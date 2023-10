Un reconocido actor de Hollywood ya no puede hablar ni leer

Si bien el creador de la serie Luz de Luna había dicho que podía mantener un diálogo con su colega, esta vez reveló en una entrevista con The Post que ya no puede hablar ni leer.

Glenn fue la primera persona que le dio una oportunidad de Bruce con el personaje del detective David Addison Jr. en la serie. Allí, protagonizaba a Cybill Shepherd. Posteriormente, se realizó Duro de Matar, el famoso film que lo convirtió en el protagonista de muchas películas al actor tras hacerse conocido.

"Sé que está muy feliz de que el programa esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo. Sé que está emocionado", comenzó diciendo su amigo, sobre la llegada de la ficción a un streaming de Estados Unidos.

Luego, dio detalles de cómo se encuentra: "El proceso de llevar la serie al streaming tomó bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es progresiva, por lo que logré comunicarme con él antes de que no pudiera hablar, como pasa ahora".

Además, aclaró que tiene contacto directo con la familia del actor: "Intento hablar con su esposa y tengo una relación con sus tres hijas más grandes. Me esforcé mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria".

Posteriormente, Gordon remarcó que "no hay nadie que tenga más alegría de vivir que Willis". Y continuó explicando que ahora la situación es dolorosa y triste: "Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido. Es realmente un tipo increíble".

Por otra parte, su amigo aseguró que todavía lo puede reconocer aunque ya no tenga la misma comunicación que antes. "Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles".

"Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", sentenció.

¿Qué es la afasia?

La afasia es un desorden del lenguaje que trastorna la capacidad de comunicación de una persona. Es típicamente causado por un infarto o por una lesión en la cabeza, aunque en algunos casos puede desarrollarse de forma gradual y progresiva. Impacta no sólo el habla, sino también la capacidad de entender comunicación verbal y escrita. Es una enfermedad común, con unos 200.000 casos por año en Estados Unidos.

Puede tratarse de una persona que utiliza un galimatías o que sólo puede hablar a ratos. Por otra parte, las lesiones específicas pueden causar síntomas muy contenidos, como la incapacidad de recordar los nombres de los objetos o de repetir una palabra que han oído.

¿Hay tratamiento para la afasia?

El tratamiento de la afasia empieza por averiguar la causa subyacente de los síntomas, que pueden desaparecer de forma natural a medida que se curan esas lesiones, incluso sin tratamiento. Para otros, especialmente los que padecen una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, los signos de afasia pueden ser progresivos. Para aquellos cuya afasia persiste, sea cual sea el motivo, se suele recomendar la terapia del habla y el lenguaje.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal es un conjunto de trastornos que gradualmente afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que resulta en cambios en el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas pueden incluir comportamientos extraños, problemas emocionales, dificultades para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas de movilidad.

Esta enfermedad también se conoce como trastornos frontotemporales, tiende a aparecer a edades más tempranas en comparación con otros tipos de demencia. Aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal son diagnosticadas entre los 45 y 64 años.

La demencia frontotemporal es progresiva, lo que significa que los síntomas empeoran con el tiempo. Algunas personas pueden vivir más de 10 años después del diagnóstico, mientras que otras pueden vivir menos de 2 años. Con el tiempo, es posible que se necesite una atención más intensiva, incluyendo cuidados las 24 horas del día.

Según los medios oficiales que tratan la enfermedad, recomiendan que es fundamental realizar una planificación anticipada de cuestiones financieras, legales y de cuidados a medida que la enfermedad avanza.