos después.
Lo bueno: Así como llega, se va. No suelen ser rencorosos, pero el "tsunami" de su mal genio es inolvidable.
2. Escorpio: el frío que quema
Si Aries es fuego, Escorpio es un iceberg con un núcleo hirviente. Su mal humor es mucho más complejo y, para muchos, el más temido del zodiaco.
El detonante: La traición, la mentira o sentirse vulnerables.
Cómo se manifiesta: A diferencia de otros, Escorpio usa el sarcasmo letal o el silencio castigador. No te gritarán; te mirarán de una forma que te hará querer desaparecer.
Lo bueno: Tienen una lealtad inquebrantable. Si están de mal humor contigo, es porque realmente les importas (o porque los heriste profundamente).
3. Capricornio: el sargento de hierro
El mal humor de Capricornio no es tanto por ira, sino por una frustración crónica con el mundo que no cumple con sus estándares de excelencia.
El detonante: La falta de responsabilidad, el caos o el pesimismo ajeno (aunque ellos mismos sean pesimistas).
-
Cómo se manifiesta: Se vuelven cortantes, autoritarios y extremadamente críticos. Su mal humor se siente como una nube gris de desaprobación que drena la energía del cuarto.
Lo bueno: Suelen canalizar ese malestar en trabajo duro. Si logras que se relajen, su humor negro es de los mejores.