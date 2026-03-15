Premios Oscar: "Una batalla tras otra" fue elegida la mejor película

Este domingo 15 de marzo se entregaron los premios Oscar en su 98.ª edición, que contó con Conan O'Brien como presentador y con un buen número de grandes estrellas de Hollywood sobre el escenario para hacer el anuncio de los nominados.
Michael B. Jordan (Pecadores) ganó como Mejor Actor y Jessie Buckley (Hamnet) se quedó con la estatuilla a Mejor Actriz. Conocé a todos los ganadores de cada categoría
El público pudo ver así a Mikey Madison, Adrien Brody, Kieran Culkin, Zoe Saldaña, Robert Pattison, Will Arnett, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Anne Hathaway, Chase Infiniti, Paul Mescal, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum y Sigourney Weaver.
También estuvieron Kristen Wiig, Maya Rudolph y Melissa McCarthy, y se pudo ver juntos a los actores Robert Downey Jr. y Chris Evans, que fueron parte del elenco de Marvel.
En el homenaje a los que partieron pudieron verse imágenes de Rob Reiner, Robert Redford, Diane Keaton y Catherine O'Hara, entre muchos más. Para cerrar el "In Memoriam" la actriz Barbara Streisand recordó a su amigo Robert Redford con un discurso y una estrofa de la canción que cantó en "Tal como éramos" de 1973, donde trabajaron juntos.
Uno de los momentos más esperados de la noche coronó como ganador a Michael B. Jordan, por hacer un doble papel en Sinners, donde interpretó a gemelos, dejando sin el premio a Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Ethan Hawke.
A continuación la lista completa de ganadores:
MEJOR PELICULA
- Bugonia (Focus Features); Ed Guiney y Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Lars Knudsen, productores
- F1 (Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, productores
- Frankenstein (Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber, productores
- Hamnet (Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg y Sam Mendes, productores
- Marty Supreme (A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas y Timothée Chalamet, productores
- One Battle After Another (Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy y Paul Thomas Anderson, productores (GANADORA)
- The Secret Agent (Neon); Emilie Lesclaux, productora
- Sentimental Value (Neon); Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar, Productores
- Sinners (Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler, productores
- Train Dreams (Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer y Michael Heimler, productores
MEJOR DIRECTOR
- Hamnet (Focus Features), Chloé Zhao
- Marty Supreme (A24), Josh Safdie
- One Battle After Another (Warner Bros.), Paul Thomas Anderson (GANADOR)
- Sentimental Value (Neon), Joachim Trier
- Sinners (Warner Bros.), Ryan Coogler
MEJOR ACTOR
- Timothée Chalamet en Marty Supreme (A24)
- Leonardo DiCaprio en One Battle After Another (Warner Bros.)
- Ethan Hawke en Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Michael B. Jordan en Sinners (Warner Bros.) (GANADOR)
- Wagner Moura en The Secret Agent (Neon)
MEJOR ACTRIZ
- Jessie Buckley en Hamnet (Focus Features) (GANADORA)
- Rose Byrne en If I Had Legs I'd Kick You (A24)
- Kate Hudson en Song Sung Blue (Focus Features)
- Renate Reinsve en Sentimental Value (Neon)
- Emma Stone en Bugonia (Focus Features)
MEJOR ACTOR DE REPARTO
- Benicio Del Toro en One Battle After Another (Warner Bros.)
- Jacob Elordi en Frankenstein (Netflix)
- Delroy Lindo en Sinners (Warner Bros.)
- Sean Penn en One Battle After Another (Warner Bros.) (GANADOR)
- Stellan Skarsgard en Sentimental Value (Neon)
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- Elle Fanning en Valor sentimental (Neón)
- Inga Ibsdotter Lilleaas en Valor sentimental (Neón)
- Amy Madigan en Armas (Warner Bros.) (GANADOR)
- Wunmi Mosaku en Sinners (Warner Bros.)
