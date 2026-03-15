Premios Oscar: "Una batalla tras otra" fue elegida la mejor película

Este domingo 15 de marzo se entregaron los premios Oscar en su 98.ª edición, que contó con Conan O'Brien como presentador y con un buen número de grandes estrellas de Hollywood sobre el escenario para hacer el anuncio de los nominados.

También estuvieron Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy, y se pudo ver juntos a los actores Robert Downey Jr. y Chris Evans, que fueron parte del elenco de Marvel.

En el homenaje a los que partieron pudieron verse imágenes de Rob Reiner, Robert Redford, Diane Keaton y Catherine O'Hara, entre muchos más. Para cerrar el "In Memoriam" la actriz Barbara Streisand recordó a su amigo Robert Redford con un discurso y una estrofa de la canción que cantó en "Tal como éramos" de 1973, donde trabajaron juntos.

Uno de los momentos más esperados de la noche coronó como ganador a Michael B. Jordan, por hacer un doble papel en Sinners, donde interpretó a gemelos, dejando sin el premio a Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Ethan Hawke.

A continuación la lista completa de ganadores:

MEJOR PELICULA

- Bugonia (Focus Features); Ed Guiney y Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Lars Knudsen, productores

- F1 (Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, productores

- Frankenstein (Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber, productores

- Hamnet (Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg y Sam Mendes, productores

- Marty Supreme (A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas y Timothée Chalamet, productores

- One Battle After Another (Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy y Paul Thomas Anderson, productores (GANADORA)

- The Secret Agent (Neon); Emilie Lesclaux, productora

- Sentimental Value (Neon); Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar, Productores

- Sinners (Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler, productores

- Train Dreams (Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer y Michael Heimler, productores

MEJOR DIRECTOR

- Hamnet (Focus Features), Chloé Zhao

- Marty Supreme (A24), Josh Safdie

- One Battle After Another (Warner Bros.), Paul Thomas Anderson (GANADOR)

- Sentimental Value (Neon), Joachim Trier

- Sinners (Warner Bros.), Ryan Coogler

MEJOR ACTOR

- Timothée Chalamet en Marty Supreme (A24)

- Leonardo DiCaprio en One Battle After Another (Warner Bros.)

- Ethan Hawke en Blue Moon (Sony Pictures Classics)

- Michael B. Jordan en Sinners (Warner Bros.) (GANADOR)

- Wagner Moura en The Secret Agent (Neon)

MEJOR ACTRIZ

- Jessie Buckley en Hamnet (Focus Features) (GANADORA)

- Rose Byrne en If I Had Legs I'd Kick You (A24)

- Kate Hudson en Song Sung Blue (Focus Features)

- Renate Reinsve en Sentimental Value (Neon)

- Emma Stone en Bugonia (Focus Features)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Benicio Del Toro en One Battle After Another (Warner Bros.)

- Jacob Elordi en Frankenstein (Netflix)

- Delroy Lindo en Sinners (Warner Bros.)

- Sean Penn en One Battle After Another (Warner Bros.) (GANADOR)

- Stellan Skarsgard en Sentimental Value (Neon)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Elle Fanning en Valor sentimental (Neón)

- Inga Ibsdotter Lilleaas en Valor sentimental (Neón)

- Amy Madigan en Armas (Warner Bros.) (GANADOR)

- Wunmi Mosaku en Sinners (Warner Bros.)

- Teyana Taylor en Una batalla tras otra (Warner Bros)

MEJOR GUION ADAPTADO

- Bugonia (Focus Features); Guion de Will Tracy

- Frankenstein (Netflix); Guion de Guillermo del Toro

- Hamnet (Focus Features); Guion de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell

- Una batalla tras otra (Warner Bros.); Guion de Paul Thomas Anderson (GANADOR)

- Sueños de tren (Netflix); Guion de Clint Bentley y Greg Kwedar

MEJOR GUION ORIGINAL

- Blue Moon ( Sony Pictures Classics); Guion de Robert Kaplow

- It Was Just an Accident (Neon); Guion de Jafar Panahi; Colaboradores del guion: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian

- Marty Supreme (A24); Guion de Ronald Bronstein y Josh Safdie

- Sentimental Value (Neon); Guion de Eskil Vogt, Joachim Trier

- Sinners (Warner Bros.); Guion de Ryan Coogler (GANADOR)

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACION

- Arco (Neón); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman

- Elio (Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm

- KPop Demon Hunters (Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle LM Wong (GANADORA)

- La pequeña Amélie o el personaje de Rain (GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon

- Zootopia 2 (Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino

MEJOR REPORTAJE INTERNCIONAL

- Brasil, El agente secreto

- Francia, Fue solo un accidente

- Noruega, Valor sentimental (GANADOR)

