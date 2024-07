Lucas Quiroga: el trap pide pista desde Albardón

La música, una herencia

Embed - Lil Cash: El trapero que la rompe con 17 años desde Albardón

“Desde chiquito me llama la atención la música ya que tengo un papá que es músico. Él me incentivó para que entrara y empecé a rapear desde los 13 años. Ahora con 17 creo que algo más sé y lo que principalmente hago es trap. Tengo un grupo de amigos que también hacen trap y otros ritmos urbanos y la verdad que lo pasamos muy bien cuando nos juntamos”, comentó el alumno de 6° Año de la Escuela Presidente Néstor Kirchner.

Lucas, que sabe desenvolverse sin problema con la batería, la guitarra, el bajo y cajón peruano, aseguró que siente una especial atracción por la música en particular y el arte en general: “Me llama mucho la atención el arte, las letras. Componer me hace sentir muy bien. Me llena, me fortalece. Cuando llega esa inspiración no hay que dejarla pasar”.

Las redes de Lucas

“Me inspiro muchos en los paisajes que tenemos en toda la Provincia. Hay lugares muy bonitos en San Juan. Es lo que me apasiona y creo que tengo un don para cantar. Voy a seguir ese propósito”, añadió este albardonero quien espera tener la ocasión de demostrar su talento en un festival o concierto: “Todavía no llega la oportunidad, pero cuando llegue por supuesto que voy a decir que sí. Creo que estoy preparado”.

Me inspiro muchos en los paisajes que tenemos en la Provincia. Es lo que me apasiona y creo que tengo un don para cantar Me inspiro muchos en los paisajes que tenemos en la Provincia. Es lo que me apasiona y creo que tengo un don para cantar

A pesar de su juventud, tiene los pies en el suelo: “Me gustaría vivir de la música, pero sé que también por ahí se tiene que tener otros ingresos. Por eso cuando termine la secundaria creo que seguiré estudiando en la universidad. Me llama mucho la atención Geología. Me la explicaron en una oferta educativa que tuvimos y me atrajo mucho”.