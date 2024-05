"Me volví loca", la confesión de una reconocida cocinera nacional al probar las semitas sanjuaninas

No hay nada que genera más orgullo a un sanjuanino que la semita. Salir de las fronteras provinciales y no encontrarlas le rompe el corazón a cualquiera, pero lo mejor es cuando alguien de afuera las prueba y descubra su maravilloso sabor. Eso fue lo que le pasó a una reconocida cocinera e influencer que no dudo en compartir en sus redes sociales lo fascinada que quedo con la delicia local.