- España, Sirat

- Túnez, La voz de Hind Rajab

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

- The Alabama Solution (HBO Documentary Films); Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman

- Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen

- Cutting Through Rocks ; Sara Khaki y Mohammadreza Eyni

- Mr. Nobody Against Putin (PINK); Nominados por determinar (GANADOR)

- The Perfect Neighbor (Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACION

- Butterfly (Sacrebleu Productions); Florence Miailhe y Ron Dyens

- Forevergreen ; Nathan Engelhardt y Jeremy Spears

- The Girl Who Cried Pearls (National Film Board of Canada); Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (GANADOR)

- Retirement Plan ; John Kelly y Andrew Freedman

- The Three Sisters (Polydont Films/Rymanco Ventures); Konstantin Bronzit

MEJOR REPARTO

- Hamnet (Focus Features); Nina Gold

- Marty Supreme (A24); Jennifer Venditti

- One Battle After Another (Warner Bros.); Cassandra Kulukundis (GANADOR)

- The Secret Agent (Neon); Gabriel Domingues

- Sinners (Warner Bros.); Francine Maisler

MEJOR CINEMATOGRAFIA

- Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen

- Marty Supreme (A24), Darius Khondji

- One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman

- Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw (GANADORA)

- Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

- Avatar: Fuego y Ceniza (Walt Disney); Deborah L. Scott

- Frankenstein (Netflix); Kate Hawley (GANADORA)

- Hamnet (Funciones de enfoque); Malgosia Turzanska

- Marty Suprema (A24); Miyako Bellizzi

- Sinners (Warner Bros.); Ruth E. Carter

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

- Todas las habitaciones vacías (Netflix); Joshua Seftel y Conall Jones (GANADOR)

- Armado solo con una cámara: La vida y muerte de Brent Renaud (HBO); Craig Renaud y Juan Arredondo

- Niños ya no: “Fueron y se han ido” (Sky); Hilla Medalia y Sheila Nevins

- El diablo está ocupado (HBO); Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir

- Una extrañeza perfecta (Second Sight Pictures); Alison McAlpine

MEJOR EDICION DE PELICULAS

- F1 (Apple); Stephen Mirrione

- Marty Supreme (A24); Ronald Bronstein y Josh Safdie

- One Battle After Another (Warner Bros.); Andy Jurgensen (GANADOR)

- Sentimental Value (Neon); Olivier Bugge Coutté

- Sinners (Warner Bros.); Michael P. Shawver

MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCION REAL

- Butcher's Stain (Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch de la Universidad de Tel Aviv); Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi

- A Friend of Dorothy ; Lee Knight y James Dean

- Jane Austen's Period Drama ; Julia Aks y Steve Pinder

- The Singers (Netflix); Sam A. Davis y Jack Piatt (GANADOR — EMPATE)

- Two People Exchangeing Saliva (Canal+/The New Yorker); Alexandre Singh y Natalie Musteata (GANADOR — EMPATE)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

- Frankenstein (Netflix); Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey GANADOR)

- Kokuho (GKIDS); Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu

- Sinners (Warner Bros.); Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry

- The Smashing Machine (A24); Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein

- The Ugly Stepsister (Independent Film Company/Shudder); Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg

MEJOR BANDA SONORA

- Bugonia (Focus Features); Jerskin Fendrix

- Frankenstein (Netflix); Alexandre Desplat

- Hamnet (Focus Features); Max Richter

- One Battle After Another (Warner Bros.); Jonny Greenwood

- Sinners (Warner Bros.); Ludwig Goransson (GANADOR)

MEJOR CANCION ORIGINAL

- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless (MasterClass/Greenwich Entertainment); Música y letra de Diane Warren.

- “Golden” de KPop Demon Hunters (Netflix); Música y letra de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park. (GANADORA)

- “I Lied to You” de Sinners (Warner Bros.); Música y letra de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson.

- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi! (Viva Verdi!); Música y letra de Nicholas Pike.

- “Train Dreams” de Train Dreams (Netflix); Música de Nick Cave y Bryce Dessner, letra de Nick Cave.

MEJOR EFECTO VISUAL

- Avatar: Fuego y ceniza (Walt Disney); Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett (GANADOR)

- F1 (Apple); Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson

- Jurassic World Rebirth (Universal); David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould

- El autobús perdido (Apple); Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin

- Pecadores (Warner Bros.) Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean

MEJOR SONIDO

- F1 (Apple) Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta (GANADOR)

- Frankenstein (Netflix) Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern

- One Battle After Another (Warner Bros.); José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor

- Sinners (Warner Bros.); Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

- Sirat (Neon); Amanda Vil