Luis Miguel vino a Argentina a cantar y a ¿buscar un amor?

Se trata de Moria Casán. En el programa “Buena Tarde”, que se emite por C5N, el periodista Maxi Lumbia dio la primicia: “¿Saben de quién quedó enamorado Luis Miguel desde la adolescencia y le quedó acá? No lo van a creer. ¡Desde la adolescencia e incluso desde la preadolescencia! Luis Miguel con 15 años o 16 años era un chico bastante precoz porque el padre lo impulsaba a ese tipo de cosas. Vino a Argentina y Luis Rey, su papá, estaba obnubilado por Moria Casán y Luis Miguel también”.

El hombre agregó un dato picante: “El papá no quería que Luis Miguel hablara con ella porque él la quería para él. Se la disputaban padre e hijo”.

El periodista reveló que el cantante y la diva llegaron a encontrarse: “En un viaje ellos se cruzan y Moria estaba con Luis Vadalá. Luis Miguel estaba haciendo un vuelo de Córdoba a Buenos Aires y ahí es cuando él tiene la posibilidad de verla y saludarla”.

Según Lumbia, “le quedó. Al día de hoy, entre los amigos íntimos, suele hablar sobre ella… ¡Es su fantasía de la adolescencia!”.

La diva escuchó el comentario y se mostró muy dura con su admirador: “La verdad no me acuerdo, pero puede ser. Lo vi a este chico las primeras veces que lo trajo Cacho Rubio, cuando actuaba mucho en canal 9, de esa adolescencia de él yo he formado parte. Lo del avión no lo recuerdo mucho. Seguramente es verdad. En esa época se que lo trajo Cacho Rubio. Yo empecé el programa en el año 84. A él lo estaba manejando Cacho Rubio”.