- Teyana Taylor en Una batalla tras otra (Warner Bros)
MEJOR GUION ADAPTADO
- Bugonia (Focus Features); Guion de Will Tracy
- Frankenstein (Netflix); Guion de Guillermo del Toro
- Hamnet (Focus Features); Guion de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell
- Una batalla tras otra (Warner Bros.); Guion de Paul Thomas Anderson (GANADOR)
- Sueños de tren (Netflix); Guion de Clint Bentley y Greg Kwedar
MEJOR GUION ORIGINAL
- Blue Moon ( Sony Pictures Classics); Guion de Robert Kaplow
- It Was Just an Accident (Neon); Guion de Jafar Panahi; Colaboradores del guion: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
- Marty Supreme (A24); Guion de Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Sentimental Value (Neon); Guion de Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners (Warner Bros.); Guion de Ryan Coogler (GANADOR)
MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACION
- Arco (Neón); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
- Elio (Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm
- KPop Demon Hunters (Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle LM Wong (GANADORA)
- La pequeña Amélie o el personaje de Rain (GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon
- Zootopia 2 (Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino
MEJOR REPORTAJE INTERNCIONAL
- Brasil, El agente secreto
- Francia, Fue solo un accidente
- Noruega, Valor sentimental (GANADOR)
- España, Sirat
- Túnez, La voz de Hind Rajab
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- The Alabama Solution (HBO Documentary Films); Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
- Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen
- Cutting Through Rocks ; Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
- Mr. Nobody Against Putin (PINK); Nominados por determinar (GANADOR)
- The Perfect Neighbor (Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACION
- Butterfly (Sacrebleu Productions); Florence Miailhe y Ron Dyens
- Forevergreen ; Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls (National Film Board of Canada); Chris Lavis y Maciek Szczerbowski (GANADOR)
- Retirement Plan ; John Kelly y Andrew Freedman
- The Three Sisters (Polydont Films/Rymanco Ventures); Konstantin Bronzit
MEJOR REPARTO
- Hamnet (Focus Features); Nina Gold
- Marty Supreme (A24); Jennifer Venditti
- One Battle After Another (Warner Bros.); Cassandra Kulukundis (GANADOR)
- The Secret Agent (Neon); Gabriel Domingues
- Sinners (Warner Bros.); Francine Maisler
MEJOR CINEMATOGRAFIA
- Frankenstein (Netflix), Dan Laustsen
- Marty Supreme (A24), Darius Khondji
- One Battle After Another (Warner Bros.), Michael Bauman
- Sinners (Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw (GANADORA)
- Train Dreams (Netflix), Adolpho Veloso
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- Avatar: Fuego y Ceniza (Walt Disney); Deborah L. Scott
- Frankenstein (Netflix); Kate Hawley (GANADORA)
- Hamnet (Funciones de enfoque); Malgosia Turzanska
- Marty Suprema (A24); Miyako Bellizzi
- Sinners (Warner Bros.); Ruth E. Carter
MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL
- Todas las habitaciones vacías (Netflix); Joshua Seftel y Conall Jones (GANADOR)
- Armado solo con una cámara: La vida y muerte de Brent Renaud (HBO); Craig Renaud y Juan Arredondo
- Niños ya no: “Fueron y se han ido” (Sky); Hilla Medalia y Sheila Nevins
- El diablo está ocupado (HBO); Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir
- Una extrañeza perfecta (Second Sight Pictures); Alison McAlpine
MEJOR EDICION DE PELICULAS
- F1 (Apple); Stephen Mirrione
- Marty Supreme (A24); Ronald Bronstein y Josh Safdie
- One Battle After Another (Warner Bros.); Andy Jurgensen (GANADOR)
- Sentimental Value (Neon); Olivier Bugge Coutté
- Sinners (Warner Bros.); Michael P. Shawver
MEJOR CANCION ORIGINAL
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless (MasterClass/Greenwich Entertainment); Música y letra de Diane Warren.
- “Golden” de KPop Demon Hunters (Netflix); Música y letra de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park.
- “I Lied to You” de Sinners (Warner Bros.); Música y letra de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson. (GANADOR)
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi! (Viva Verdi!); Música y letra de Nicholas Pike.
- “Train Dreams” de Train Dreams (Netflix); Música de Nick Cave y Bryce Dessner, letra de Nick Cave.
MEJOR CORTOMETRAJE DE ACCION REAL
- Butcher's Stain (Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch de la Universidad de Tel Aviv); Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi
- A Friend of Dorothy ; Lee Knight y James Dean
- Jane Austen's Period Drama ; Julia Aks y Steve Pinder
- The Singers (Netflix); Sam A. Davis y Jack Piatt (GANADOR — EMPATE)
- Two People Exchangeing Saliva (Canal+/The New Yorker); Alexandre Singh y Natalie Musteata (GANADOR — EMPATE)
MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO
- Frankenstein (Netflix); Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey GANADOR)
- Kokuho (GKIDS); Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu
- Sinners (Warner Bros.); Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry
- The Smashing Machine (A24); Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister (Independent Film Company/Shudder); Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg
MEJOR BANDA SONORA
- Bugonia (Focus Features); Jerskin Fendrix
- Frankenstein (Netflix); Alexandre Desplat
- Hamnet (Focus Features); Max Richter
- One Battle After Another (Warner Bros.); Jonny Greenwood
- Sinners (Warner Bros.); Ludwig Goransson (GANADOR)
MEJOR EFECTO VISUAL
- Avatar: Fuego y ceniza (Walt Disney); Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett (GANADOR)
- F1 (Apple); Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson
- Jurassic World Rebirth (Universal); David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould
- El autobús perdido (Apple); Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin
- Pecadores (Warner Bros.) Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean
MEJOR SONIDO
- F1 (Apple) Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta (GANADOR)
- Frankenstein (Netflix) Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern
- One Battle After Another (Warner Bros.); José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor
- Sinners (Warner Bros.); Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker
- Sirat (Neon); Amanda Vil