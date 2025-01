Preocupación por la China Suárez: fue atendida de urgencia en un hospital

Minutos después, el periodista agregó: “No nos tenemos que preocupar por la salud de la China porque me dicen que por sus síntomas tendría gastroenteritis o estrés”.

La joven estaría sufriendo la presión de que todos hablen de ella. De hecho, ayer, Yanina Latorre y Cinthia Fernández la destrozaron, al describirla como una mujer fría, calculadora e interesada.

La mujer de Diego Latorre comenzó diciendo: “Yo de la China no tengo ningún tipo de información. Porque no conozco a nadie muy cercano a la China y ese entorno me detesta por el Wanda Gate, que le defendí mucho a Wanda porque consideré que tenía razón. No es que me operó ni nada. Yo creo que la China lo único que busca es plata sino no se entiende”.

Y agregó: “Qué hace una chica viviendo con un tipo que está recién separado de una mina que, en su momento, la hizo mierda porque habría sido la amante del tipo, que dijo que tenía mal olor. Ella como mujer, ¿cómo queda? Subiendo las fotos de la nena con el heladito, la pileta.

Yanina aseguró: “La China tiene un tema con la guita y ahora lo agarró a este boludo, que cree que le va a hacer un hijo y le va a sacar guita”.

Cinthia Fernández estuvo de acuerdo con su compañera de LAM: “El día anterior a separarse de Benjamín Vicuña, ella le pidió que le compre una casa. Después le dijo: ‘Me separo’. Consiguió que le compre la casa. Todo por la guita. Ella va detrás de lo económico”.