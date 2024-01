Mirko, el hijo de Marley, enfrenta un problema de salud y se filtró quién es su doctora.

Ahora, el conductor estrella de Telefe reveló el mal momento que atraviesa el pequeño y el tratamiento al que deberá someterse.

Junto a un video que subió a sus redes sociales, Marley contó: “¡Odontóloga a domicilio! Mirko tiene la mordida invertida y falta de espacio para los dientes nuevos. Anabella (que tuvo el placer de ir a la secundaria conmigo) nos explicó que cuanto antes iniciemos el tratamiento es mejor para mejorar el crecimiento y desarrollo”.

El video de Marley, Mirko y la odontóloga:

Los cibernautas quedaron impactados por la noticia y le contaron su experiencia personal al animador para tranquilizarlo: “Nuestra hija empezó con tratamiento desde los 4 años luego que varios nos decían que no. Corrigió la mordida invertida muy rápido y la ayudó a comer mejor y hablar mejor. Ya tiene 12 y sigue ok. ¡Bien por Mirko!”; “Bueno, al principio lo sentirá es como un cuerpo extraño, pero según lo vas usando se acostumbrará, es como todo, muy bien para Mirko su corrección a temprana edad, que agradezca a su padre por todo lo que hace por él como muchos padres lo hacen enseñarles a ser agradecido”; “Mi hijo usó un clamp a esa edad, corrigió por completo y además el resto de las muelas crecieron impecables. No fue necesaria una ortodoncia en la adolescencia”; “Dos de mis hijos hicieron un tratamiento similar a los 3 años por la mordida cruzada. Hoy, con 11 y 15 años tienen la mordida perfecta. Cuanto antes mejor”.