Lola Latorre se sometió a una cirugía estética: mirá cómo quedó

Qué se hizo Lola Latorre en la cara

“Hace tiempo que vengo con la idea operarme la nariz. Siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo y me sacaba fotos. Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía”, dijo Lola.

La modelo añadió: “La idea era hacerme algo natural porque no quería que me cambiara la cara ni la expresión. Me daba inseguridad mostrarlo y compartirlo, pero como siempre les comparto todo de mi vida aquí estoy. Sé que es un tema delicado que tiene que ver con la belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema. No quiero dar esa imagen de lo que no nos gusta, operarlo. Porque no es así, hay que trabajar mucho nuestro amor propio”.

Lola cerró su mensaje remarcando un punto realmente muy importante: “Pero también está bueno sacarle un poco ese peso y entender que si a uno, más allá de lo que diga el resto, tiene algo que le molesta, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queremos (siempre cuidándonos mucho, ¿no?). Así que acá sigo con vendas, varios moretones y también puntos. Recuperándome, pero mucho mejor. ¿Les copa que les muestre el proceso?".

Curiosamente, por el momento, Yanina Latorre no hizo ningún comentario sobre la operación a la que se sometió su hija, aunque seguramente hablará del tema esta noche en LAM, el programa de América TV donde trabaja como panelista estrella de Ángel de Brito.